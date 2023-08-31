　　最强小折怎么买，OPPO Find N3 Flip购买全攻略

前段时间Counterpoint公开了一则数据，详细来看：近两年全球折叠屏智能手机出货量迎来强劲增长，中国折叠屏手机的出货量已经占据到了全球折叠屏手机出货量的四分之一。其中OPPO Find N2 Flip占据小折叠屏手机市场份额的31%，排名第一!由此数据不难看出，OPPO在小折叠领域的底蕴。

前天，OPPO旗下的最新小折叠旗舰手机―OPPO Find N3 Flip正式发布，12GB+256GB版本售价6799元，12GB+512GB版本售价7599元，现在已经开启预订，首销时间为9月8日10点。为了给大家节省时间，小编也是整理了一些购买OPPO Find N3 Flip平台的优惠政策，让大家参考参考。

首先还是最靠谱的OPPO商城官网，目前官网已经是开启了全款预售，小编去看的时候还有预售名额，大家要入手的可要赶快了，不然就只能等首销。购买优惠的话也是很给力，有着6 期免息和赠 1 年屏碎保险，要知道折叠屏手机维修的费用可是很贵的，小编认为这个 1 年屏碎保险少说可以给大伙省下小一千块。此外，老用户预定手机还会赠腾讯视频会员半年卡(价值200+)，如果你要购买送给朋友还可以加19.9 元，限量购商城定制礼盒，送人也很有面子~

再来看到JD的OPPO自营旗舰店，目前已经开启了定金预售，当然大家也可以在9月8日10点的首销直接购买。京东平台的优惠力度也很大，大家支付定金后，尾款可以享受24期的免息，前2500名预订的用户还可以直接获得一副原厂的蓝牙耳机。此外，我们在京东平台购买了OPPO Find N3 Flip后，晒单分享还可以获得价值379元的礼品。产品保障方面，京东平台购买的用户可以享受两年的无限制更换电池

最后来看到淘宝的OPPO官方旗舰店，首先是整点预订的前十位可以获赠设计师手机壳、前1500名预订的用户可以直接获得一副原厂的蓝牙耳机。此外，购机的支付方式最高支持24期免息付款，并且还会赠送手机素皮保护壳，同样晒单分享还可以获得价值379元的礼品。小编还是建议大家去官方平台或者旗舰店购买OPPO Find N3 Flip，有购机保障的同时还有很多权益可享。