【天极网手机频道】2025年的最后一个月，安兔兔安卓性能榜如期收官。随着高通骁龙8至尊版Gen5与联发科天玑9500 两大旗舰芯片的全面铺货，本月榜单彻底成为这两颗“新芯”的秀场;而次旗舰阵营则呈现出天玑8450一家独大的格局，各品牌机型的调校差异也让性能表现有了更丰富的层次感。

在旗舰机型榜单中，骁龙8至尊版Gen5以绝对优势统治了第一梯队，前十名中有8款机型搭载这颗芯片，前五名更是被其包揽。

其中，红魔11 Pro+以4118828分的平均跑分登顶，成为本月性能天花板。作为游戏旗舰，它凭借“风水双冷”散热系统实现了骁龙8至尊版Gen5的极致释放，24GB+1TB的存储组合也为多任务场景提供了充足冗余，连续高负载运行下的稳定性是其拉开差距的核心优势。

iQOO 15与一加15分别以4078562分、4073184 分的微小差距位居第二位和第三位，展现了旗舰芯片的均衡向调校。iQOO 15通过自研电竞芯片Q3 实现了游戏光追效果，兼顾性能与娱乐体验;一加15 则以“风驰游戏内核”+LUMO凝光影像系统，成为“性能 + 影像”双优的水桶旗舰。

联发科天玑9500机型虽仅占两席，但表现同样亮眼。拿到4031744分的vivo X300 Pro卫星通信版与拿到4023008分的OPPO Find X9 Pro卫星通信版在保持400万级跑分的同时，融入了卫星通信、超大底影像等差异化功能，证明天玑旗舰芯片已能支撑“性能 + 场景”的复合需求，在排行榜上位居第六与第七。

另外，榜单上排在第四位的是realme GT8 Pro，荣耀Magic8 Pro、荣耀Magic8以及努比亚Z80 Ultra则排行第八至第十位。

与旗舰榜的百花齐放不同，次旗舰榜单呈现出天玑8450的断层式领先，OPPO Reno15 Pro凭借2131958 分霸榜，OPPO Reno15与 realme Neo7 SE分别以2121019分、2054663分紧随其后，OPPO两款机型搭载天玑8450，realme Neo7 SE则搭载天玑8400-Max。

从榜单中可以看到，OPPO机型包揽前二与第五、第七、第十名，成为本月次旗舰阵营的最大赢家，OPPO Reno15系列凭借天玑8450的低功耗特性，在16GB+512GB的主流配置下实现了性能与续航的平衡;OPPO K13 Turbo 5G则以12GB+256GB的入门配置，将天玑8450的性价比优势拉满。反观骁龙7系机型，仅realme GT Neo6 SE以1629270分进入前十，这也让本月次旗舰榜成为联发科的独角戏。

从本月榜单不难看出，芯片迭代是决定性能梯队的核心因素，骁龙8至尊版Gen5凭借 3nm N3P工艺与Oryon架构，在CPU多核性能、GPU光追表现上建立优势;天玑8450 则以旗舰级架构下放的策略，在次旗舰市场形成降维打击。而厂商的调校方向则让同芯片机型呈现出差异化竞争力，游戏旗舰选择激进释放，全能旗舰侧重均衡体验，次旗舰机型则聚焦功耗与性价比。

整体来看，2025年12月的安兔兔性能榜既是骁龙与联发科新芯片实力的集中展现，也清晰划分了不同定位机型的性能梯队，旗舰机的“性能内卷”满足了极致体验需求，次旗舰的“神U普及”则让高性价比体验触手可及。对于消费者而言，这份榜单既是年末换机的性能参考，也能直观看到不同品牌的调校方向;而对行业来说，芯片与机型的双向适配，也为2026年的安卓性能竞争定下了“旗舰拼上限、中端拼体验”的基调。