国产OLED市场完全崛起：全球领先地位的确立与挑战并存

【天极网手机频道】在科技日新月异的今天，显示技术的革新成为了推动消费电子行业发展的重要驱动力。近期，来自CINNO Research的一份报告为全球显示产业投下了震撼弹――预计今年按照面积基准计算，中国在OLED市场上将占据全球第一的位置。这一预测不仅标志着国产OLED在全球高端显示技术领域的重大突破，也预示着全球显示产业格局的深刻变革。

国产OLED市场的崛起之路

在“Display Business Forum 2024”上，CINNO公司CEO Sally Chen的演讲指出，以面积计算，中国在今年OLED市场的整体份额中已经拔得头筹，特别是在智能手机用OLED面板领域，中国厂商在第一季度的出货量占比达到了51%，首次实现对韩国的超越。这一成就不仅是中国企业技术创新和产能提升的集中体现，也是市场需求变化与供应链调整的必然结果。

像是小编今年入手的手机里，有8台都是国产OLED屏幕，其中大部分都来自京东方(BOE)。

陈CEO进一步强调了中国面板厂商的强劲实力，包括强大的Display设计能力和Tandem OLED(双层OLED)等先进技术。这些优势使得中国能够迅速适应市场需求的变化，并在高端显示技术领域实现弯道超车。京东方、维信诺等领军企业正积极投资大尺寸OLED领域，而天马和TCL华星也在考虑加入这一行列，共同推动中国OLED产业的全面发展。

反超韩国：技术与市场的双重胜利

值得注意的是，国产OLED的这次反超并非偶然。自2018年国产在LCD领域赶超韩国以来，国内企业在显示技术上的追赶步伐就从未停歇。如今，在技术门槛更高的OLED领域，国内企业再次实现了对韩国的反超，这不仅是对过去努力的肯定，更是对未来潜力的期许。

然而，这一成就的背后也伴随着诸多挑战。市场调查公司Omdia的数据显示，尽管国内面板厂商在整体OLED市场占有率上取得了显著进步(第一季度达到49.7%)，但短期内仍面临盈利难题。

DSCC联合创始人Yoshio Tamura指出，国内OLED厂商预计亏损高达20%~30%，这主要归因于高昂的研发成本和激烈的市场竞争。尽管如此，他依然看好OLED投资的持续性增长，认为政府补贴将成为推动产线增设的关键因素之一。

未来展望：机遇与挑战并存

展望未来，国产OLED市场的发展前景既充满机遇又面临挑战。一方面，随着消费者对高品质显示效果需求的不断提升以及新兴应用场景的不断涌现(如可穿戴设备、智能家居等)，OLED市场前景广阔;另一方面，如何在保持市场份额的同时实现盈利、提升技术创新能力并应对国际竞争压力将是摆在国内企业面前的重要课题。

写在最后

总之，国产OLED市场的崛起是全球显示产业发展史上的一个重要里程碑。它不仅展示了国内企业在技术创新和市场拓展方面的强大实力，也为全球显示产业的未来发展注入了新的活力和动力。面对未来，我们有理由相信国内OLED产业将继续保持强劲的发展势头并为全球消费者带来更多惊喜和便利。