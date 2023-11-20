端侧AI模型赋能，Reno11 系列支持更快、更精准「闪速抠图」

【天极网手机频道】11月20日，OPPO官宣Reno11 系列支持全新「闪速抠图」功能，基于 ColorOS 14 端侧AI模型、自研 AI 加速平台算子优化与算力强大的芯片平台，可带来超越iOS的行业最快反馈速度的「闪速抠图」。离线抠图、一点即完成的无停滞感操作，使Reno11 系列以更快速、更精准、更自由的抠图体验，赋能高效的内容创作与分享。

Reno11 系列支持全新「闪速抠图」功能

天极网了解到，Reno11 系列的「闪速抠图」功能可提供领先的抠图精准度。端侧模型采用多阶段训练策略，第一阶段根据人类的视觉注意力法则，完整识别画面中的各种显著性主体。第二阶段针对发丝等细节进行像素级勾勒，实现发丝级精细抠图。

Reno11 系列「闪速抠图」还做到了行业领先的多主体抠图，无论是人物、动物、建筑、静物，各种各样丰富的主体都能被精准识别。即使画面中同时存在多个主体，也能实现一次识别、分离选择，带给用户超过iOS的抠图自由。

更多 Reno11 系列新品信息，可关注 OPPO 官方微博。11 月 23 日 14:00 将正式举办新品发布会，届时可前往 OPPO 官网等直播平台观看。