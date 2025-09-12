影像之外更全能！400万跑分+双UFS4.1存储，vivo X300系列性能体验拉满

【天极网手机频道】提到vivo旗舰机，大家总先想到“影像强”，不过根据vivo产品经理韩伯啸最新爆料信息整合，这次vivo X300 系列不光影像更强了，还藏了三大全球首发黑科技，加上室温下轻松跑过400万的安兔兔跑分，直接把 “全能旗舰” 的实力拉满，成为今年最受期待的旗舰机型之一。

据了解，vivo X300 Pro 这次的升级，全戳在日常用机的问题上，而且都是行业没见过的新东西。第一个是首发特殊定制超感振感马达，体积更小、重量更轻，但振动效果和1016马达几乎相当，触控反馈的范围还比上代大了2.2倍，不管是打游戏时的按键反馈，还是打字时的“哒哒感”，都比之前舒服太多，这也是X系列至今最强的马达。

第二个是信号升级，vivo首发了一套自研寰宇信号芯片组，直接装了1个通信芯片+ 4个WiFi增强芯片的信号芯片组合。信号体验提升巨大，相较行业通常通信增强芯片或WiFi增强芯片二选一，X300 Pro直接满配，不论是家中抢票、看直播，还是地铁刷抖音，电梯里打电话等等都有更好的信号体验。

最让人惊喜的是存储，vivo X300 Pro顶配版首发双UFS4.1 4Lane，两个存储芯片一起工作，读写速度直接快了70%以上，最高能到8.6Gb/s。拍2亿像素的照片、剪8K视频时再也不用等半天加载，大文件存得快、打开也快，而且短期内只有X300 Pro有这个配置。性能上，vivo X300 Pro用了最新的天玑9500芯片，采用台积电 3nm N3P 工艺与全大核架构，配合 vivo 与 Arm 联合研发的矩阵加速器技术，室温环境下跑分轻松过400万。

影像上，vivo X300 Pro搭载索尼定制 LYT828 主摄，1/1.28 英寸大底配合Hybrid Frame-HDR 技术，动态范围突破100dB，逆光场景高光抑制与暗部细节还原能力显著提升;2 亿像素潜望长焦支持10倍光学变焦与微距功能，结合蔡司镀膜有效降低色差与色散;标准版也升级5000万像素蔡司APO潜望长焦与5000万超清前摄，实现“全焦段硬实力”覆盖。

除此之外，vivo X300全系搭载京东方Q10 Plus发光材质直屏，首发2160Hz全亮度全高频PWM调光+全亮度DC调光双方案，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率与1nit低亮度显示，兼顾视觉流畅度与护眼需求;Pro版配备6500mAh超大电池与120W有线快充，配合天玑9500的能效优化解决续航焦虑。IP68/69 防尘防水、超声波指纹解锁、OriginOS 6.0 系统优化等配置一应俱全，更支持北斗卫星短信功能，进一步拓展使用场景边界。

另外，根据vivo产品经理韩伯啸曝光的信息来看，vivo X300就是X200 Pro mini的正统迭代款，名字虽然没带后缀，但 6.31英寸8T LTPO小直屏、APO潜望长焦，长焦微距、超声波指纹、高规格USB接口、独供京东方+硬件1nit护眼等等都是pro级产品才有的规格，vivo X300也全都有，核心基因全保留了。

从技术突破到体验升级，vivo X300系列用实力证明“影像强”只是起点，全能体验才是真章。这场集合了黑科技与实用性的旗舰盛宴，不妨一起期待一下。