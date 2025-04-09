OPPO Pad 4 Pro：既是安卓性能天花板 又是苹果生态好搭子

【天极网手机频道】自OPPO Pad 4 Pro开启预热以来，凭借“首款搭载骁龙 8 至尊版”这一旗舰级配置，迅速成为业界瞩目的焦点。这款即将发布的OPPO Pad 4 Pro 在移动端最顶尖的处理器的加持下必将建立起强大的性能优势，这势必让那些有着高性能追求的游戏玩家产生浓厚的兴趣，不仅如此，其还配备了超过13英寸的超大屏幕，给很多有着无纸化学习需求的在校学生群体带来新的选择。

诱人的硬件确实是吸引用户的第一步，但真正的惊喜却远不止于此，软件层面的体验才是留住用户的关键因素。天极网将从外观设计、系统体验、游戏体验、跨生态体验四大核心维度入手，结合详实的测试数据与创新亮点，全方位剖析OPPO Pad 4 Pro的卓越实力。

外观：晨曦微光

这一代OPPO Pad 4 Pro在外观设计上进行了全新升级，正面搭载了一块13.2英寸的LCD超大屏幕，分辨率达到3.4K，PPI高达315，峰值亮度可达900nit，确保了极为清晰和色彩精准的显示效果。机身采用了直角边框与超窄边框的设计，辅以金属磨砂质感，带来果味十足的视觉与触感体验。整体外观、手感和质感都进行了全面提升。此外，OPPO Pad 4 Pro的厚度更是达到了业内首个小于6mm(5.97mm)的LCD屏平板，轻薄的设计不仅方便携带，而且长时间持握也不容易感到疲劳。

背面设计上，OPPO对原有的圆形Deco设计进行了改进，改为左上角竖直单摄的布局，使得后盖看起来更加简洁。下方的三个金属触点则用于连接OPPO官方的键盘，进一步增强了产品的扩展性与实用性。

天极网手中的的是晨曦微光配色，这款配色融合了银色与淡淡的浅金色，呈现出大气且耐看的外观。在不同光线下，这种配色会展现出多变的视觉效果：在强光下，银色显得明亮耀眼;而在暗光中，浅灰色的金属质感则更为突出。这种温柔且细腻的色调，使人联想到黎明时分第⼀缕阳光，给人以柔和温暖的感受。

性能：安卓平板的性能天花板

既然提到性能，就不得不先说说OPPO这款Pro级平板所搭载的处理器。OPPO Pad 4 Pro搭载了目前移动平台上最顶尖的处理器之一“骁龙 8 至尊版芯片”。这款高通骁龙最顶级的芯片首次引入了自研的Oryon CPU架构，打破了传统的设计模式。它采用了八核架构，包括2个超级内核和6个性能内核，取消了以往的能效核心配置。超级内核的主频高达4.32GHz，性能内核则为3.53GHz，这种全大核设计旨在提供更强大的计算性能。

在CPU方面，相较于上一代单核和多核性能提升了45%，能效提升了45%，GPU性能提升了40%，而功耗降低了40%。在AI算力方面，NPU性能提升了45%，能效同样提升了45%。从去年搭载骁龙 8 至尊版的手机表现来看，用户完全无需担心其在性能上的表现。具体到OPPO Pad 4 Pro，根据天极网的Geekbench 6性能测试，OPPO Pad 4 Pro的单核跑分为3098，多核成绩为9467，GPU得分更是达到17772，表现非常优秀。

此外，很多用户可能会担心这款Pad是否搭载了所谓的“残血版”芯片。经过天极网的安兔兔硬件查询，测试结果显示，OPPO Pad 4 Pro搭载的是8核满血版的骁龙 8 至尊版处理器。更让人放心的是，在安兔兔的跑分测试中，这款平板获得了超过296万的高分，表现非常强劲，完全不输其他搭载同款芯片的高端设备。

在理论性能测试之后，可以说OPPO Pad 4 Pro在安卓阵营中确实具备了领先的性能优势。这么强悍的性能，自然让人对其在游戏中的表现充满期待。值得一提的是，OPPO Pad 4 Pro独家实现了业内大型游戏的“超帧”和“超画”技术，尤其在《原神》这类高要求游戏中，支持最高2.1K+120帧的画面体验，极大提升了游戏的流畅度与视觉效果。

(超分前、超分后)

天极网在室温条件下，对OPPO Pad 4 Pro进行了极高画质下的120帧《原神》测试。得益于OPPO Pad 4 Pro搭载的独家潮汐引擎3.0，结合34857mm²天工散热架构MAX，这款平板展现了强悍的游戏性能和散热能力。在为期30分钟的随机跑图测试中，平板的平均帧率保持在118.5帧，且全程没有出现降亮度或明显的机身发热问题，手感依旧保持稳定。可以说，无论是游戏内的画质表现，还是游戏外的机身温度，OPPO Pad 4 Pro在游戏方面的表现都交出了足以令性能党满意的答卷。其强劲的性能和出色的散热系统，确保了即使在高负荷的游戏场景下，依然能够提供流畅的体验和舒适的手感，完全不逊色于高端游戏设备。

当然，很多用户可能会对在13.2英寸的大屏平板上玩游戏的体验有所疑虑，特别是长时间手持游玩会不会感觉累手。确实，如果长时间直接捧在手上玩游戏，手部的疲劳感是不可避免的。但是，如果购买了官方的磁吸分体式键盘套件，这个问题就能得到有效解决。这个键盘套件支持超大的俯仰角度调节，可以将平板轻松架在桌面上，不仅能有效减轻握持的压力，还能为平板提供更好的散热空间，从而改善长时间游戏时的体验，让游戏过程更加舒适流畅。

影音体验：视觉听觉体验再升级

在这块3.4K的屏幕上，OPPO Pad 4 Pro在许多游戏的视觉体验上表现出色，同时，在影音体验方面也同样值得称道。13.2英寸的超清原彩屏幕带来了极为细腻和清晰的显示效果，高达315的PPI和900nit的峰值亮度，确保即使在高亮度的户外光线环境下，画面依然明亮清晰。

作为一款搭载LCD的平板，OPPO Pad 4 Pro在护眼方面的表现无可挑剔，尤其是在软件层面的精细调教，更是让其护眼效果更加出色。该平板支持全亮度的DC调光，并结合硬件级的防蓝光设计和系统中智能环境色温调节功能，全面呵护用户的眼睛健康。此外，OPPO Pad 4 Pro还荣获德国莱茵智能护眼4.0认证，成为首款通过该认证的平板设备，为用户在深夜追剧或长时间使用时提供更加舒适和安全的体验。

在扬声器方面，OPPO Pad 4 Pro配备了HiFi级的八扬声器系统，其中包括4个高音超宽频单元和4个中低音高功率单元，这样的高规格配置让其外放音质无论是高音通透还是低音深沉，都能带来极为震撼的音效表现。此外，该平板还获得了网易云高清认证、酷狗蝰蛇认证，并支持有线与无线耳机的双高解析认证。无论是观看视频、听音乐，还是玩游戏，OPPO Pad 4 Pro都能提供丰富且立体的音效体验，完美提升了整体的视听享受。

最后，来看看其在续航和充电方面的表现。这款OPPO Pad 4 Pro搭载了一块超大电池，容量高达12140mAh。在天极网的续航测试表现如下(测试模型包括一小时听音乐、一小时在线视频、一小时小红书、一小时玩《原神》以及待机8小时(仅供参考))。

超过12000mAh的超大电池与骁龙8至尊版的结合，使得这款平板的续航表现达到了新的高度，无论是长时间使用还是高强度游戏，依然能够保持较为持久的使用体验。

最后，天极网还对这款平板进行了充电测试。OPPO Pad 4 Pro最高支持67W超级闪充，半小时可充电41%。由于其电池容量超过12000mAh，充满电大约需要107分钟。虽然充电时间较长，但考虑到其卓越的续航表现，这样的充电速度依然是可以接受的。(数据仅供参考)

ColorOS 15：不仅纵享丝滑 更与AI深度融合

前面关于OPPO Pad 4 Pro在硬件表现方面的详细分析。这款即将发布的旗舰平板凭借其领先的外围参数，成功登顶安卓平板性能天花板。同样重要的是其在系统层面和软件层面的表现能否硬件实力地位相匹配。接下来，我们将一探究竟，看看这款平板在软件优化上的表现是否也同样出色。

自ColorOS 15发布以来，通过自研的双引擎技术为消费者带来了卓越的体验。其中，极光引擎突破了安卓单线程的限制，首度在平板上引入并行绘制框架，支持多个动画的并行响应与统一绘制，显著提升了点击响应速度，使画面更加连贯、丝滑。潮汐引擎则通过芯片级智能动态缓存分配和全栈算法加速，提升了22%整机流畅度。其“纵享丝滑”的系统体验也获得了消费者的高度评价。

在针对日常使用场景进行的系统流畅性和稳定性基础测试中，天极网对20款应用进行了连续开关测试。得益于双引擎技术的加持以及ColorOS 15本身的精细调校，其在Pad生态下的表现依旧保持了卓越的流畅度，成功达到了“五个零”流畅标准：0闪退、0闪跳、0掉帧、0时延、0断触。

在日常使用中，OPPO Pad 4 Pro 作为一款13.2英寸的大平板自然也要充分发挥其优势。OPPO的AI全景虚拟屏功能则最大程度地提升了这块平板的使用体验，极大改善了多任务处理的效率。通过“一句话三分屏”，用户可以在一个屏幕上同时显示三个不同的应用界面，并且系统会智能推荐最适合的分屏组合。这使得分屏操作变得更加快速和高效，极大地提升了多任务处理的流畅度和便捷性。

(AI虚拟屏)

通过以上基础测试，确保了这款平板在日常使用中的流畅性、稳定性和功能性。但这还不是这块平板最强的地方，他还拥有强大的生产力能力。OPPO通过底层重构，将AI能力与ColorOS 15深度融合，为消费者带来了多项创新功能，极大提升了用户的办公效率，真正满足现代学习或者办公需求。

首先要提到的是令人耳目一新的AI功能――AI意图搜索，许多用户可能对这一功能充满好奇。有了这项功能，用户无需提供精确的搜索关键词，只需简单描述需求，就能轻松检索“便签”、“文档”和“相册”等应用中的相关信息。该功能深度融合了大语言模型，支持跨应用的智能信息检索，大大提升了查找效率。通过系统下拉搜索或唤醒小布助手，用户只需输入或说出想要查找的相关信息，AI便能准确理解用户的意图，迅速定位所需文件，省去繁琐的操作步骤。这一功能大大简化了信息查找过程，为用户带来了更加便捷和高效的使用体验。

(AI意图识别：搜索文档)

此外，OPPO的AI文档功能支持自动识别和提取关键信息，能够将长篇文档快速整理成摘要，帮助用户迅速掌握文档要点。结合机器翻译技术，AI文档功能还支持多语言翻译，用户可以轻松将外文文档转换为自己熟悉的语言。系统通过深度整合文档处理生态，全面兼容Word格式的即时翻译需求，对于PDF文件，用户需通过「文档」APP进行格式标准化转换，实现跨类型文档的无缝衔接处理，从而形成从内容解析到多语言输出的完整闭环解决方案。

(AI摘要)

(AI文档翻译)

值得一提的还有超级小布助手，目前OPPO Pad 4 Pro已接入了由中国AI公司深度求索(DeepSeek)开发的满血版Deepseek R1大模型。用户在遇到数学、代码以及自然语言推理等问题时，可以通过免费的API访问Deepseek R1模型，将Deepseek融入到自己的学习或者生活流程中，充分发挥 AI 技术在提升工作效率和解决复杂问题中的作用。

跨生态：强兼苹果生态 妙控板原生Mac触控手势映射

以上功能或许很多用户已经了解，那么OPPO在新的Pad上是否能带来一些新的亮点呢？答案是肯定的，接下来将介绍的功能便是其中之一。通过O+互联技术，这款有13.2英寸大屏幕的Pad将变身为用户的“随身MacBook”。如果说此前OPPO Find N5带来的远程操控Mac功能只是一个开胃菜，那么这次OPPO Pad 4 Pro带来的行业首创原生Mac触控手势映射，配合官方键盘，原生Mac触控板不仅能实现和妙控键盘一致的快捷手势和快捷键，还能做到和苹果官方配件一样高效、精细的操作。

举个例子，Mac妙控板上非常实用的四指手势可以快速启用启动台或显示桌面，此外，Mac上常用的快捷键，如Command+C/V进行复制粘贴，或者Command+Shift+3进行截图，也能在OPPO Pad 4 Pro上得心应手地完成。在O+互联技术的进一步优化下，这些操作与官方配件的交互体验几乎无差，丝滑流畅。这一功能极大地提升了用户的操作效率，使得从Mac到OPPO Pad的跨平台操作变得更加自然、便捷，真正实现了无缝连接。

通过O+互联技术，OPPO Pad 4 Pro可以远程控制MacBook，用户无需携带Mac，也能轻松操作电脑，隔空调用所需文件，甚至是Mac特有的Pages、Numbers或Keynote格式的文件，结合虚拟屏分屏功能也能直接拖拽到OPPO Pad 4 Pro上，通过文档应用打开。同时，OPPO Pad 4 Pro还能直接通过局域网访问Mac端数据。这一功能真正打破了安卓与苹果生态之间的壁垒，实现了跨平台的无缝衔接，为苹果用户提供了极为便捷的跨设备协作体验。

(Pages文档转换)

(远程分屏取文件)

(Pad访问Mac文件)

此外，OPPO Pad 4 Pro不仅与MacBook实现了完美的生态联动，还通过“O+互联”与iPhone设备实现了碰一碰互传功能。搭配官方键盘后，键盘右下角手托区域的NFC区域使得文件传输更加便捷。用户只需在iOS设备上安装“O+互联”软件，即可通过碰一碰的方式，轻松高效地将OPPO Pad 4 Pro上的照片等文件传输至iPhone(反之亦然)，大大提升了文件传输的效率与便捷性。

OPPO Pad 4 Pro不仅在硬件上具备顶级性能，更通过创新的软件功能和跨平台互联能力，将工作与娱乐体验提升到了一个全新的高度。2025年安卓平板的上限已被OPPO Pad 4 Pro率先带到了新的高度，无论是流畅的系统体验与智能AI功能，还是"O+互联"带来的远程控制MacBook功能，都让其在2025年平板领域展现出足够吸睛的产品力。