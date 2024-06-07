618买高端旗舰首选华为Pura 70系列，哪个型号更适合你？

【天极网手机频道】今年618购物狂欢节，想换一款高端旗舰手机怎么选？拥有巅峰影像力、时尚先锋的外观设计和卓越使用体验的华为Pura 70系列，无疑是当前最值得关注的先锋影像美学旗舰手机。

华为Pura 70系列共包括四个版本：华为Pura 70、华为Pura 70 Pro、华为Pura 70 Pro+、华为Pura 70 Ultra，各个版本的配置各有千秋，定价上也完整覆盖了从5499元到10999元的价格段。据了解，自4月18日开售以来，华为Pura 70系列的销量已经突破200万部，其中华为Pura 70 Pro+的销量超过40万台，华为Pura 70 Ultra也卖出了超20万部，这无疑表明，华为Pura 70系列凭借不俗的实力在市场上获得了良好的反响，广大用户也对该系列高端旗舰产品展现出了高度认可。

那么，华为Pura 70系列都有哪些差异，怎么才能挑选到最适合自己的机型呢？不用着急，今天我们就来聊一聊华为Pura 70系列的旗舰机型究竟该怎么选，大家看完本文之后，可以根据需求选择最适合自己的手机。

极致之选，华为Pura 70 Ultra

华为Pura 70 Ultra，作为Pura 70系列的顶配版本，拥有行业领先的影像技术，以及具备巅峰影像力的硬件规格，更有辨识度拉满的外观设计，可以说是追求极致影像性能、看重手机时尚单品属性的用户的首选。

移动影像一直是华为的拿手好戏，华为Pura 70 Ultra这次也进一步拓展了移动影像边界。其创新性采用超聚光伸缩主摄，在保持机身轻薄的同时，实现了更大的镜内空间，还配备有1英寸大底传感器，拥有超大的F1.6物理光圈，使得手机进光量再度突破，即使是在夜晚的暗光环境下，华为Pura 70 Ultra也可以捕捉到清晰、细腻的画面。

除此之外，结合独创的XD Motion运动引擎，华为Pura 70 Ultra的「超高速风驰闪拍」功能，能够清晰记录下高达300km/h的疾驰瞬间，端午出游乘坐高铁，窗外一闪而过的路牌和景色，都能被Pura 70 Ultra清晰定格。

除了主摄的出色表现外，华为Pura 70 Ultra还搭载了全新的超聚光微距长焦摄像头，支持最近5cm的对焦距离和35x微距变焦，就如同将“望远镜”和“显微镜”合二为一，无论是旅途中绝美的落日，还是脚边的一朵蒲公英，都能带来清晰细腻的成像效果。

在追求极致影像的同时，华为Pura 70 Ultra也没有忽略美学设计的重要性。其机身背面采用素皮材质还原细腻质感，还采用了高定刺绣压纹工艺，成就标志性的星芒纹设计，彰显品质格调。搭配上优雅浪漫「香颂绿」配色，简直是艺术品级别的存在。XMAGE影像徽标犹如专属配饰，赋予了华为Pura 70 Ultra独特的优雅和品味，搭配红圈点缀的专属镜头，让每一次拍照都充满仪式感和艺术气息。

值得一提的是，华为Pura 70 Ultra可以使用AI消除功能，通过简单的划线操作，就可以消除照片背景中不和谐的路人、杂物等对象。例如你想拍蓝天下的大厦，旁边的电线破坏了构图，就可以使用该功能轻松将其消除，分分钟出大片，相信每个爱拍照的人都无法拒绝这个功能。

不止如此，华为Pura 70 Ultra在通信与智慧体验等方面也做到了出类拔萃。该款机型支持双卫星通信功能，让你即使在旷野徒步、深山探险等无地面信号的情况下，也可以通过卫星电话、卫星图片消息与外界通信，出行更安心。

除此之外，华为Pura 70系列还搭载了全新的HarmonyOS 4.2，全新的互动主题可以做到随目光而动，此外，还有AI隔空操作、智感支付和AI信息保护等功能，让使用更加安全便捷。“楼层级设备查找”功能，可以精准定位到手机所处的楼层位置，即使忘了在商场几层落下的手机，楼层定位功能也可以帮你更快、更精准的找到丢失的设备。

旗舰优选，华为Pura 70 Pro+

华为Pura 70 Pro+则是一款外观出众，注重影像体验的旗舰手机，适合预算相对充足，且对影像体验有较高要求的用户。

影像能力上，华为Pura 70 Pro+搭载新一代超聚光影像系统，后置主摄为5000万像素超聚光摄像头，搭配F1.4物理光圈，带来超大进光量，即使在暗光环境下也能捕捉到色彩鲜活、细节丰富的画面。同时还配备有4800万像素、F2.1光圈的超聚光微距长焦摄像头，无论远近，都能让被摄物像在眼前一样清晰。华为Pura 70 Pro+的照片成像质量无需多言，日常出游随手就能拍出动人的照片，即便是面对专业的影像创作场景也丝毫不怯场。

华为Pura 70 Pro+在极具辨识度风向标设计的基础上，在机身背板采用纳米织光工艺，蚀刻出秩序感十足的光影纹理，璀璨质感带来独特的视觉享受，极具摩登时尚感的光织银配色，可以成为你穿搭中超级加分的时尚单品。此外，华为Pura 70 Pro+还搭载了华为Pura 70 Ultra同款玄武钢化昆仑玻璃，为生活中的“不小心”提供保障。

诚意之选，华为Pura 70 Pro和Pura 70

最后，咱们再来简单说一说华为Pura 70 Pro和华为Pura 70。华为Pura 70 Pro后置5000万像素超聚光主摄，加上1250万像素超广角镜头，以及4800万像素超聚光微距长焦镜头三摄，这样的配置完全能满足用户日常拍摄的需求。外观设计上，华为Pura 70 Pro追求的是简约纯粹，拥有羽砂黑、雪域白以及神秘优雅的罗兰紫三种配色可选。

华为Pura 70标准版是Pura 70系列中握持体验最为轻便的机型，采用利落直屏设计，提供活力多彩的配色选择，时尚与个性的特点十分突出。该机型正面搭载6.6英寸的OLED屏幕，使用第二代昆仑玻璃，机身重量约为207克，持握感十分轻薄。

综上所述，追求极致的影像体验、领先性能配置的小伙伴，可以直接入手华为Pura 70 Ultra;追求影像、体验等方面综合体验的用户，在预算范围内首选Pura 70 Pro+;华为Pura 70 Pro则更适合注重综合性价比的朋友。如果你喜欢小屏手机，讲求轻薄握持感，选华为Pura 70准没错。

眼下618年中大促正进行得如火如荼，也是手机换新的好时机。2024年5月20日20:00至6月20日24:00期间，前往华为商城、华为天猫官方旗舰店、华为京东自营官方旗舰店、华为抖音官方旗舰店选购，即可享受至高12期分期免息。近期打算换机的小伙伴们，赶紧将心动的旗舰机型带回家吧!