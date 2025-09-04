OPPO全家桶无缝联动，开学季购机享多重福利

【天极网手机频道】开学季已到，学生群体的换机需求迎来高峰，OPPO也正式开启开学季焕新计划，OPPO涵盖手机、平板、耳机、手表的全家桶产品组合凭借“全场景覆盖 + 跨设备协同”优势成为多数人的热门选择。

作为全家桶的核心设备，OPPO Reno14系列凭借高颜值与强性能成为学生群体首选。OPPO Reno14 Pro配备 6.83 英寸超窄边直屏，人鱼姬配色采用行业首创双层图案化镀膜工艺，在夏日阳光的照耀下，呈现出“幻彩鱼尾，一机十色”的绚丽效果，握在手中既时尚又舒适，还不易沾染指纹。侧边大R角设计，配合铝合金边框与 Deco 冷雕工艺，线条流畅，圆润的手感，即使长时间握持拍照、刷视频，也不会感到疲惫;镜头模组的灵动星瞳设计，简约精致。

全系标配的5000万像素潜望长焦摄像头，专业级直播降噪技术与自研 EIS 防抖算法，结合主摄 OIS 硬件级防抖能输出稳定流畅的画面;前置5000 万超感光镜头能拍出清晰自然、氛围感十足的自拍。4K视频转实况照片功能，为校园生活回忆增添更多趣味;天玑8450旗舰芯片搭配6200mAh+80W超级闪充组合，性能和续航方面都不需要愁。

OPPO Pad4 Pro成为移动学习的好帮手，13.2 英寸 3.4K 超清屏幕支持 144Hz 自适应刷新率，97% DCI-P3 广色域覆盖让课件图表、视频画面细节毕现;搭载骁龙8至尊版处理器与12GB LPDDR5X 内存，配合超级互联功能，可与Reno14系列实现跨屏协作，大幅提升学习效率;12140mAh大容量电池同样解决续航焦虑。

OPPO Enco Free4蓝牙无线耳机专业级降噪体验，丹拿联合调校的11mm+6mm同轴双单元，配合LHDC 5.0 高清传输协议，无论是网课听讲还是音乐欣赏都层次分明。续航方面，OPPO Enco Free4搭配耳机充电仓可实现最长45个小时的超长续航，并支持快速充电。支持蓝牙5.4，耳机端延时低至47ms，游戏音画同步操作更流畅丝滑，另外支持音频多设备无缝流转，通话看剧两不误，可同时连接两台 Android、iOS、Windows设备，实现平板刷剧手机来电的音频无缝切换。

设计方面，OPPO Enco Free4延续OPPO经典家族设计，拥有水漾蓝与星瀚银两款时尚配色，采用金属漆工艺设计，呈现细腻光滑质感，星瀚银联合丹拿大师调音定制，享有独特丹拿标识。OPPO Enco Free4 单只耳机轻至4.7g，即便全天佩戴也毫无压力，还支持IP55防尘防水，无论是户外运动、旅行还是日常皆可使用。

OPPO Watch X2 Mini轻量化设计搭配多彩表带，不仅运动时佩戴舒适，日常穿搭也能彰显个性，戴在手上更显活力;354mAh电池支持最长 60 小时全智能模式续航，10 分钟快充可满足 24 小时使用需求。除基础的课程提醒、消息通知功能外，还内置久坐提醒、睡眠监测、心率预警等健康功能;NFC门禁卡功能更可替代实体校园卡，出入宿舍、图书馆轻松刷卡通行。

正值开学季，OPPO现时推出多重购机福利，有兴趣的用户不妨前去官网了解购买。