iPhone 17全系涨价，标准版首获120Hz高刷，Siri支持语音控制第三方应用

【天极网手机频道】近日，外媒爆料称苹果iPhone 17系列将全系涨价，涨幅预计在50-100 美元之间，而iPhone 17 Pro系列从最低的128GB提升至256GB，起售价1049美元(约合人民币7500元)，但是这个价格较前代256GB版本仍便宜50美元。

这次iPhone 17系列最引人注目的升级当属全系标配ProMotion 自适应刷新率技术，标准版首次用上120Hz 高刷屏。这一改进终结了苹果标准版与Pro版屏幕体验割裂的历史，无论是滑动信息流、观看视频还是游戏，6.27 英寸的 iPhone 17都能实现1Hz-120Hz动态帧率调节，流畅度直逼Pro机型。不过，有消息称标准版可能在硬件上受限，部分场景无法达到Pro 版的满血120Hz。

屏幕材质方面，iPhone 17系列采用新一代OLED面板，全局亮度提升至2000nit，户外可视性显著增强;Pro版更配备全新防刮抗反射涂层，玻璃表面硬度提升30%，日常使用更抗磨损。作为苹果史上最薄iPhone，iPhone 17 Air 以5.5mm厚度刷新行业标杆，钛金属机身不仅重量轻，还具备航天级抗腐蚀能力，配合6.6英寸大屏，单手操作体验有所提升。

影像方面，iPhone 17 Pro以及Pro Max 首次采用三颗4800万像素镜头，其中长焦镜头引入四棱镜结构，支持5倍光学变焦和8倍混合变焦，远景拍摄细节媲美专业相机;视频功能迎来史诗级升级，支持前置+后置摄像头同时录制，8K视频录制帧率提升至60fps，动态范围和低光表现超越多数安卓旗舰;iPhone 17 Air后置单颗 4800 万像素主摄，支持 ProRes 视频录制，适合追求便携与画质平衡的用户。

此外，Pro版搭载A19 Pro芯片和自研Wi-Fi 7模块，网络传输速度较前代提升 50%，大型游戏下载和4K视频上传更流畅。

基于Apple Intelligence的新版Siri首次实现对第三方应用的深度控制。据报道，用户可通过语音指令完成编辑照片、预订Uber、在亚马逊下单等操作，无需手动点击屏幕。不过，银行、金融类应用仍被排除在语音控制之外，苹果解释称需确保支付安全的绝对可靠性。此外，Siri计划在2026年集成类似ChatGPT的搜索功能，实现更复杂的信息查询和对话交互。

续航方面，Pro Max内置5000mAh电池，支持25W无线快充，连续视频播放时长可达22小时。虽说5000mAh的电池放在国产安卓机中不能说特别大，但对于苹果用户来说这是非常大的进步了。

售价方面，外媒爆料iPhone 17标准版799美元起(约合人民币5750元);iPhone 17 Air售价949美元起(约合人民币6850元)，较前代上涨50美元，钛金属机身成溢价主因;iPhone 17 Pro 256GB起步售价1049美元起(约合人民币 7500 元);iPhone 17 Pro Max售价1249美元起(约合人民币 8950 元)，顶配1TB版本或突破1500 美元。

尽管涨价已成定局，但分析师认为苹果仍能维持市场地位，存储升级策略让Pro版实际性价比提升;120Hz高刷和Siri语音控制形成差异化竞争力。对于消费者而言，若追求极致性能与生态体验，Pro版的升级值得买单;若预算有限，标准版的120Hz高刷和A19芯片仍能提供流畅体验。

至于发布会的时间，根据以往发布会的时间段去推测，大概率会在9月9日左右，预售可能在发布后一周开始，正式上市则在预售一周后。