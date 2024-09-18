您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

OPPO 中秋国庆期间购机享“买一送一“碎屏保服务

2024-09-18 11:56:39 作者：

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】新买的手机担心手滑摔碎屏幕？新买的手机担心以后电池不耐用？不用担心!中秋国庆佳节至，惊喜折扣乐翻天。OPPO服务官方微博在中秋期间推出最新活动，碎屏保买一年送一年和电池19.9元/29.9元享保两年服务活动，微博原文如下： 

OPPO 中秋国庆期间购机享“买一送一“碎屏保服务

  屏碎保买一年送一年

  自服务生效之日零时起两年内，手机因意外坠落、碰撞、挤压造成的屏幕组件碎裂或产生裂纹，您可免费更换一次原装屏幕组件。

  电池19.9元/29.9元享保两年服务

  自服务生效之日零时起两年内，电池容量变低(低于 80%)或发生其他损坏，您可免费更换一次原装电池。

  购买方式

  屏碎保买一年送一年：线上随新机购买，或手机激活 3天内通过 OPPO 官网、OPPO 服务小程序补购，或手机激活7天内通过 OPPO商城补购。

  电池保两年：线上随新机购买，或手机激活 60天内通过 OPPO 官网、OPPO服务小程序、OPPO 商城补购，具体活动机型及价格请以购买页面显示为准。

  OPPO的售后服务向来深受用户好评，此次中秋佳节推出新的活动，可以广泛普及OPPO用户体验官方的售后服务，总之尽量避免第三方的店铺进行维修，倒不是说都不好，只能说质量参差不齐，首推更换官方原装屏幕和电池，更有保障!总之，OPPO手机，从来不用担心其售后服务，OPPO一直是国内强调OPPO服务完善和贴心的主要厂商之一，如有购机需求，可以在各大电商平台或者官网参与此活动。 

OPPO 中秋国庆期间购机享“买一送一“碎屏保服务

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

最新资讯

OPPO 中秋国庆购机享多种服务

热门视频

10万出头的深蓝L07值得买吗

新品评测

vivo Y37 Pro：颜值与实用并存
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录