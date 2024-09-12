买前必看！苹果发布会上隐藏了哪些不可忽略的细节？

【天极网手机频道】苹果秋季新品发布会已经过去有几天了，按照苹果在发布会上给出的时间点，包括iPhone 16系列、Apple Watch Series 10以及AirPods 4等新品都将在9月20日正式发售。其实这两天部分新品的预售也陆续展开，想要冲首发的朋友们相信已经加入预售了。

不过按照以往的经验来看，苹果在发布会上所展示出来的内容通常并不完全。当产品到手之后，大家或多或少都会在具体使用中遇到这样那样匪夷所思的“痛点”，产生一种“看上去非常离谱，但是仔细想想是苹果，又觉得很合理”的感觉。今年的苹果发布会后我们也从各类产品详情页以及对产品描述最为关键的“角标”提示中找到了蛛丝马迹，帮助大家在产品正式入手之前就了解到苹果新品到底在哪些细节上“埋了雷”。

完全相同的屏幕尺寸带来了――

首先需要注意的一点，如果你是iPhone 15或者iPhone 15 Plus用户，想在今年对应更换iPhone 16的标准版或者Plus版本，那么你可能会省下一笔钱。由于iPhone 16和iPhone 16 Plus的屏幕尺寸完全没有变，所以此前购买的屏幕贴膜也可以直接套用，完全没有问题。

并且苹果在官网配件销售列表中，Belkin UltraGlass 2屏幕保护膜也是直接涵盖了iPhone 16&15以及iPhone 16&15 Plus机型，非常地耿直。不过iPhone 16系列在手机机身和影像模组方面都进行了重新设计，因此买新手机壳的钱恐怕是免不了了。

能省，只能省一点点。

而相同的屏幕尺寸甚至有着同样的观看体验――我指的是屏幕刷新率。自引入ProMotion自适应刷新率以来，苹果就一直将它作为Pro系列机型的专属，标准款和Plus版本是不可僭越的。从iPhone 15换到iPhone 16，同样的60Hz同样的味道，很难不说一句“Only apple can do”。

4K120fps杜比视界随便拍？

在拍摄方面，苹果今年的一大更新在于升级了拍摄规格。4K120fps杜比视界高帧率慢动作视频进一步丰富了用户使用手机拍摄的效果，同时比较牛的一点是，拍摄下来的4K120fps素材可以在机内直接回放，并且可以通过照片App中调整播放速度。

同时由于采用了Type-C接口，用户也可以外接硬盘来录制4K60fps ProRes、4K120fps ProRes和Log格式的视频，便于进行专业高帧率HDR视频的创作。由于这些规格的视频需要大量的存储空间，苹果的存储又“都是金子做的”。所以……没错，你只能将这些规格的视频外录至SSD这样的存储设备上。

实现4K120fps杜比视界视频的拍摄要归功于A18 Pro的图像信号处理器，4800万像素融合式摄像头(Fusion Camera)以及更快的传感器也起到了关键作用，但是这同样是一个门槛――因为只有主摄支持这一规格的视频拍摄，超广角和长焦镜头均无法满足这一要求，前置就更不用提了。这也就意味着用户所能拍摄的范围也就是1倍2倍左右。诚然，这一规格的视频确实很给力，你也可以拿它来进行一些专业创作，但是仅有主摄的焦段无疑是缺失的，未来如果苹果将这一规格扩展到长焦乃至超广角镜头上，或许iPhone更能成为一款独立创作神器。

由此还可以延伸出一个小细节。最近几代iPhone其实一直都有改善由来已久的“鬼影”眩光问题，今年，苹果采用了全新的镜头涂层来解决这一问题。目前我们还没有拿到真机，所以具体成像效果如何还得等20号以后实测才能得出结论。但是令人吃惊的是，只有Pro系列的两款机型上的所有镜头都采用了新涂层，而iPhone 16和16 Plus上仅有主摄采用了这个涂层，超广角镜头是没有的，简直Amazing。

充电再超速？

还有一个广受大家关注的方面――充电。现阶段，只要提到iPhone的充电功率，大家那肯定是“哄堂大笑”。从“五福一安”过渡到此前自家最快的27W充电，苹果都花了几年时间。而在这段时间内，安卓阵营友商们的充电功率已经从65W、80W、100W、120W一路飙升，甚至捅破240W的理论上限，来到夸张的300W+。

iPhone 12系列的宣传语“超速了”一度成为大家嘲讽苹果充电的专属

在发布会上，官方并没有明确说明iPhone 16系列的充电速率，只说是“Best battery life”，在尺寸增大的基础上，iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max的电池容量应该会有所增加。

而发布会后官网更新的设备详细参数则显示，35分钟最多可为Pro Max充至50%，为Pro充至50%也需要30分钟。但是有一个关键点需要注意――苹果此处并未强调具体的充电功率，也就是说它们至少支持比20W更高的充电功率，并且充电速度有可能会在此基础上提升。

结合发布会前的种种爆料显示，iPhone 16系列的充电功率将提升至40W。另据中国质量认证中心信息显示，iPhone 16国行全系支持理论45W的最大有线充电功率，这对比之前27W的充电功率提升多达66%。

不过，最大充电功率并不意味着能一直维持，常时充电功率 通常会低一些。怒喵科技创始人李楠也发博称“目前，实测iPhone 16峰值充电功率不超过39W”，至于具体消费者到手之后的量产版会是39W、40W还是45W，可能得等到9月20日之后具体测试来见真章了。

被限制的无线充电

发布会上同样也介绍了升级的MagSafe充电器，官方表示新款充电器提供1米和2米两个版本，分别为39美元和49美元。按照苹果的说法，新款MagSafe充电器支持iPhone 12及更新机型，在搭配30W适配器时，可为 iPhone 提供最高25W的无线充电速率。

苹果确实在MagSsfe上进行了升级，但是对于国区用户来说，可能还是得使用此前15W的无线充电。根据《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》，移动设备的工作频率范围被限定在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz频段，苹果MagSafe和Qi2协议使用的360kHz频率并不在规定工作频率范围内，因此无法升级无线充电功率。目前该充电器并未在国区官网上架，且iPhone 16系列的产品页面中也并未提及。

同样的，AppleWatch Series 10、AppleWatch Ultra 2也支持快速充电，由于无线电力传输(WPT)相关法规，国区产品同样无法支持快速充电。

AirPods Max：毫无长进

看完发布会，同事反应最大的一点并不是iPhone 16系列的升级，也不是AirPods Pro 2支持了听力健康方面的功能。他痛心疾首、恨铁不成钢地表示――AirPods Max是真的就改了个颜色，连芯片都不换的吗？

没错，当AirPods Pro 2和AirPods 4都已经采用了H2芯片之后，AirPods Max在时隔近四年毫无长进。不知道USB-C接口和午夜色、蓝色、紫色、橙色和星光色能否打动你呢？我想大概率是不能吧。

这里需要表扬一下升级的AirPods 4主动降噪版。作为苹果首款半入耳降噪耳机，可以说是有望解救了不少戴入耳式耳机耳朵痛的朋友们。具体的降噪效果我们留待后续真机上手测试，但是从目前来看，有一点是必须吐槽的，那就是这次的耳机只有耳机盒充电盒，连USB C to C的线缆都不送了。当然，AirPods 4只有主动降噪版的充电盒支持无线充电，普通版是不支持的哦!