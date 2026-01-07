【天极网手机频道】今日早些时候，iQOO透过官微正式宣布“战斗精灵”iQOO Z11 Turbo将于1月15日晚19:00发布并同步开售。作为主打“特好看，爆能打”的中端性能旗舰，iQOO Z11 Turbo带来行业独有的6.59英寸中屏+双芯+2亿主摄配置，产品力拉满。

iQOO Z11 Turbo作为Z系列首款金属中框+玻璃/玻纤背板机型，它直接提升了中端机设计质感，6.59英寸黄金中屏搭配大R角设计，单手握持舒适;7.9mm起厚度、202g起重量，实现轻薄与扎实的平衡。

沧浪浮光、光晕粉、天光白、极夜黑四款配色，每款都极具特色，沧浪浮光的蓝色灵动如游戏残影，光晕粉的粉色温柔似日落高光，天光白的白色像破晓微光，极夜黑的黑色则沉稳有力量。镜头模组采用阶梯缓坡设计，既有未来科技感，又优化了横握游戏手感，真正做到颜值和实用都在线。

iQOO Z11 Turbo搭载第五代骁龙8旗舰芯片，搭配自研电竞独显芯片Q2形成双芯协同，安兔兔跑分突破359万，跻身性能第一梯队。更难得的是，它是行业唯一在6.59英寸中屏机型上配齐双芯+2亿超清主摄的产品，打破了性能机影像差的魔咒，不管是峡谷开团、漫展出片，还是骑行导航、夜爬拍景，都能轻松应对，覆盖多元使用场景。

此外，iQOO Z11 Turbo还支持IP68/69防尘防水、超声波指纹、定位精度提升77%的双频GPS等旗舰功能，精准匹配年轻用户爱聚会、爱户外的需求，堪称全程陪伴的全能拍档。

官宣当日，iQOO还还同步释出了外观视频、全渠道预约海报以及全新配色「沧浪浮光」细节美图，全方位展示产品魅力。从视觉到触觉，从性能到影像，iQOO Z11 Turbo都在重新定义「中端旗舰」的标准。

目前售价尚未公布，结合爆料和市场预期，2599元起售的可能性极高。若定价属实，它无疑将成为2.5K-3K价位段的最具竞争力的产品。

这场「特好看，爆能打」的科技盛宴即将开启，1月15日19:00，一起期待iQOO Z11 Turbo的正式登场!