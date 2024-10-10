iQOO 13官宣十月发布：顶级2K屏幕 最新Q10发光材料

【天极网手机频道】国庆节假结束后，各家手机厂商的旗舰产品预热阶段已经如火如荼地进行了，其中备受瞩目的iQOO旗下数字旗舰新品iQOO 13，也于今日亮相2024 vivo开发者大会现场。iQOO 13将会首批搭载全新的OriginOS 5系统，剑指“性能流畅之王”。值得一提的是， iQOO 13真机正面屏幕也在今日曝光，并官宣将全球首发BOE最新Q10发光材料，有望成为“2024屏幕新巅峰”。

据vivo官方表示，vivo最新发布的OriginOS 5将系统，最大看点是vivo对系统底层进行了全面深度的优化，将系统流畅程度提升到了新高度。针对安卓手机越用越卡顿的认知，全新的OriginOS 5系统也针对这个使用痛点进行了有效的改善。通过自动构建一套“内存账本机制”，不断优化内存分配，可实现60个月持久流畅体验。

另外在视觉动效方面，OriginOS 5对核心场景的动画进行优化和重构，结合全局手势的完善，实现在繁杂高频的场景下也能瞬时且连续地响应用户的交互需求。

上一代OriginOS 4系统就已经收获较高的用户口碑，全新OriginOS 5的多项革新更无疑给iQOO 13注入了更加丝滑流畅的灵魂，在极致的性能之外还带来极致的流畅，基本可以稳夺本年度旗舰机的性能流畅之王。

系统升级之外，iQOO 13重磅宣布全球首发BOE最新Q10发光材料。该发光材料在亮度、色彩、功耗和寿命等方面都有突破式进阶，将达到“中国屏幕工业新巅峰”。同时iQOO联手京东方从屏幕最核心的发光材料出发，为 iQOO 13 联合打造了「更清晰、更护眼、更流畅」的 2K 好屏。