【天极网手机频道】洗澡时喜欢听歌放松，却不慎手滑导致手机进水;孩子玩平板时，不小心从手中滑落摔至地面，屏幕遭遇碎裂;旅行途中风景美不胜收，拿出手机拍照留恋却从口袋滑出……当这些“意外”发生时，你是不是会因去三方维修小店维修成本昂贵、官方备件难求、数据丢失风险而倍感焦虑？

不仅如此，随着设备使用时间的增长，电池老化、耳机丢失、旧机贬值等“使用痛点”也逐渐浮现：早晨满电出门，中午就得充电“续命”;无线耳机单只丢失，再买一副又不划算……正是洞察到这些用户痛点，华为推出了HUAWEI Care+这款综合保障服务，给我们的设备提供专属保障。

HUAWEI Care+是华为官方推出的一款综合保障服务产品，针对不同类型的设备提供了定制化的解决方案，目前已覆盖手机、平板、笔记本电脑、穿戴、音频五大品类50多个机型，并且是官方维修，原装备件，质量有保证，全国2100多家华为授权服务中心均支持服务，寄修服务双向免物流费，让我们在“意外”发生时能从从容容、游刃有余!

随着使用时间的增长，数码设备难免出现电池老化、续航“缩水”的困扰：从前一天一充，如今半日便告急，让不少人陷入“电量焦虑”。针对这一痛点，HUAWEI Care+提供电池焕新服务，在服务有效期内，当电池最⼤容量低于指定数值时，可到门店免费更换新电池，快速让设备的续航表现重回高能状态。

日常生活中，手机会发生的意外总是不期而至：手滑跌落、磕碰挤压，导致设备屏幕出现失灵或开裂，甚至一杯水泼洒造成的进液，让设备瞬间“罢工”，而第三方维修不仅存在乱要价的情况，备件来源和维修质量也令人担忧。好在HUAWEI Care+提供意外保障服务，在服务有效期内，设备因意外碰撞、跌落、挤压、进液等造成的保外故障，可享受意外损坏维修服务，重要部件维修仅需支付少量服务费，其他部件免费维修，并且所有维修均使用华为官方原装备件，品质有保障。

TWS耳机早已成为我们日常生活与工作中的亲密伙伴，但在使用过程中非常容易出现单只耳机丢失的情况，以往只能在二手平台自行配对，或重新购买整幅耳机。现在，HUAWEI Care+的丢失无忧服务为此提供了贴心的解决方案，服务有效期内，单只耳机丢失时耳机，可享单只耳机备件价格的 5 折优惠购买原装单只耳机服务。单只耳机价格请以华为消费者业务官网公示价格为准。这样一来，不仅省去了配对困扰，也避免了全额新购一副耳机的开销。

值得一提的是，随着HUAWEI Mate 80系列发布，一个备受期待的好消息同步到来――Mate 70系列保值焕新服务履约正式开启!对于此前购买过HUAWEI Care+获得过保值焕新权益的Mate 70系列用户而言，现在无疑是焕新良机。只要符合回收标准，不仅可享受原设备购买时官方建议零售价的至少50%折抵优惠，还有专属履约通道，轻松焕新Mate 80系列。

总而言之，HUAWEI Care+综合保障服务覆盖意外保障、电池焕新、丢失无忧、保值焕新等多重权益，真正实现了从新机入手到更新换代的全生命周期呵护，让每一次意外都不再是烦恼，正可谓“一步到位，呵护有加”。正是这种全面、省心、可靠的体验，足以让小编这种“手滑党”用一次就路转粉。

近期，华为多款新机集中亮相，相信许多花粉早已心动。在入手新机前，听我一句劝，将HUAWEI Care+综合保障服务可以一键同步加购，只有这样，无论意外何时发生，你都有官方服务保驾护航，不仅能减免各种意外带来的经济损失，还能带来极大的安全感。