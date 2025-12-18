【天极网手机频道】转眼间，2025年已经进入了尾声，每一年的新品发布都宛如一场盛大的科技狂欢，吸引着广大消费者的目光。2025年，手机市场再度迎来一系列令人瞩目的新变化，从曾经备受期待的超轻薄设计在市场遇冷，到全新“黑科技”无网应急通信功能登场和新形态三折叠手机亮相，再到真正意义上深度融合AI技术、展现出强大智能交互能力的真AI手机惊艳登场，这些都对手机行业的发展产生着影响。接下来，就让我们一同深入聊聊2025年手机市场的这些新玩意。

超轻薄究竟有没有搞头

近几年，手机上普遍都在做加法，更好的影像模组、更大的电池容量、更强的散热设计等等，都让手机变得愈加厚重。不少消费者都希望能有轻薄便携的设备出现，于是今年厂商们开始了做减法的操作，带来了超轻薄设计的手机。

三星五月率先推出超轻薄旗舰Galaxy S25 Edge，厚5.8mm、重163g，搭载骁龙8至尊版(for Galaxy)，但影像和电池有妥协，双摄组合对注重拍照者不够，电池比S25+少1000mAh，续航欠佳。随后苹果发布备受期待的iPhone Air，厚5.6mm成“迄今最薄iPhone”，重165g，边框用五级钛金属保障强度，但仅有4800万像素单后摄和3149mAh电池。这两款产品的售价均为7999元起，比不少顶级旗舰还要贵。国产厂商这边有联想跟进，moto X70 Air定位中端主流，轻薄不输前两者，保留4800mAh电池和5000万像素双摄，价格2K+，尝鲜成本低。

不过三星、苹果两大巨头的出手并未带来太好的市场反响，两款产品的销量都不算理想。我觉得其问题在于产品定义与市场定位的错位。它们将“超轻薄”这一特性拔高到了顶级旗舰的价位，却没能很好的平衡“轻薄”与“全能”之间的关系，为了极致的轻薄牺牲了太多，产品力严重不足，陷入了“当主力机不够用，当备用机太昂贵”的尴尬境地，有着很独特且吸引人的卖点和特色，但并无法满足消费者对它的期待。

我认为超轻薄手机本身并非“方向错了”，它精准地捕捉了市场对便携性和设计感的细分需求，是手机行业在同质化困局中一次有价值的差异化探索，当前的市场中并不缺少顶级旗舰和“水桶机”，所以这类独具特色的产品确实有可能帮助厂商取得一定的市场。但现阶段这并不是一个非常大众的需求，算是市场中的一个细分品类，有明显的侧重点，满足特定客户群体，面向的是那些对于便携性、设计感优先级要高于强大影像能力、出色的游戏体验的消费者。超轻薄设计是吸引人的手段，而非让用户承担代价的目的，单纯的“减法”并不能完全满足消费者的需求，厂商需要在“加法”与“减法”之间找到一个完美的平衡点。

尽管目前整体市场看起来确实不算乐观，甚至前段时间已经传出有的厂商看到了“前车之鉴”后，准备叫停之后的超轻薄机型，但我个人觉得超轻薄机型仍然会有厂商去跟进，不过旗舰机型应该不会有人去挑战了，目前很难仅通过超轻薄来撑起产品力和价格，在中端主流市场试水，或是将轻薄当做辅助卖点都是更好的选择。

保命神技无网应急通信

2022年，华为带了“捅破天”技术，Mate 50支持北斗卫星消息，成为全球首款支持卫星通信功能的大众智能手机，实现了卫星通信的平民化，而后的Mate 60系列还进一步升级，支持了卫星通话功能，后续也在不断优化功能体验，其它厂商也进行了跟进。而在今年，华为Mate 80系列上又带了一项“黑科技”―无网应急通信。

首先要说一下，所谓无网通信是指在不依赖外部网络基础设备(如基站、无线路由器等)的情况下，两台设备之间可以实现点对点通信，其优势在于去中心化的简单连接，设备只需要靠近就能直接通信，无需复杂的网络配置，在一些特定场景能够发挥非常重要的作用。

我们说回华为，这次它们提到的无网通信分为两种，一种是基于700MHz频段的无网应急通信，也是这次的重点，它是针对地震、洪水、野外失联等极端场景设计的通信解决方案。其核心在于“700MHz”和“应急”。“700MHz”这个频段属于中国广电，华为通过与中国广电合作获得授权，成为首家将其应用于终端无网通信的企业。

大家应该在物理课都学习过，电磁波的频率和波长是成反比的，频率越低，波长则越长，能量衰减速度比中高频段更慢，有利于实现更长距离的通信，可实现13KM的通信距离，而且低频信号有着更好的绕射和穿透能力，它可以穿透3层混凝土墙体或1.5米厚废墟，基于该频段构建的“无网应急通信”方案，无需依赖原有蜂窝架构，即便在山区、林地、废墟等极端环境中，可穿透多层墙体或混凝土结构，精准触达被困人员。

在遇到一些自然灾害、或是野外失联没有网络的紧急场景，手机开启该功能，便可以搜索附近的救援信号，向救援设备发送球员信息和位置进行求救，救援人员可以主动联系受困人员，更快速的实施营救。

另外一种则是2.4GHz畅联无网通信，它和去年其它厂商提到的无网通信类似，华为是基于自研的星闪(NearLink)技术，该技术融合了蓝牙的低功耗特性与Wi-Fi的高速率优势。最远可以覆盖7KM，在无网络情况下依然可以和和附近的联系人发送消息、进行通话以及发送位置等;还可以建立多人群聊，进行实时对讲，实时分享动态，保障无网不失联。

相比于其它厂商的无网通信，功能更侧重日常户外活动(如徒步、露营)和一般联系需求，华为的700MHz无网应急通信专为应急场景设计，信号衰减慢，适合灾害救援、野外失联等极端环境，开辟了手机无网通信的新场景，和卫星通信的求援一样，这同样是一项“保命”功能。

三折叠手机再添新形态

作为折叠屏手机的先驱者，华为和三星在初期有过内外折之争，而来到了三折叠这块，两家厂商再次走出了不同的道路。华为在去年率先发布了Mate XT三折叠手机，并在今年进行了更新，而三星也带来了自家的首款三折叠Galaxy Z TriFold，它在折叠方式上与华为的产品有着本质上的差别，展现出了不同的产品设计思路。

与华为Mate XTs一内一外折的Z型折叠不同，三星Galaxy Z TriFold采用的G型双内折的结构，两个不同尺寸的双轨结构铰链协同运作，左右两侧屏幕向内折叠，闭合后外屏独立位于背面，形成“手机-平板”双形态切换，华为是一块柔性屏既可以是内屏也是外屏，而三星Galaxy Z TriFold则是在内屏之外，又做了一个独立外屏。

两者在展开后都能获得一块10英寸左右的超大屏幕，三星的优势在于折叠后内屏完全包裹于机身内部，避免日常使用中的刮擦与跌落损伤，而华为折叠后也会与部分柔性屏暴露在外面，防护能力会稍差一些。不过三星尽可以在外屏和大屏之间切换，华为则可在单屏、双屏、三屏模式间无缝切换，灵活性更高。Galaxy Z TriFold在折叠状态下的厚度为12.9mm，重量是309g，比华为Mate XTs稍厚和稍重一点点，但差距不大。

当然，三星也尽可能让大屏发挥自己的作用，用户可以在屏幕中同时开启三个互不干扰的竖屏应用程序来并行使用，也可以通过多窗口视图，自由调节应用的尺寸、排列应用的布局，打造出适合自己的交互界面。而且它可以直接开启DeX模式，支持创建最多四个独立桌面，每个桌面可同时运行五个应用程序，提供类PC桌面级办公体验，用户在不同的场景中可以快速切换桌面让效率实现提升。

时隔一年多之后，华为在三折叠手机市场中终于迎来了一位对手，姗姗来迟的三星Galaxy Z TriFold在产品设计思路上与华为Mate XTs有着明显的差别，两者都有着各自的特点，这块无需谈论孰优孰劣，其底层逻辑是一致的，都是为用户提供一块更大的屏幕，所以重点还是在软件生态的建设，如何能够充分发挥大屏的优势才是关键。

豆包AI手机横空出世

这几年，AI可以说是手机行业的一大关键词，也是很多厂商的战略的核心，越来越多的AI功能已经在手机上实现。而在最近，一款独特的产品出现在了大家的视野中―“豆包AI手机”，与年初的Deepseek一样，在市场中掀起了一阵风浪。

与一般“AI手机”不同的是，豆包AI手机深度嵌入系统底层的AI助手，核心突破在于其多模态交互能力和AI操作手机功能，通过模拟用户操作实现跨应用、多步骤的自动化操作，简单说就是它的权限更高，操作更像真人。简单点的像发个微博、给某人发微信消息、定位都是手到擒来，复杂写的像用户想要用最低的价格点一个东西，AI助手就会在各个外卖平台进行比价，并为你下单，仅保留支付环节由用户确认，在电商平台买东西、订飞机票基本都是这样的流程。其实在做很多事情上，它目前并非是比人做的快，而是在于它可以替你做，这才是最大的变化。

同时，值得关注的还有它类人化的记忆与推理能力，通过加密存储用户对话、会议录音、网页摘要等数据，AI助手能主动提取关键信息并生成结构化输出，实现“上下文感知”的智能服务。比如，当识别到用户有出差的日程安排，会自动查询目的地天气并推荐衣物清单，提供主动式的服务;当用户询问车停在哪里时，助手能直接调出用户上次拍摄的车位照片并附带楼层指引;当用户询问高铁座位号时，它能自动翻找 12306 的购票记录并告知准确位置。相比于普通手机上的AI助手，豆包AI手机已经向AI Agent迈了一大步。

豆包AI手机同样存在一些问题，一方面是它的执行效率确实是不及人，这点笔者也在上面提到了，它目前的关键是在于是能替代而非比你快;另一方面，则是用户隐私和数据安全，其实这和人与人之间的相处类似，一个人要是非常了解你的习惯和需求，那必然要知道你很多私密的信息，手机亦是如此，尽管官方表示有着非常严格的隐私和数据安全保护，但用户的对此表示担忧同样无可厚非。

当下的豆包AI手机展现出了跨应用操作等创新功能，展现出AI技术与手机深度融合的潜力，是手机AI助手向AI Agent迈出的重要一步，是一次意义重大的探索。当然，如何守护用户隐私？如何重构商业生态？如何定义人机关系？这些问题都需要在探索中不断解决，尽管目前还处于探索发展阶段，但豆包AI手机至少迈出了勇敢的一步。

写在最后

总的来说，今年手机行业还是有一些值得关注的新趋势和功能，两大巨头纷纷入局的超轻薄手机，因产品定义与市场定位错位销量不理想，并没有掀起太大的波澜，市场的遇冷让一些准备入局的厂商要更加慎重的去考虑这片市场的潜力，以及在产品端如何在轻薄设计和功能体验做取舍;华为的无网应急通信则与此前其它厂商的无网通信略有不同，它针对地震、洪水、野外失联等极端场景设计，覆盖范围广，穿透力强，堪称全新的“保命”神技;三折叠市场则迎来了一位新选手―三星 Galaxy Z TriFold ，在折叠方式上与华为的产品完全不同，但底层逻辑上都是为用户提供一块更大的屏幕，所以重点在于软件生态建设以发挥大屏优势;豆包AI手机则将AI助手深度嵌入系统底层，具备多模态交互和AI操作手机功能，有类人化记忆与推理能力，虽存在执行效率不及人和用户隐私数据安全等问题，但迈出了手机AI助手向AI Agent探索的重要一步。