OPPO Find X8系列最新爆料 ？对称相机模组 四等边微曲屏幕

【天极网手机频道】【天极网手机频道】据数码博主“数码闲聊站”最新新机爆料，在向网友征集外观建议中，放出一张其带“H”字母的后盖镜头设计的新机线稿图，疑似为OPPO Find X8的线稿。

在8月19号，该博主晒出一张关于新机线稿的图片，在摄像头的Deco设计上，居中的“H”显然暗有所指，在过去一年的旗舰机阵列中，OPPO的旗舰手机OPPO Find X7搭载的就是哈苏影像，其“H”就曾被设计在OPPO Find X7的后置摄像头模组上。

从爆料的线稿图设计上看，与上一代OPPO Find X7相比，其最大的变化就是后置摄像头模组趋于对称的设计，原本位居中间的65mm焦距5000万像素的长焦镜头和“H”字母交换位置，使得整机设计风格更加协调，更加符合主流审美，此外，就爆料的线稿看，摄像头模组仍然有巴黎饰钉的纹理设计。

在手机正面，爆料新机仍和上一代OPPO Find X7系列一样，采用的是居中的挖孔屏幕，X8屏幕尺寸接近6.6寸，采用1.5K国产四窄边直屏，并且就该博主8月16号的爆料的新机图片，由网友推测就是OPPO下一代旗舰的OPPO FInd X8的屏幕，采用的是1.5K/2K的等深微曲屏幕。

以上是关于OPPO新一代旗舰，OPPO Find X8的近期相关爆料，往期关于OPPO Find X8系列爆料汇总如下：

在处理器方面，OPPO Find X8将采用天玑9400处理器，关于天玑9400，相较于天玑9300，主要是能耗和NPU算力的提升，在AI方面将带来更佳的表现，预计提升40%，并且将于10月份和骁龙同台竞技。关于天玑9300处理器，更多相关信息如下：天玑9400的X925超大核性能相比X4提升36%，AI性能提升41%;Immortalis-G925，GPU性能相比G720提升37%，功耗降低30%，光追性能提升52%，AI性能提升34%，最高可搭载14核。

在系统方面，OPPO Find X8系列将采用Color OS15系统作为预装系统，Color OS15将更加丝滑流畅，并将打通多终端生态，深度互联新平板新表新耳机，值得一提的是，ColorOS15有望通过APP可以实现包括实况照片与iOS设备编辑互传，极大利好了多生态的用户。

在电池方面，X8系列还有望搭载6500mAh电池，并且有可能搭载双电芯和单电芯电池多个版本。

在机身厚度方面，官方透露厚度低于前代9.5mm，四摄双潜望镜凸起控制优于前代OPPO Find X7。

关于发布时间，OPPO Find X8系列有望调整至2024Q4季度初，OPPO Find X8 Ultra系列影像旗舰超大杯预计在2025Q1迭代更新发布，将带来新形态设计，新影像方案，新电池快充，补齐短板。

以上就是往期和最近关于OPPO Find X8的消息爆料汇总，OPPO Find X7系列以其高性能、优秀的摄像效果、漂亮的外观和优秀的屏幕显示效果，赢得了用户的高度认可，是一款十分值得购买的旗舰手机，关于OPPO Find X7的相关内容可在天极网手机频道查阅。此外，关于新机OPPO Find X8系列的更多消息也会持续更新。

从目前的多品牌手机的爆料信息来看，今年十月将迎来天玑9400和骁龙8Gen4的同台竞技，并且在后盖外观设计上看，在旗舰超大杯的摄像头模组仍然以圆形模组为主，在屏幕上，2025年将有更多的手机采用等深四微曲屏幕，为用户带来直屏的视觉体验的同时又带来曲屏的操作手势手感的顺滑。