轻薄大电池性能机iQOO Z9 Turbo+蓄势待发，明晚7点解锁体验新篇章

【天极网手机频道】全新iQOO Z9 Turbo+新品发布会进入倒计时最后一天阶段，iQOO透过官微再次发布全新宣传物料，为新品做最后预热。

根据最新无聊来看，iQOO Z9 Turbo+带来了全新“月影钛”配色，呈现钛金属光泽的高级质感，搭配标志性舷窗设计让整体更简约也更经典。除了“月影钛”配色，还有“星光白”以及“曜夜黑”配色。至此，iQOO Z9 Turbo+无论是性能、续航还是屏幕、信号等都以全部官宣完毕，且做到了全面升级，超轻薄机身+超大电池+超强性能的组合，堪称中端价位“唯一的轻薄大电池性能机”。

iQOO Z9 Turbo+还搭载了一块1.5K 144Hz的华星C8护眼屏，带来了调光护眼“全家桶”――支持3840Hz PWM调光以及全亮度类DC调光。更有vivo视觉健康实验室与东南大学联合自研算法的夜猫护眼，舒适度+10.9%，暗光亮度感知+14.3%，以及与中国标准化研究院联合打造的动态光显示、护眼抗疲劳，让用户纵享极致影音与游戏体验。

在内置了一块iQOO史上最大容量的6400mAh超薄蓝海电池的情况下机身仅有7.98mm，重量仅增加了1g，实现了同价位不可多得的轻薄手感。正面是一块1.5K 144Hz的华星C8护眼屏，带来了调光护眼“全家桶”――支持3840Hz PWM调光以及全亮度类DC调光。更有vivo视觉健康实验室与东南大学联合自研算法的夜猫护眼，舒适度+10.9%，暗光亮度感知+14.3%，以及与中国标准化研究院联合打造的动态光显示、护眼抗疲劳，让用户纵享极致影音与游戏体验。

信号方面，iQOO Z9 Turbo+支持双频GPS、四频北斗，定位追焦更加精准，还支持5.5G移动通信，为用户带来更好的通信体验。全新Wi-Fi7无线网络技术以及双Wi-Fi频段连接等功能也为用户带来完善、疾速的网络体验。其他方面，机身拥有湿手触控功能，还通过了IP65防尘防水严苛测试。长达50个月抗老化，且支持磐石缓震抗摔，满足用户在更多场景下的使用需求，提供更加安全、可靠的手机使用体验。

作为iQOO家族的最新成员，iQOO Z9 Turbo+搭载了安卓最强旗舰芯天玑9300+，在蓝厂的最强调校下，安兔兔跑分高达2387855。时搭载的iQOO最强独显，能够实现超分超帧并发。多档超分和独家AI稳帧调校，让游戏画面更平滑，技能释放更清晰流畅。旗舰级6K强悍VC液冷散热，让iQOO Z9 Turbo+充分释放整机性能的同时保持帧率更加稳定，游戏体验更好。

随着iQOO Z9 Turbo+逐渐解开的面纱，不仅是对iQOO品牌技术实力的一次全面展示，更是对广大消费者期待已久的中端价位高性能手机需求的一次精准回应。距离iQOO新品发布会仅剩最后1天，全面升级的iQOO Z9 Turbo+还将为我们带来哪些惊喜？9月24日，敬请期待。