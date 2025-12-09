【天极网手机频道】OPPO旗下旗舰新机 Find X9 Pro 自全球上市以来持续展现强劲的市场表现。多项最新销售数据显示，该机型在多个国家实现显著增长，其中墨西哥市场表现尤为突出，销量相较上一代机型暴涨 3.5 倍，成为当地高端手机市场的黑马。

根据 TrendForce 最新统计，在新品热销与岁末旺季双重推动下，2025 年第三季度 OPPO 全球出货量环比增长 8%，市场份额提升至 12%，稳居全球第四。OPPO整体表现不仅在销量上大幅抬升，在产品价值方面也迎来突破。

在国际科技圈，Find X9 Pro 同样获得高度认可。全球顶级科技博主 MKBHD 在年度频道奖项中，正式将 OPPO Find X9 Pro 评选为 “2025年度最佳影像手机”。这一奖项历来备受行业关注，因此备受全球消费者认可。OPPO Find 系列产品负责人周意保也在微博同步扩散该消息，进一步推动话题热度。

作为“口袋哈苏”影像旗舰，Find X9 Pro 搭载全新一代超光影相机系统，并与哈苏深度合作，不仅在色彩还原、光影表现上大幅进化，也通过更自然的成像风格赢得众多摄影爱好者与内容创作者的点赞。

OPPO在全球高端市场的表现亦持续攀升。据 Counterpoint 最新数据，OPPO 的全球平均售价(ASP)已上升至 全球第二，超越三星，仅次于苹果，显示其高端化战略正逐步取得成果。

早在 11 月 19 日，科技媒体“ IT 之家”曾披露，Find X9 系列在西班牙上市两周内销量已接近前代的 5 倍，整体系列海外销量更是达到前代的 近 2 倍。值得注意的是，在售价高达 1299 欧元(约 1.07 万人民币)且几乎与 iPhone 17 Pro 持平的情况下，Find X9 Pro 依旧实现销量大幅跃升，展现出强势的产品竞争力。