意外事件还是材质问题：iPhone 17 系列易刮花？

【天极网手机频道】不知不觉，iPhone 17系列上市已经一个月了。随着各大测评博主和果粉轰轰烈烈的开箱讨论和测评，新一代iPhone 的缺点也逐渐浮出水面，除了外观“奇特”像个“拍扁的大型充电宝”外，iPhone 17系列“娇气”的外壳和边框也变成了大家讨论的焦点。

首先，不少用户反映新买的手机非常容易出现划痕，日常使用中甚至钥匙、桌面杂物等轻微摩擦都有可能导致边框或背板出现痕迹，尤其是在深色机型中更加明显。这主要是因为iPhone 17系列的边框从前几代的钛合金换成了铝合金。虽然这一更新能够让手机的散热更好，重量更轻，但是手机却更容易产生变形、弯曲或凹陷。并且，铝合金的价格比钛合金低好几倍。因此，也有不少人调侃这可能就是iPhone 17 Pro定价反而低了一千元的原因吧。

同时，线下门店的展示机也没能幸免。尤其是深蓝色的展示机，在门店展出不足一周，背面就已经布满划痕。经过苹果公司调查，这主要是因为MagSafe的支架老化，其表面的一些物料沾染在了手机背面，只需要简单清洗就能够去除。现在门店已经对支架进行了更新或在表面安装硅胶套进行保护。尽管如此，MagSafe支架的老化时间还是让人觉得有些过于“凑巧”了。

另外，知名的YouTube频道《JerryRigEverything》在近期发表的iPhone 17 Pro耐用测试视频中揭示出了iPhone 17 Pro另一耐用性问题，手机背面相机镜头旁边的曲边非常容易刮伤，主要是因为苹果没有在相机平台周围添加半径或圆角处理。对此，苹果解释，这一边缘的材质与后盖和边框相似都是铝合金，经过测试具有良好的耐用性。但此时，我们不得不对这一“良好”耐用性持怀疑态度。

由此可见，接二连三的“刮花事件”让人不由得对iPhone 17系列的耐用性打一个大大的问号，究竟是博主为了吸引眼球故意夸大还是真的铝合金材质本身就存在巨大缺点，我相信大家在心里都会有自己的标准和答案，也希望苹果能够意识到这一缺点在后续产品中能够继续完善。