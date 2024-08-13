最新消息 OPPO Find X8系列 已计划排产 搭载天玑9400

【天极网手机频道】近期，微博博主“数码闲聊站”爆料出关于OPPO X8系列的新消息，X8系双杯新机都是1.5K+天玑9400+潜望长焦+新硅大电池，中杯工程机有黑/白/蓝/粉，大杯工程机有黑/白/蓝，目前主推玻璃机身。

结合之前的爆料，关于天玑9400，相较于天玑9300，主要是能耗和NPU算力的提升，在AI方面将带来更佳的表现，预计提升40%，并且将于10月份和骁龙同台竞技。具体爆料如下：天玑9400的X925超大核性能相比X4提升36%，AI性能提41%;Immortalis-G925，GPU性能相比G720提升37%，功耗降低30%，光追性能提升52%，AI性能提升34%，最高可搭载14核。在屏幕方面，X8屏幕尺寸接近6.6寸，采用1.5K国产四窄边直屏。在系统方面，Color OS15系统更加丝滑流畅，而且打通多终端生态，深度互联新平板新表新耳机，通过APP可以实现包括实况照片与iOS设备编辑互传。在电池方面，X8系列还有望搭载6500mAh电池，并且有可能搭载双电芯和单电芯电池。厚度方面，官方透露厚度低于前代9.5mm，四摄双潜望镜凸起控制优于前代OPPO Find X7。关于发布时间，X8系列有望调整至2024Q4季度初，X8 Ultra系列影像旗舰迭代的超大杯得2025Q1，将带来新形态设计，新影像方案，新电池快充，补齐短板。

以上是关于OPPO Find X8系列的有关爆料，对比爆料的OPPO Find X8系列，OPPO Find X7是一款搭载天玑9300处理器、后置摄像头采用超光影三主摄、超通透钻石屏、支持120Hz自适应刷新率的高性能手机。目前OPPO Find X7系列作为OPPO的旗舰机，各方面表现都颇为不俗，天极网带大家重新盘点一下关于OPPO Find X7 的参数配置。

OPPO Find X7采用的是天玑旗舰处理器9300，采用8大核CPU、台积电4nm制程工艺，主频高达3.25Ghz，安兔兔跑分高达231万。相比上代，CPU性能提升40%，功耗下降33%，GPU性能提升46%，功耗下降40%，超大杯OPPO X7 Ultra用的是骁龙8Gen3高性能处理器。

相机方面，搭载超感光三主摄和升级的超光影算法，支持全链路Pro XDR影像、哈苏大师模式，轻松拍出好照片。主摄是5000万像素+索尼LYT808传感器，1/1.4英寸大底传感器，感光能力提升50%，拍摄夜景更加明亮清晰;超广角也是一颗5000万像素的镜头，19度大角度，视野广，适合拍摄风景、建筑及室内空间，弱光、逆光场景依旧清晰;长焦方面搭载6400万潜望式长焦，70mm等效焦距，3倍光学变焦，哈苏人像镜头焦段，拍摄人像清晰立体。

在屏幕方面，OPPO X7屏幕供应商为京东方，采用京东方X1旗舰发光材质的超通透钻石屏幕，1.5K超通透钻石屏，采用全新一代屏幕发光材料，局部峰值亮度可达4500尼特，准确显示明暗细节， 支持1~120Hz自适应刷新率和P3广色域，另有杜比视界和 Pro XDR 显示技术，可以还原出真实世界的动态范围，实现接近肉眼所见的效果。

在充电和续航方面，Find X7 采用5000mAh超大电池容量，配合100W长寿版有线超级闪充，10分钟充入50%电量，约26分钟充至100%。

总结

以上是关于OPPO旗舰，X8系列的有关爆料以及OPPO Find X7系列的复盘，OPPO Find X7以其高性能、优秀的摄像效果、漂亮的外观和优秀的屏幕显示效果，赢得了用户的高度认可，是一款值得购买的旗舰手机。关于OPPO Find X8，就目前消息，OPPO X8系列可能在今年Q4季度初会面向用户，超大杯可能在2025年Q1发布，一起期待吧。