OPPO 中秋国庆期间购机享“买一送一“碎屏保服务

【天极网手机频道】新买的手机担心手滑摔碎屏幕？新买的手机担心以后电池不耐用？不用担心!中秋国庆佳节至，惊喜折扣乐翻天。OPPO服务官方微博在中秋期间推出最新活动，碎屏保买一年送一年和电池19.9元/29.9元享保两年服务活动，微博原文如下：

屏碎保买一年送一年

自服务生效之日零时起两年内，手机因意外坠落、碰撞、挤压造成的屏幕组件碎裂或产生裂纹，您可免费更换一次原装屏幕组件。

电池19.9元/29.9元享保两年服务

自服务生效之日零时起两年内，电池容量变低(低于 80%)或发生其他损坏，您可免费更换一次原装电池。

购买方式

屏碎保买一年送一年：线上随新机购买，或手机激活 3天内通过 OPPO 官网、OPPO 服务小程序补购，或手机激活7天内通过 OPPO商城补购。

电池保两年：线上随新机购买，或手机激活 60天内通过 OPPO 官网、OPPO服务小程序、OPPO 商城补购，具体活动机型及价格请以购买页面显示为准。

OPPO的售后服务向来深受用户好评，此次中秋佳节推出新的活动，可以广泛普及OPPO用户体验官方的售后服务，总之尽量避免第三方的店铺进行维修，倒不是说都不好，只能说质量参差不齐，首推更换官方原装屏幕和电池，更有保障!总之，OPPO手机，从来不用担心其售后服务，OPPO一直是国内强调OPPO服务完善和贴心的主要厂商之一，如有购机需求，可以在各大电商平台或者官网参与此活动。