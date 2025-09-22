ColorOS 16前瞻沟通会｜技术架构升级挑战流畅三大极限

【天极网手机频道】2025年9月22日，深圳 ―― OPPO今日举办流畅技术沟通会，预告即将发布的ColorOS 16系统。全新ColorOS 16的流畅技术架构迎来重大升级，全新极光引擎、全新潮汐引擎以及全新繁星编译器三大核心技术底层赋能，推动机圈德芙全面流畅，也标志着ColorOS对系统流畅性的探索正式进入“深水区”，引领安卓手机系统体验迈向新台阶。全新ColorOS 16系统将在10月15日OPPO开发者大会上正式发布。

OPPO ColorOS设计总监陈希表示：“ColorOS 16致力于打破流畅体验断层的行业困局，带来三大流畅技术升级：全新极光引擎，带来安卓首个无缝架构，探索感官上限;全新潮汐引擎，带来行业首发的芯片级动态追帧技术，突破性能极限;全新繁星编译器，带来安卓首个跨级融合编译技术，深入系统底层，突破算法效率，提高流畅底限。三大核心技术，让机圈德芙全面流畅。”

OPPO ColorOS设计总监陈希

一直以来，安卓碎片化和架构模块化无法统一的问题，使其总是难以避免地出现体验割裂，进而导致安卓系统仍有大量场景体验存在体验不一致和操作不连贯的情况，这也是ColorOS持续探索流畅技术边界的根本原因。

ColorOS 16搭载全新极光引擎，带来安卓首个无缝架构，彻底打破安卓模块化架构的技术困局，从系统底层探索流畅的感官上限。不同传统安卓跨模块单独绘制架构，ColorOS 16的无缝架构能够打通多模块渲染壁垒，从框架底层实现统一绘制，做到动效衔接无断层，真正实现了从哪来、到哪去的无缝丝滑体验。无论负一屏任意元素、全局搜索的无缝操控过渡，还是抽屉模式细腻跟手的响应，ColorOS 16将带来前所未见的界面秩序感和视觉爽快感。

OPPO ColorOS系统软件研发中心总经理周海涛流畅上限不止于操控，此次ColorOS 16还带来全新无缝动画，让丝滑体验再次升级。无论是无缝拖拽、无缝缩放还是无缝位移，ColorOS 16都能带来更符合直觉、更舒适自然的整体体验。此外，ColorOS 16还打破生态壁垒，将无缝动画能力赋予三方应用，让三方应用也拥有原生级丝滑。

同时，针对全球不同市场用户的差异化功能需求，ColorOS 16也进行了定制化体验革新，例如针对海外用户高频使用的虚拟按键模式，ColorOS 16进行了虚拟按键模式下快速启切应用的流畅度优化，通过将导航键全面升级，让虚拟按键模式的极速切换也能尽享丝滑。突破性能极限，全新潮汐引擎带来行业首个芯片级动态追帧技术在去年的ColorOS 15上，OPPO带来针对单一场景的并行动画绘制架构，实现单一场

景流畅性的革命性突破，引发行业纷纷跟进。但随着用户多任务使用需求的增加，多任务并发场景下，传统动画优化技术受限于有限的芯片算力资源，其粗放的调度思路极易出现性能供应失衡，导致渲染绘制任务无法在给定的动画帧长内完成，进而引发动画场景卡顿。可以说，只有在多任务并发的重载场景下保持流畅，才是真流畅。为了带来更稳定、更一致的系统流畅体验，ColorOS 16潮汐引擎带来行业首发的全新芯片级动态追帧技术，将流畅基因真正注入芯片。作为一项基于软硬芯协同打造的系统级性能优化方案，芯片级动态追帧技术可以从系统底层出发，更加准确地捕捉系统绘制需求。当预测到渲染任务无法在动画帧周期内完成，该技术便会动态提升芯片算力供给，加速渲染任务，避免渲染未及时完成而导致的掉帧卡顿。

OPPO ColorOS平台软件研发总监孙中兰对比传统方案，搭载了芯片级动态追帧技术的ColorOS 16能够做到更精细的功耗管理，任务完成后还能及时回收多余算力，减少功耗浪费。在实测中，系统在重载场景下的流畅稳定性提升了37%，功耗对应降低了13%。在芯片级动态追帧技术的赋能下，ColorOS 16的流畅性得以最大程度释放和展现，真正实现了从硬件到软件的全面流畅体验。除了重载，全新潮汐引擎还升级了久用技术，系统久用6年也能持久流畅，实现重载和久用双极限场景的双重流畅。

提高流畅底限，首发繁星编译器推动流畅体验全面普及过去，大众的普遍认知是“没有顶级处理器，就不配谈流畅”，其背后的原因在于处理器的整体算力不足，系统流畅性优化只能被迫“戴着镣铐跳舞”，流畅逐渐成为顶配专属，而非大众标配。另一方面，Java作为安卓生态的核心开发语言，缺少对于芯片硬件的充分理解，使其代码始终无法充分调用硬件算力，进而导致算法效率偏低，在整体算力有限的情况下，更容易出现卡顿问题。此次，ColorOS 16发布安卓首个自研编译器――繁星编译器，系统性解决安卓算法效率卡点，在整体算力有限的情况下，实现更高效的算力释放。繁星编译器的核心技术是从0到1，搭建了一套从Java与专属硬件的完整编译链，让JAVA也拥有专属硬件的编译能力，实现硬件专属优化，使得安卓整体编译效率大幅提升。

OPPO ColorOS系统软件研发中心总经理周海涛更关键的是，繁星编译器打通了上层和底层的编译能力，让ColorOS 16具备了最前沿的编译能力，真正的实现了跨级融合编译的技术突破，让底层和上层代码能够进行统一编译优化。在繁星编译器的优化下，安卓Java核心接口性能提升了26%，整体负载降低14%。更重要的是，繁星编译器驱动编译算法效率提升，让没有顶配处理器的大众机，也能有“0卡顿、0延迟、0闪屏、0闪退、0闪跳、0卡死”的“六个0”流畅体验，

让机圈德芙，既是顶配，也是标配。从操控到感官、从日常到重载、从旗舰到大众，ColorOS 16实现了从机圈德芙到“机圈全家芙”的华丽蜕变。