OPPO担任人工智能终端工作组副组长单位

【天极网手机频道】4月25日，人工智能终端产业发展研讨会暨人工智能终端工作组第一次全体大会召开，各地行业主管部门以及工作组有关专家学者、企业单位共200余人参加大会。大会上，OPPO被授予副组长单位聘任证书，未来OPPO将在工作组指导下承担促进人工智能产业协同、标准制定等重要工作。

右一为OPPO代表

OPPO方面表示，AI在提升终端设备产品竞争力、激活用户需求方面日益扮演着更重要的角色，OPPO 2024年1月发布了第一款“AI手机”以来，迄今AI服务已覆盖超过1亿用户。在未来工作中，OPPO将结合自身实践积极履行副组长单位责任，为推进人工智能终端产业发展贡献力量。

当前，大模型与消费电子产品融合创新迅速，在工信部电子司支持下，中国信通院联合赛迪、华为、联想、小米、OPPO、vivo等单位在人工智能产业工委会下成立了人工智能终端工作组，旨在引导企业加强产业研究、技术创新、标准检测、供需对接等方面的整体规划和系统推进。会上，秘书处发布了2025年工作计划，工作组计划围绕标准研制、产业研究、应用推广、行业活动等方面开展工作。

大会还正式启动了人工智能终端基准和智能化分级计划，旨在打造有公信力的人工智能终端基准和分级体系，加强产业协同、衔接国际标准，后续将依托人工智能终端工作组推动各类人工智能终端评价实施，形成行业共识，支撑相关政策落地。