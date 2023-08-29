颜值与实力并存，OPPO Find N3 Flip综合实力全解析

【天极网手机频道】小编认为一款真正的旗舰手机在性能足够强劲的同时，应该还要兼具不俗的颜值，也正如标题所说的一样，今天发布的OPPO Find N3 Flip就是这样一款颜值与实力并存的产品。这篇文章小编就带大家好好了解一下OPPO Find N3 Flip的颜值与实力。

首先是颜值方面，OPPO Find N3 Flip有着三个风格迥异的配色，分别是月光缪斯、薄雾玫瑰以及镜中之夜：月光缪斯主打就是一个优雅高贵的情调，采用了大量的奶金色作为主题;薄雾玫瑰则如同它的名字一样，虽然产品大致都是粉色，但只要你细心一看就会发现大量的粉色下暗藏一丝灰色，两者结合并发出粉彩水晶一般的通透感;镜中之夜就比较简单易懂，纯粹的高级黑色，还原材质最初的美丽。此外，这三种配色都采用了水波光影纹理，并且完美的和这三种配色融合，小编相信大家实际去体验一定会被OPPO Find N3 Flip的颜值所征服。

此外，OPPO Find N3 Flip还配置了一套覆盖全焦段的影像模组。详细来看OPPO Find N3 Flip的三枚摄像头分别是：5000万像素广角镜头(索尼IMX890旗舰传感器)+3200万像素人像镜头(支持2倍的光学变焦)+4800万超广角镜头(索尼IMX581传感器)。

OPPO Find N3 Flip有着一块尺寸达到了3.26英寸的超大的外屏。相比一些传统的友商设备，坚持外屏竖向的OPPO Find N3 Flip不仅有着更多的显示面具，还可以帮助用户快速回复信息、查看外卖信息等等“内屏操作”。

这次OPPO Find N3 Flip还加入了充满朦胧的复古回潮CCD 卡片机模式，无论是内外屏拍摄都可以使用这个模式，一键拍出复古潮流大片!

硬实力方面，OPPO Find N3 Flip搭载了目前手机市场上最强的LPDDR5X内存以及USF4.0闪存(有两个版本12GB+256GB以及12GB+521GB)，配合上安卓旗舰芯片天玑9200，无论是《王者荣耀》这类国民游戏还是比较需要性能的《原神》都可以流畅游玩。这样一台有颜又有实力的OPPO Find N3 Flip你不考虑购买吗？