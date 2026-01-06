【天极网手机频道】根据最新消息，iPhone 17系列销量累计截止到2025年第52周已达到1557.27万台，突破1550万台大关，销量曲线持续攀升。值得一提的是，在iPhone 17系列中标准版机型成为推动销量增长的主力军。



截图来源于网络

高级分析师Mengmeng Zhang表示9月份iPhone 17基本款在中国的销量几乎是去年同期 iPhone 16的两倍，成为拉动整个系列销量增长的核心动力。这一现象打破了此前高端手机市场“Pro版本主导销量”的传统格局，此前行业普遍认为，高端系列中定位更高的Pro版本是销量主力，而iPhone 17标准版的热销重塑了高端机市场的销量结构。Counterpoint发布的月度数据显示，2025年10月，iPhone在中国智能手机市场的销量占比达到25%，创下了第四季度开局的最好成绩，它在高端领域的领先优势一直很稳固。

而iPhone 17受欢迎的原因主要在于其“加量不加价”的产品策略。与iPhone 16标准版相比，iPhone 17在价格保持不变的情况下将基本存储从128GB升级至256GB，直接解决了消费者长期面临的存储焦虑问题，可满足日常海量影像素材的存储需求;苹果还首次为标准版升级了120Hz ProMotion刷新率屏幕，让消费者无需支付溢价即可享受旗舰级流畅视觉体验。

有行业分析师表示，2025年智能手机市场整体是“高开低走”的状态。上半年推出的家电和电子产品补贴政策曾短暂带动中端手机市场销量上涨，但到了下半年，补贴的红利慢慢消退，市场就跟着进入了下滑阶段。有数据显示，高端市场贡献了全球智能手机行业60%以上的收入，而iPhone 17标准版的策略调整，正好戳中了普通消费者对“高端体验、价格划算”的核心需求，不仅稳住了苹果在高端市场的基本盘，还吸引了不少对价格比较敏感的潜在换机用户。

业内估计，未来高端手机市场的竞争会更聚焦在体验和性价比的平衡上，而苹果凭借这次打下的市场优势，在2026年的高端市场竞争中会更有先发优势。