三星Galaxy S25 Ultra使用体验：AI功能更加丰富，四摄影像稳定发挥

【天极网手机频道】上个月，三星发布了全新的Galaxy S25系列旗舰新机，我也是非常有幸拿到了这次的“超大杯”机型Galaxy S25 Ultra使用了一段时间，今天就来和大家聊一聊我的使用体验，它对比前代有什么变化？有哪些新的功能？希望能给大家带来一些帮助。

圆角直框，屏幕更大

这代的Galaxy S25 Ultra在外观上的变化还是蛮明显的，简单来说就是从之前的“直角圆框”变成了现在的“圆角直框”，在设计语言上与另外两款型号更加的统一了。

相比于前几代造型上更倾向于之前的Note系列，现在除了S Pen外已经看不到什么Note系列的影子了。

我个人其实是更喜欢这种直角中框的设计的，握持起来并没有非常明显割手的感觉，而且这次对比前代再次减重了10+克，重量只有218g，对于一款顶级旗舰来说是非常难得的了。作为一个常年握着半斤手机的用户来说，拿着这款手机能明显感觉轻松了不少。

另外，背面的影像模组依然延续了之前的排布方式，不过在左侧的三颗镜头还加入了类似于Galaxy Z Fold 6上的环形纹理装饰环，让摄像头变得更加显眼了一些。

正面屏幕部分也发生了一些小小的变化，在机身尺寸进一步缩减的情况下，屏幕尺寸从6.8英寸增大到了6.9英寸，配合上四边的窄边框，带来了非常出色的视觉观感。

其屏幕素质依然是非常不错，QHD+分辨率，1-120Hz自适应刷新率，最高亮度可以达到2600尼特，无论是精细程度还是流畅度都没问题，而且在户外场景依然能够提供清晰的显示效果。它表面覆盖的是康宁大猩猩Armor 2玻璃，不仅耐刮性更为出色，而且不仅减少了反光，再加上钛金属的中框，提供了非常坚固的机身，耐用性更为出色。

虽然设计风格与另外两款保持了统一，但它依然有着其独有的特色，那就是S Pen。

可以进行手写输入以及绘图等操作，非常的好用。不过这一代取消了蓝牙功能还是让我比较意外的，希望这一特性能够重回Ultra。

AI再进化，更加智能

去年的Unpacked 发布会上，除了全新的S24系列新品外，三星还发布了人工智能“Galaxy AI”，其不仅涵盖了三星自主研发的AI技术，还引入了业界合作伙伴的各种AI技术，旨在为消费者提供全面的AI体验。在今年，AI依然是三星产品升级的重中之重，在之前的基础上，又加入了诸多全新的AI功能，我这里就挑几个我比较喜欢用的来和大家分享下。

首先就是Bixby获得非常大的升级，拥有了多模态理解能力，简单来说就是它不仅能够处理文字和语音信息，和我们对话，还能理解图片、文档，进行拍照或是圈屏。比如，我们看到了一张图，可以将它拖入Bixby中进行询问。

或者说，同事给你发了个文档，我们可以将它发给Bixby，让它帮忙总结一个大纲，先快速了解一下，非常的高效好用。

这次还加入了一个即时简报，点开可以查看天气、我们之前设置的日程，并且推荐一些音乐和新闻，如果你还连接了三星的智能手表等设备，还会显示相关的运动健康信息，可以看做是一个信息集合地，晚上的时候也能通过它回顾这一天都有啥事。

智能拖放则旨在为用户带来更高效的信息传输，可以把一些文字消息直接拖到笔记APP里进行编辑，将地点/定位拖到导航APP内，以及将照片拖到社交媒体直接编辑发布，我都体验了下。比如文字拖动这块，微信聊天内容和小红书内容拖拽都没啥问题，可以直接放到笔记当中，非常方便。

地点/定位的话，它其实识别的是定位的文字信息，然后拖拽到地图APP中进行导航，有些定位确实是没啥问题，可以拖拽导航一条龙。不过上面两项功能在个别第三方应用当中还存在适配问题，希望后续能够通过相关更新解决。

照片这块则基本没啥问题，我试了下微信、小红书和微博等社交都可以直接跳到发布界面。

即圈即搜，可以在图片中圈出感兴趣的东西，然后识图搜索一条龙服务，我拿之前去澳门旅行的一些照片试了下，表现还算OK，不少景点的东西都能准确识别出来，并给出对应的介绍。

还可以用来识别一些我们拍到的动物，效果也还不错。

还有个智能文案帮写，我也试了试，它会识别并分析图片，然后针对不同的社交媒体属性撰写对应的文案，还可以选择文案风格，个人觉得可以作为参考，帮忙找找灵感。

另外，我还试了下图片助手，可以一键消除路人，人和影子都消除掉了，虽然仔细看还是有些痕迹，但整体效果还算不错。

绘图助手则是我非常喜欢的功能，可以将我的“腐朽”变为“神奇”， 可以涂鸦生图、图生图或者文生图。

而且还能多重要素同时输入，比如我导入了一张图片，并添加了文字说明，就会把要素叠加到一块，很有意思。

这次在视频编辑中还加入了音频橡皮擦，可以将视频中的各种声音提取出来，然后可以调节各个声音的大小或者消除不需要，非常好用。

除了上面我提到的这些AI功能外，Galaxy AI其实还有很多其它的功能，涵盖了我们日常使用的诸多场景，可以看出三星对于AI功能这块确实下了非常大的功夫，很多功能的效果还不错，有些则还存在一些问题，需要持续努力去解决，从能用逐步迈向好用。

影像：稳定发挥

在影像方面，三星Galaxy S25 Ultra延续了之前的四摄组合，包括2亿像素主摄(三星S5KHP2 CMOS，1/1.3英寸)，5000万像素超广角(三星S5KJN3，1/2.52英寸)+1000万像素3倍长焦镜头(索尼IMX754，1/3.52英寸)+5000像素5倍潜望式长焦镜头(IMX854，1/2.52英寸)，其中主摄和两颗长焦镜头均与前代保持一致，均支持OIS光学防抖，超广角则由此前的1200万像素升级到了5000万像素。

下面我们通过拍摄样张看看其表现如何。

主摄样张

超广角样张

3倍长焦样张

5倍长焦样张

10倍变焦样张

在光线充足的情况下，S25 Ultra各个镜头的成像效果都是蛮不错的，白平衡都很准确，细节还原也做得不错。而且相比于三星以往高饱和度的成像色彩，这次各个焦段的成像都更加趋向于还原景物原本的色彩。另外，依靠着5倍长焦镜头的高像素加持，在10倍变焦下依然能够带来非常清晰的成像和细节呈现，有着非常高的可用性。

主摄默认是输出1200万像素的照片，当然我们还可以选择让其输出5000万像素或者2亿像素直出。在照片放大之后，高像素能够带来更加丰富的细节，5000万像素和2亿像素的差别并不明显。想要获得更多细节的话，可以使用高像素模式，个人建议用5000万像素就够了，2亿像素照片输出有些偏慢。

1200万像素、5000万像素以及2亿像素成像对比

接下来我们看看光线较差的夜景环境下的成像。

主摄样张

3倍长焦镜头样张

5倍长焦镜头样张

整体来看表现依旧不错，曝光控制的很好，亮部的压制和暗部细节还原都很到位，基本和我眼睛看到的情况差不多。不过3倍长焦镜头由于底较小、像素低，成像的细节和纯净度明显不如5000万像素的5倍长焦镜头，希望后面能够获得升级。

总的来看，三星S25 Ultra保持了不错的影像能力，四颗镜头提供了非常丰富的拍摄焦段供用户选择，而且这次(默认)在成像上更加专注于还原景物本身的色彩，风格上进行了一些变化。超广角镜头获得了硬件上的升级，带来了更加清晰的成效效果，不过作为一个对长焦镜头依赖度更高的用户，还是希望三星能够升级下3倍长焦镜头，让各个焦段都能有着更出色的成像效果。

硬件迭代，全新系统

最后简单聊聊硬件和系统，它搭载了骁龙8至尊版for Galaxy，对比普通版本，CPU大核主频从4.32GHz提升至4.47GHz，Adreno 750 GPU的工作频率由1100MHz跃升至1200MHz。我拿到的这台还配备了12GB LPDDR5X高速内存(传输速率达9600Mbps)和512GB UFS4.0存储，顶配版更是有着16GB+1TB的组合。跑分测试我这里就不做了，玩了下《崩坏：星穹铁道》，30分钟平均帧率为59.8，功耗为5.7W，表现还不错，应对目前市面上的绝大多数游戏都是OK的。

系统这块，它运行的是全新的OneUI 7，看着比之前更加的清爽，图标融入了更多的圆形元素，而且看起来更加的精致，下拉的控制中心的组件框同样更加圆润了。

它还提供了一个实时窗，与灵动岛不同的是，它显示在屏幕的左侧，可以点开进行操控，通过滑动切换多个程序，而锁屏状态下会位于底部，即时简报的推送也会显示在这里，同样可以通过滑动进行切换。

写在最后

总的来说，全新的Galaxy S25 Ultra在硬件层面的迭代升级相比于其它安卓手机厂商要保守了一些，但在AI这块则下了非常大的功夫，Galaxy AI提供了比之前更为丰富的AI功能，涵盖了用户日常工作、学习、娱乐以及创作等诸多方面，虽然还存在不足，但从能用到好用是注定需要走的一段路程，也希望三星能够持续优化AI功能，为广大用户提供更加智慧高效的使用体验。