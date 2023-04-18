荣耀90系列曝光，2亿像素相机+骁龙8+Gen 1，荣耀80降价让路

【天极网手机频道】荣耀数字系列的更新频率很快，每半年就会推出一款新机，而下一代荣耀数字系列，不出意外的话将会是荣耀90系列。根据爆料，荣耀90系列已经在路上了。

4月18日消息，数码博主@数码闲聊站 爆料称，荣耀 90系列高配版核心规格变化不大，顶配采用骁龙8+ Gen 1芯片，采用1.5K高频调光居中双孔曲面屏，搭载S5KHP3主摄，影像也会有所提升。

同时，结合其他爆料来看，荣耀90系列新机一共有三个版本，分别是荣耀90 SE、荣耀90、荣耀90 Pro，SE版本将采用骁龙7 Gen 1芯片、标准版本则搭载骁龙7+ Gen 2芯片，Pro版本则为骁龙8+芯片。

今年有不少新机均搭载了骁龙8+芯片，比如一加Ace 2、真我GT Neo5等等，从这些已发机型的性能表现来看，骁龙8+配得起新一代神U芯片的称号。而影像方面，荣耀90系列将继续使用三星ISOCELL HP3传感器，理论输出像素达200MP(实际为2亿像素)，作为对比，荣耀80 Pro采用的是160MP的主相机，所以大家可以小期待一下。

不过，还有爆料称这次数字系列还将会增加一个新成员――荣耀90Ultra，而且该款手机的渲染设计图已经曝光。从渲染图来看，荣耀90Ultra机身背面搭载了三枚相机镜头，以等腰三角形的形状排列，很难不让人联想到荣耀Magic5的等边三角形的鹰眼相机。不过这也意味着，荣耀90Ultra的影像能力应该有着较大的提升。

在我看来，荣耀90Ultra虽然主打中高端机型，但是作为数字系列的顶级机型，在影像方面还是会加倍用料，三个镜头可能分别为广角主摄、超广角镜头和长焦镜头，主摄为2亿像素，长焦和超广角均为5000万像素，同时支持5倍光学变焦，Vlog的拍摄可玩性也会更高。当然，这都是我个人的猜测。

其他方面，爆料称荣耀90Ultra的屏幕配置均到顶了，144赫兹高刷、1500nits峰值亮度、1440赫兹高频高效果以及1.5K分辨率;同时会带来16GB+1TB的存储组合，电池容量也会突破5000毫安，还会支持100W有线快充和30W无线充电。

综合来看，荣耀90Ultra将是荣耀90系列新机中最具看点的机型，性能、影像和细节方面均有着不少看点，称得上是一款十分值得期待的手机。还值得一提的是，随着荣耀90系列的曝光，荣耀80系列的价格也出现了跳水，有喜欢这款手机的小伙伴，现在可以出手了!