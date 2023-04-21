千元机也有1亿像素？荣耀X50i领衔千元市场

【天极网手机频道】在大众的认知中，千元机并不像旗舰产品那般堆料十足，更多的在于流畅、稳定的特性，以及喜闻乐见的价格，同样能够带给用户不错的综合体验。近期的千元机市场，涌现了多款性价比超高的新品，而在今天，搭载1亿像素超清主摄的荣耀X50i正式发布，成为千元市场的明星产品。

影像方面，荣耀X50i搭载了“1亿像素高清主摄像头+200万感光景深摄像头”后置双摄影像模组。高像素传感器的加持，荣耀X50i能够拍摄出超越档位的清晰影像，即使是放大倍数拍摄，同样能够轻松帮助用户拍摄下清晰的画面。

同时，荣耀X50i还支持前后双景、画中画模式等多种影像玩法。用户可以将拍摄视频通过「AI一键大片」功能，智能生成Vlog，甚至可以对其中的某些片段进行再度创作，形成自己的风格大片。

基础配置方面，荣耀X50i采用一块6.7英寸的全面屏，具备1670万色屏幕色域、2388×1080分辨率、93.6%屏占比等特性，显示效果清晰细腻，荣耀自研逐屏色温校准技术也能够保证色彩显示准确，足以带来清晰自然的屏幕观感。与此同时，荣耀X50i还通过了莱茵低蓝光认证，提供类自然光护眼和助眠显示两大功能，能够缓解用户长时间窥屏的眼部疲劳。

此外，荣耀X50i还支持智慧运存扩展技术，最高支持7GB智慧运存扩展技术，可以获得等效12GB的运行内存。如此一来，手机后台能够运行更多的软件，并且保活度也有所保证，可以实现多个应用之间丝滑切换的流畅体验。更为重要的是，荣耀X50i提供了256GB大内存空间，足以储存下大量的照片或视频，也可以缓存下大量的电视剧或电影，用户的“内存焦虑”得以缓解。

充电与续航方面，荣耀X50i主要配备4500mh大电池以及35W快充。从账面数据来看，荣耀X50i的续航能力并不会逊色于其他同档位手机，而且在荣耀智慧充电和智慧节电引擎技术的加持下，也能够带来不错的续航体验，用户日常使用一天问题不大。

至于外观设计，荣耀的产品一直是满满的诚意，提供了幻夜黑、墨玉青、杏花羽、杨柳风四款潮流配色可选。其中的杏花羽与杨柳风是全新推出的配色，灵感源于春意盎然的季节，空气中嗅到的花香和吹过发梢的轻风，彰显了生机勃勃的色彩艺术。

机身设计上，荣耀X50i主打轻薄优雅，采用斜纹纹理设计与闪光砂工艺，让机身整体看起来更为轻盈精致，同时在触感上也细腻丝滑，不沾指纹，最终塑造了“7.48mm厚度+179g重量”的轻薄体验。

最后，价格方面，荣耀X50i提供两个内存版本，8GB+256GB售价1399元，12GB+256GB售价1699元。综合配置与价格来看，荣耀X50i的实际表现符合预期，尤其是影像方面实现了较大的突破，在千元机中具备不错的竞争力。如果在千元市场想要找到一款拍照效果好，外观设计精美时尚的产品，那么荣耀X50i或许是个不错的选择。

现如今，大众对于手机产品的要求已经趋于个性化，即消费者对于产品都有自己的预期，包括功能预期、价格预期等。手机厂商需要面对的正是消费者基于自身衍生的实际需求，打磨出真正适合用户使用的产品，如此方能打动消费者。