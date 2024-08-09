OPPO A系列再添新成员，OPPO A3x越级质感延续耐用品质

【天极网手机频道】继OPPO A3活力版之后，OPPO A系列再添一位新成员――OPPO A3x。这款新机提供云羽粉、暗夜紫和星光白三款配色，拥有轻薄直屏设计、超抗摔金刚石架构、45W超级闪充，湿手触控，以及生活防水溅等亮点，起售价1199元。

天极网目前已经拿到了这款最新的产品，其采用轻薄直屏形态，机身厚度7.68mm，重量186g。在屏幕方面，OPPO A3x搭载了一块6.67英寸的超亮阳光屏，屏占比高达89.9%，无论是观影还是游戏，都能享受沉浸式的视觉盛宴。特别加入的强光模式，确保了用户在户外强光环境下也能清晰阅读，自在操作。

由于OPPO A3x采用的是轻薄直屏形态，有效避免误触困扰，搭配哑光磨砂质感中框，不仅提升了整体的高级感，更实现了防指纹的出色表现。相比前代，中框巧妙收窄0.3mm，为用户带来更为舒适贴合的握持体验。此外，其等比例矩形镜头模组设计，让整机线条流畅和谐，美感倍增。

作为A系列的新成员，OPPO A3x同样继承了该系抗摔耐用的产品特性。新机采用超抗摔金刚石架构，四角与中框均经过加固处理，金刚四角与防撞梁设计让手机更加坚韧。同时，摄像头区域也强化了抗摔耐磨性能，内部配备安全气囊设计，为手机提供全方位的保护。此外，A3x还支持生活防水溅及湿手触控功能，让用户无惧日常小意外，使用更加随心所欲。

在核心配置上，OPPO A3x搭载了高性能的天玑6300 5G移动平台，基于台积电6nm先进制程工艺打造，性能强劲。后置3200 万像素双摄，最高可选配8GB+512GB的超大存储组合，并引入焕新存储技术，通过先进的压缩算法、文件反碎片整理及存储加速技术，有效延长手机使用寿命，解决长期使用后的性能衰减问题。

值得一提的是，OPPO A3x同样配备了超长寿命的5100mAh大电池，并支持45W超级闪充技术，让电量迅速回血，满足用户全天候的使用需求。目前，OPPO A3x已经正式亮相并开放购买，感兴趣的朋友可以前往OPPO官方购买渠道详细了解。