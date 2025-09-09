”前方超燃”！不止 iPhone 17，苹果多款新品齐发

【天极网手机频道】苹果2025秋季新品发布会将于北京时间9月10日凌晨1点正式召开。本次发布会以 "前方超燃" 为主题，苹果一次性推出涵盖智能手机、穿戴设备、智能家居等全品类的多款新品，其中全系标配高刷的 iPhone 17 系列、支持卫星通信的 Apple Watch Ultra 3 以及健康监测升级的AirPods Pro 3成为最大看点。

iPhone 17系列：全系高刷+三焦段影像

作为本次发布会的核心，iPhone 17系列首次实现ProMotion 120Hz自适应刷新率技术的全系覆盖，彻底终结标准版60Hz刚需的争议。全系四款机型中，iPhone 17延续6.27英寸显示屏与铝合金机身，搭载A19芯片与8GB内存，后置双摄系统保持实用定位;而取代Plus机型的iPhone 17 Air则以5.5 mm厚度成为苹果史上最薄机型，其钛金属机身搭配12GB内存，单摄4800万像素主摄兼顾轻薄与性能;Pro系列采用铝合金与玻璃拼接背壳，搭载台积电N3P工艺的A19 Pro芯片与自研Wi-Fi 7芯片，首次实现4800万像素主摄+超广角+长焦的三焦段配置，三颗镜头均支持 4K/60fps 拍摄。其中潜望式长焦镜头支持 8 倍光学变焦，配合传感器位移防抖技术，夜景手持拍摄成功率提升 30%。全新的 “双录模式” 允许前后摄像头同时录制，为用户提供了更丰富的拍摄视角。

性能方面，iPhone 17标准版与iPhone 17 Air机型采用A19芯片，基于台积电3nm工艺，CPU 性能较A18 提升10%;Pro系列的A19 Pro则通过6核GPU设计实现算力翻倍，支持硬件光线追踪与实时8K视频编码，为专业后期提供充足空间。iOS 26系统针对新硬件进行深度优化，“Liquid Glass”设计语言与窄边框屏幕完美适配，相机应用新增“场景智能优化”模式，可根据光线条件自动切换HDR 算法。

续航方面，iPhone 17 Pro Max电池容量首次突破5000mAh，较前代提升7%;iPhone 17 Pro电池容量增至3500mAh;充电体验同步升级，Pro系列支持 40W 有线快充与 20W MagSafe 无线充电，15分钟充电可恢复 50% 电量。

穿戴设备：卫星通信成户外刚需

定位旗舰的Apple Watch Ultra 3 首次支持 5G RedCap 网络与 Globalstar 卫星通信，在珠峰北坡等无基站区域可发送含坐标的双向求救短信，救援队响应时间缩短50%。其广角OLED 屏幕侧视亮度提升，配合更快充电速度，户外续航延长至36小时;Series 11则聚焦健康监测，搭载 S11 芯片独占"睡眠评分"功能，通过神经引擎本地化分析睡眠数据提供个性化建议;入门款Apple Watch SE3取消彩色塑料外壳，屏幕尺寸加大并补足功能短板，实现 S11 芯片平台的全系覆盖。

音频与智能家居：健康监测 + 生态联动

AirPods Pro 3带来三年来最大革新，充电盒体积缩小20%仅有38g，总续航却提升至30小时，15分钟MagSafe充电可支持4小时使用。耳塞内侧新增光学传感器，每秒100次监测心率，精度接近Apple Watch的90%，配合H3芯片40%的算力提升，降噪深度暴涨30%。

智能家居设备中，HomePod mini第二代升级S11芯片与Wi-Fi 6E标准，计算音频处理能力提升 3 倍，可实时优化不同空间音效;Apple TV 4K 第四代搭载A17 Pro芯片与自研无线芯片，支持Wi-Fi 7技术使4K流媒体延迟降低50%，强大算力使其具备运行3A游戏的潜力，还计划通过AirPlay联动iPhone实现视频通话功能。第二代 AirTag 追踪范围扩大至60米，防拆式扬声器与优化的低电量提醒强化隐私安全。

专业设备：性能跃升与场景优化

新一代 iPad Pro 首发 3nm 工艺的 M5 芯片，GPU 性能提升 30%，双前置摄像头分别适配横 / 竖屏视频通话，配合 iPadOS 26 的桌面级多窗口功能，生产力再上新台阶。

Vision Pro换装 M5 芯片并配备更舒适头带，Apple Intelligence 算法优化使其成为AR生态控制中枢。计划2026年初发布的Studio Display 2采用mini-LED背光技术，搭载A19 Pro芯片也暗示着AI增强的显示体验。

