È«ÐÂFind X8ÏµÁÐ½«Ê×·¢´îÔØ£¬OPPOÍÆ³öLUMOÄý¹âÓ°Ïñ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿4ÔÂ2ÈÕ£¬OPPO·¢²¼È«ÐÂÓ°Ïñ¼¼ÊõÆ·ÅÆLUMOÄý¹âÓ°Ïñ¡£Í¨¹ýÇ¿´ó¹âÑ§Éè¼ÆºÍÏÈ½ø¼ÆËãÄÜÁ¦µÄÏà»¥Çý¶¯£¬OPPO LUMOÄý¹âÓ°ÏñÖÂÁ¦ÓÚ´òÔì³öÅÄÈË×îºÃÒÆ¶¯Ó°ÏñÏµÍ³¡£¼´½«·¢²¼µÄOPPOÄê¶ÈÓ°ÏñÆì½¢ Find X8 Ultra£¬½«´îÔØLUMOÄý¹âÓ°Ïñ£¬¼¯³ÉÐÐÒµ×îÇ¿70mmÈËÏñÖ÷Éã¡¢Ê×¸öµ¤Ï¼Ô²Ê¾µÍ·¡¢È«ÐÂÒ»´ú¼ÆËã¹âÑ§Ðé»¯ÒýÇæ£¬ÒÔ¼°È«ÇòÊ×¸öÈ«Á´Â·Ô²ÊProXDR£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄÒ¹¾°ÈËÏñÅÄÉãÌåÑé¡£
OPPOÓ°Ïñ×Ü¾Àí¼ÖÓñ»¢±íÊ¾£º¡°LUMOÄý¹âÓ°Ïñ£¬ÎªÈËÏñ¶øÉú¡£Í¨¹ýÇ¿´ó¹âÑ§Éè¼ÆºÍÏÈ½ø¼ÆËãÄÜÁ¦µÄÏà»¥Çý¶¯£¬´òÔì³öÅÄÈË×îºÃµÄÒÆ¶¯Ó°ÏñÏµÍ³¡£Í¨¹ýÄý¹âÓ°ÏñµÄ·¢²¼£¬OPPOÏ£Íû½«´øÁìÐÐÒµ¿ªÆôÒÆ¶¯Ó°ÏñµÄÏÂÒ»¸öÀï³Ì±®£¬Ò»¸öÉóÃÀºÍ¼¼ÊõÈÚºÏ¹²Í¨£¬¹âÑ§¡¢Ëã·¨¡¢ËãÁ¦Ïà»¥Çý¶¯µÄÐÂÊ±´ú¡£¡±
LUMOÄý¹âÓ°Ïñ£¬ÎªÈËÏñ¶øÉúµÄÒÆ¶¯Ó°ÏñÐÂÎïÖÖ
Ïà±ÈÓÚ´«Í³ÒÆ¶¯Ó°Ïñ½ö¹Ø×¢ÈËÎïÖ÷ÌåµÄÅÄÉã£¬OPPO LUMOÄý¹âÓ°ÏñÊ×´ÎÎªÒÆ¶¯Ó°Ïñ´øÀ´¡°»·¾³ÈËÏñ¡±µÄÈ«ÐÂÈËÏñÉãÏñÖ÷ÕÅ£¬ÒýÁìÈËÏñÅÄÉã½ø»¯ÖÁ¡°ÈËÎïÓë»·¾³ºÏÓ°¡±µÄÈ«ÐÂ½×¶Î£¬Ç¿µ÷Ö÷ÌåÇåÍ¸¡¢ÇéÐ÷×ÔÈ»¡¢É«²ÊÉú¶¯¡¢¿Õ¼äÁ¢ÌåËÄ¸öºËÐÄÒªËØ£¬´ú±íÁËOPPOÔÚÒÆ¶¯Ó°ÏñÉÏµÄÀí½âºÍ¼¼Êõ¼ÝÔ¦ÄÜÁ¦ÔÙÒ»´Î¸ïÐÂ¡£
Õë¶Ô»·¾³ÈËÏñ´øÀ´µÄÈ«ÐÂÌôÕ½£¬OPPOÍ»ÆÆ´«Í³ÒÆ¶¯Ó°ÏñÏµÍ³µÄ±ß½ç£¬³¹µ×ÖØ¹¹¹âÑ§Ó²¼þÓë¼ÆËãÉãÓ°µÄÈÚºÏ·½Ê½£¬´òÔì³öÈ«ÐÂµÄLUMOÄý¹âÓ°ÏñÏµÍ³£¬¼¯³ÉÈ«ÐÂµÄ³¬¹â¸Ð¼ÆËã¹âÑ§ÏµÍ³¡¢³¬¸ÐÖªÊý×Ö³ÉÏñÒýÇæ£¬ÒÔ¼°È«Á´Â·Ô²Ê ProXDR Èý´ó¼¼Êõµ××ù¡£
³¬¹â¸Ð¼ÆËã¹âÑ§ÏµÍ³£¬¸Ä±äÁËÒÆ¶¯Ó°Ïñ´«Í³µÄ¹âÑ§¼¼ÊõÂ·¾¶¡£ÔÚ»Æ½ðÈËÏñÈ«½¹¶ÎÏµÍ³ºÍ³¬¸ßËÙ¶Ô½¹ÏµÍ³µÄ»ù´¡ÉÏ£¬OPPO LUMOÄý¹âÓ°Ïñ´øÀ´È«ÐÂµÄ¶àÄ£Ì¬É«²Ê²É¼¯ÏµÍ³ºÍ¸ß¾«¶È¾°Éî²É¼¯ÏµÍ³£¬´ó·ùÍØÕ¹ÁË¹âÑ§ÏµÍ³µÄÊý¾Ý²É¼¯Î¬¶È£¬ÈÃÊÖ»úÅÄÉãÄÜ¹»ÇáËÉ¼ÝÔ¦¸÷ÖÖ¹âÏß»·¾³¡£
³¬¸ÐÖªÊý×Ö³ÉÏñÒýÇæ£¬ÖØÐÂ¶¨Òå³ö¼ÆËãÉãÓ°µÄÈ«ÐÂ±ê×¼¡£Í¨¹ý¸üÏÈ½øµÄ¼ÆËãÓë¹âÑ§ÏµÍ³µÄÈÚºÏ£¬OPPO LUMOÄý¹âÓ°ÏñÓÐÄÜÁ¦¸ÄÐ´¹âÑ§µÄÎïÀí¼«ÏÞ£¬½«æÇÃÀÏà»úµÄÏ¸Äå¹âÓ°¡¢×ÔÈ»É«²Ê¡¢¹âÑ§Ðé»¯ºÍ¼«ËÙ×¥ÅÄÌåÑé´ø¸øÊÖ»ú¡£
È«Á´Â·Ô²ÊProXDR£¬´´Ôì³öÖ»ÊôÓÚÒÆ¶¯Ó°ÏñµÄÈ«ÐÂÌåÑé¡£Í¨¹ýÒÔHDR¹æ¸ñÖØÐÂ¶¨Òå´Ó´«¸ÐÆ÷µ½ÆÁÄ»ÏÔÊ¾ÔÙµ½·ÖÏíÆ½Ì¨µÄÓ°ÏñÈ«Á´Â·£¬OPPO LUMOÄý¹âÓ°ÏñÓÃÇ°ËùÎ´ÓÐµÄ¸ß¶¯Ì¬·¶Î§ÄÜÁ¦£¬ÈÃÕÕÆ¬»Ø¿´ÓµÓÐ¡°ÖØ»ØÅÄÉãÏÖ³¡¡°µÄ±ÆÕæ¸Ð¡£Í¨¹ýProXDRÉúÌ¬ºÍÊµ¿öÕÕÆ¬ÉúÌ¬£¬LUMOÄý¹âÓ°Ïñ¸ü³¹µ×¸Ä±äÁËÕÕÆ¬µÄ·ÖÏíÌåÑé¡£
LUMOÄý¹âÓ°ÏñÍÆ³ö×îÇ¿ 70mm ÈËÏñÖ÷Éã
LUMOÄý¹âÓ°ÏñÎªOPPO Find X8 Ultra ´øÀ´ 15mm-135mm È«½¹¶ÎµÄ»Æ½ð¹âÑ§Æ·ÖÊ£¬°üÀ¨¼¯³ÉÒ»Ó¢´ç´óµ×´«¸ÐÆ÷µÄ23mm¹ã½Ç¾µÍ·¡¢F2.0³¬´ó¹âÈ¦µÄ15mm³¬¹ã½Ç¾µÍ·¡¢½ø¹âÁ¿ÌáÉýÖÁ251%µÄ135mm³¬³¤½¹¾µÍ·£¬ÒÔ¼°Ò»¿ÅÐÐÒµ×îÇ¿µÄ70mmÖÐ³¤½¹ÈËÏñ¾µÍ·¡£
OPPO Find X8 Ultra ´îÔØµÄÈ«ÐÂ 70mmÈËÏñ¾µÍ·£¬¼¯³ÉF2.1³¬´ó¹âÈ¦£¬½ø¹âÁ¿´ó·ùÌáÉýÖÁ150%£¬ÅäºÏÎÞÇÐ±ßµÄ¾µÍ·Éè¼Æ£¬¼´Ê¹ÔÚ¼«°µ»·¾³£¬Ò²¿ÉÒÔÎªÈËÏñÅÄÉã´øÀ´³¬¸ßµÄ´¿¾»¶ÈÓë¼«¼ÑµÄ½âÎöÁ¦±íÏÖ¡£
ÕâÒ»¾µÍ·»¹¼¯³ÉOPPOÊ×´´µÄ³¬¾§Ì¬À¶²£Á§£¬ºìÍâ½ØÖ¹Ð§ÂÊÏà±È´«Í³À¶²£Á§ÌáÉý 81%£¬´ó·ùÌáÉýÁËÆäÉ«²Ê»¹Ô±íÏÖ£¬ÔÚÈËÏñÅÄÉãÊ±¿ÉÒÔ¾«×¼»¹Ô·þ×°ÔÓÐµÄÉ«²Ê¡£70mmÈËÏñ¾µÍ·»¹²ÉÓÃÁË´´ÐÂµÄ¸¡¶¯µº¾µ×é£¬´øÀ´ 30% µÄ¸ü¿ì¶Ô½¹ËÙ¶È£¬½áºÏÎÞÓ°×¥ÅÄÒýÇæ£¬°ïÖúÓÃ»§ÇáËÉ¶¨¸ñË²¼ä¡£µÃÒæÓÚ¸¡¶¯µº¾µ×é£¬Find X8 UltraµÄ70mmÈËÏñ¾µÍ·»¹Ö§³Ö10 ÀåÃ××î½ü¶Ô½¹¾àÀë£¬ÇÒ½ü½¹½âÎöÁ¦½ÏÇ°´úÌáÉý 10%¡£
LUMOÄý¹âÓ°ÏñÍÆ³öÈ«ÐÂµ¤Ï¼Ô²Ê¾µÍ·
½ü200ÄêµÄÉãÓ°ÐÐÒµ£¬Ê¼ÖÕÎÞ·¨½â¾ö¸´ÔÓ¹âÏßÏÂµÄ·ôÉ«»¹ÔÎÊÌâ¡£ÎÞÂÛÊÇ´«Í³Ïà»ú¡¢»¹ÊÇ¼¯³É×¨ÓÃÉ«ÎÂ´«¸ÐÆ÷µÄ´«Í³ÊÖ»ú£¬Ê¼ÖÕÖ»ÄÜÕë¶Ô»ÃæÈ«¾ÖÉ«ÎÂÐÅÏ¢½øÐÐµ¥Ò»µÄ²âËã£¬µ¼ÖÂÔÚ³ÇÊÐÒ¹¾°µÈ¸´ÔÓ¹âÏß»·¾³ÖÐ£¬ÎÞ·¨Í¬Ê±¼æ¹ËÈËÎï·ôÉ«Óë»·¾³É«²Ê¡ª¡ªµ±ÅÄÉãÇ¿µ÷»·¾³É«ÎÂÊ±£¬ÈËÎï·ôÉ«²»×¼È·;µ±Ç¿µ÷ÈËÎïÉ«ÎÂÊ±£¬ÓÖ´øÀ´ÈË¾°¸îÁÑµÄÉ«²ÊÎÊÌâ¡£
LUMOÄý¹âÓ°ÏñÎªOPPO Find X8 Ultra ´øÀ´ÐÐÒµÊ×´´µÄµ¤Ï¼Ô²Ê¾µÍ·¡£ÕâÊÇÊ×¸ö¿ÉÒÔ½øÐÐ»ÃæÉ«ÎÂ·ÖÇøÓò²É¼¯µÄ¾µÍ·£¬Í¬Ê±´îÅäÊ×¸öOPPO ×ÔÑÐ·ÖÇøÉ«ÎÂ¸ÐÖªºÍ»¹ÔËã·¨£¬ÈÃ·ôÉ«»¹ÔµÚÒ»´Î½øÈë·ÖÇø¼ÆËãÊ±´ú¡£Í¨¹ýµ¤Ï¼Ô²Ê¾µÍ·¶Ô»Ãæ½øÐÐµÄÖÇÄÜ·ÖÇø¼ÆËã£¬Find X8 Ultra ÄÜ¹»Ê¶±ðÖ÷ÌåºÍ»·¾³£¬¼´±ãÃæ¶Ô¸´ÔÓµÄ¹âÏßÌõ¼þ£¬Ò²ÄÜÊµÏÖ¾°ÃÀÈË¸üÃÀµÄÅÄÉãÐ§¹û¡£
È«ÐÂ LUMO ³¬¸ÐÖªÊý×Ö³ÉÏñÒýÇæ
LUMO ³¬¸ÐÖªÊý×Ö³ÉÏñÒýÇæ£¬Í¨¹ý¾«Ï¸»¯µÄÖ÷Ìå¿Õ¼ä¼ÆËã£¬ÅäºÏ½¥½øÊ½µÄ¿Õ¼äÖØ¹¹äÖÈ¾£¬ÒÔÁ¢ÌåÊ½µÄ¹â°ß½øÐÐ»¹Ô£¬ÈÃÎïÀíÎ¬¶ÈµÄÐé»¯Ð§¹û£¬ÒÔÊý×ÖÐÎÌ¬³öÏÖÔÚÁËÒÆ¶¯Ó°ÏñÖÐ£¬´øÀ´Ìá¹©æÇÃÀ´ó³ß´çÏà»úµÄ¹âÑ§Ðé»¯Ð§¹û¡£
LUMO ³¬¸ÐÖªÊý×Ö³ÉÏñÒýÇæÖ§³ÖÏñËØ¼¶µÄÖ÷Ìå±ßÔµ´¦Àí¡£µÃÒæÓÚ OPPO×ÔÑÐAIÄ£ÐÍµÄÄÜÁ¦£¬LUMO ³¬¸ÐÖªÊý×Ö³ÉÏñÒýÇæÄÜ¹»´¦Àí»·¾³ÈËÏñ»ÃæÖÐµÄÃ¿Ò»¸ö±ßÔµÏ¸½Ú£¬°üÀ¨ÈËÎïÖ÷Ìå£¬·¢Ë¿¡¢ÒÂ·þ¡¢ÑÛ¾µ¡¢ÅäÊÎµÈ¡£Í¨¹ý300Íò¸öÉî¶ÈÐÅÏ¢²âÁ¿µã£¬LUMO ³¬¸ÐÖªÊý×Ö³ÉÏñÒýÇæ¿ÉÒÔÊµÏÖ¸ß¾«¶È¡¢Ô¶¾àÀëµÄÉî¶È¼ÆËãºÍäÖÈ¾ÄÜÁ¦£¬µÚÒ»´ÎÈÃÐé»¯ÓÐÁËÔ¶Ðé½üÊµµÄÏ¸Äå²ã´Î¸Ð¡£LUMO ³¬¸ÐÖªÊý×Ö³ÉÏñÒýÇæÍ¨¹ý3DÁ¢ÌåµÄ¹âÑ§±ê¶¨£¬Ò»±ÈÒ»µØ»¹Ô¹þËÕ¾µÍ·µÄÐé»¯Ð§¹û£¬´øÀ´Á¢ÌåÍ¨Í¸¡¢É«²Ê·á¸»µÄÖÊ¸Ð¹â°ß¡£
LUMOÄý¹âÓ°ÏñÍÆ³öÈ«ÇòÊ×¸öÍêÕûµÄ HDR ½â¾ö·½°¸¡ª¡ªÈ«Á´Â·Ô²ÊProXDR
LUMOÄý¹âÓ°ÏñÎªOPPO Find X8 Ultra´øÀ´È«ÇòÊ×¸öÍêÕûµÄHDR ½â¾ö·½°¸¡ª¡ªÈ«Á´Â·Ô²ÊProXDR¡£ÕâÊÇÊ×¸ö»ùÓÚÊÖ»úÆÁÄ»µÄÌØÐÔ¶¨ÒåµÄÕÕÆ¬ÏÔÊ¾ÌåÏµ£¬ÕæÕýÒýÁìÁËÐÐÒµµÄ³¬¸ß¶¯Ì¬ÏÔÊ¾Ð§¹û£¬ÆäÒâÒåÏàµ±ÓÚ²ÊÉ«ÕÕÆ¬¶ÔºÚ°×ÕÕÆ¬µÄÐ§¹ûµß¸²¡£È«Á´Â·Ô²Ê ProXDR Ö§³ÖËùÓÐµÄÅÄÉã¸ñÊ½ºÍÍêÕûµÄÅÄÉãÁ´Â·£¬¸²¸ÇÁËÕÕÆ¬¡¢Êµ¿öÕÕÆ¬¡¢ÊÓÆµ¸ñÊ½£¬ÒÔ¼°Ô¤ÀÀ¡¢³ÉÆ¬¡¢±à¼¡¢·ÖÏíµÄÃ¿Ò»¸öÅÄÉã»·½Ú¡£
È«Á´Â·Ô²Ê ProXDRÊ×´Î¼¯³É°üÀ¨RGBÈýÖÖÉ«²ÊÐÅÏ¢µÄÈýÍ¨µÀ¹â×Ó¾ØÕó¼¼Êõ£¬½«´«Í³¶þÎ¬µÄ¹â×ÓµØÍ¼Éý¼¶ÖÁÈýÎ¬£¬ÈÃÕÕÆ¬Ô±¾µÄÉ«²ÊÐÅÏ¢£¬ÄÜ¶ÔÓ¦ÕÒµ½×¼È·µÄ¹â×ÓÁÁ¶ÈÐÅÏ¢¡£Îª´Ë£¬OPPO LUMOÄý¹âÓ°Ïñ³¹µ×ÖØ¹¹ÁËÒ»Ì×ÍêÕûµÄµ×²ãËã·¨£¬ÖØÐÂÉè¼ÆÁËÒ»Ì×ÔÉú»ùÓÚ HDR µÄ¼ÆËãÍ¨Â·£¬µÚÒ»´ÎÈÃ16-bit µÄÉ«²ÊºÍ¹â×ÓÐÅÏ¢ÍêÕû³ÊÏÖ£¬µÚÒ»´ÎÎªÕÕÆ¬ÏÔÊ¾Í¬Ê±ÊÍ·Å¸ßÁÁ¶ÈÓëÏ¸Äå·á¸»µÄÉ«²Ê¡£
µÃÒæÓÚÈ«Á´Â·Ô²ÊProXDRµÄÄÜÁ¦£¬LUMOÄý¹âÓ°Ïñ»¹ÎªOPPO Find X8 Ultra ´øÀ´È«ÇòÊ×¸öÔ²Ê ProXDR Êµ¿ö£¬ÔÙ´Î½ø»¯Êµ¿öÕÕÆ¬µÄÌåÑé£¬Ê×´ÎÈÃÊµ¿öÕÕÆ¬µÄÔ¤ÀÀ¡¢ÊÓÆµÖ¡¡¢±à¼¡¢·ÖÏí¶¼Ö§³ÖHDR¡£
OPPOÓëÐ¡ºìÊé´ï³ÉÆ½Ì¨¼¶Õ½ÂÔºÏ×÷£¬ÖØËÜHDRºÍÊµ¿öÕÕÆ¬ÌåÑé
Í¨¹ýLUMOÄý¹âÓ°ÏñµÄ·¢²¼£¬OPPOÐû²¼ÓëÐ¡ºìÊé´ï³ÉÆ½Ì¨¼¶Õ½ÂÔºÏ×÷¡£Ë«·½½«Í¨¹ýÁìÏÈµÄ¼¼ÊõºÏ×÷£¬ÎªÓÃ»§ÖØËÜ HDR ºÍÊµ¿öÕÕÆ¬¹Û¿´ÌåÑéºÍ·ÖÏíÌåÑé£¬ÈÃÃ¿Ò»ÕÅÖµµÃ·ÖÏíµÄÕÕÆ¬£¬¶¼ÄÜ»¹ÔÊÀ¼äÍòÏó£¬µãÁÁ¸Ð¶¯Ê±¿Ì¡£OPPOÔ²ÊProXDR±ê×¼£¬½«ÓÚ2025Äê4ÔÂµ×£¬ÕýÊ½ÉÏÏßÐ¡ºìÊéÆ½Ì¨£¬½ìÊ±´îÔØLUMOÄý¹âÓ°ÏñµÄOPPO Find X8 Ultra £¬½«Ê×·¢Ö§³ÖÐ¡ºìÊéÈ«¸ñÊ½µÄHDR·ÖÏí£¬°üÀ¨Ô²ÊProXDRÕÕÆ¬£¬Ô²ÊProXDR Êµ¿ö£¬ÒÔ¼°Ô²ÊProXDRÊÓÆµ¡£
Îª¼Ó¿ìÊµ¿öÕÕÆ¬ÉúÌ¬µÄ½¨Éè£¬OPPO»¹Ö÷µ¼ÖÆ¶¨ÁËÊµ¿öÕÕÆ¬µÄ HDR ±ê×¼£¬²¢ÇÒÁªÊÖ¹È¸è£¬ÍÆ¶¯ HDR ±ê×¼ÔÚÔ½À´Ô½¶àµÄÉç½»Æ½Ì¨ÉÏÍê³ÉÊÊÅä¡£
OPPOÁªºÏÐ¡ºìÊé·¢Æð2025 OPPOÓ°Ïñ´óÈü
OPPOÓëÐ¡ºìÊéµÄ¼¼ÊõºÏ×÷²»½öÏÞÓÚHDRÄÚÈÝÊÊÅä£¬Ë«·½»¹Ðû²¼ÁªºÏ·¢Æð2025 OPPOÓ°Ïñ´óÈü£¬½øÒ»²½ÍÆ¶¯Ó°ÏñÎÄ»¯´´ÐÂ¡£Í¬Ê±£¬Ë«·½½«½áºÏLUMOÄý¹âÓ°ÏñµÄ¼¼ÊõÓÅÊÆ£¬Ì½Ë÷ÒÆ¶¯Ó°ÏñÔÚÐ¡ºìÊéÉçÇøÖÐµÄÈ«ÐÂ±í´ï¿ÉÄÜ¡£
2025 OPPOÓ°Ïñ´óÈü¹²°üº¬°Ë´óÈüµÀ£¬³ý¸²¸ÇÈËÏñ¡¢Ò¹¾°¡¢³¤½¹¡¢·ç¹â¡¢×¥ÅÄ¡¢Êµ¿öµÈ³¡¾°µÄÍêÕû´´×÷ÌåÏµÖ®Íâ£¬»¹ÓµÓÐÌØ±ðµÄÇàÄêÈüµÀºÍ×éÍ¼Á½´óÈüµÀ¡£²ÎÈüÕß¼´ÈÕÆð£¬±ã¿ÉÔÚÐ¡ºìÊé´ø»°Ìâ½øÐÐÍ¶¸å¡£OPPOÓ°Ïñ×Ü¾Àí¼ÖÓñ»¢±íÊ¾£º¡°ÆÚ´ý¿´µ½¸ü¶àÈÈ°®ÉãÓ°¡¢ÈÈ°®Éú»îµÄÄã£¬ºÍÎÒÃÇ·ÖÏíÎªÖ®¸Ð¶¯µÄË²¼ä!¡±
È«ÐÂOPPO Find X8ÏµÁÐÓ°Ïñ´óÊ¹ÕÂÈôéª¡¢³ÂÕÜÔ¶¡¢Å·ÑôÄÈÄÈ·Ö±ð·¢Æð¡°´øÎÒÒ»ÆðÒ¹³ö·¢¡±¡°À½üÐÄ¶¯À½üÈÈ°®¡±¡¢¡°ÎÒÓëÊÀ½ç³¬ºÏÅÄ¡±Ö÷ÌâÈüµÀ£¬¹ÄÀøÓÃ»§·ÖÏíÒ¹¾°¡¢³¤½¹¡¢·ç¹âÖ÷ÌâµÄÓ°Ïñ×÷Æ·;È«ÐÂFind X8ÏµÁÐÓ°ÏñÌåÑé¹ÙÒ×ÃÎÁáºÍÉòÓð½à£¬Ôò·Ö±ð·¢Æð¡°ÎÒµÄÕÕÆ¬Æð·çÁË¡±ºÍ¡°·ÕÎ§¸ÐÊÇ×¥³öÀ´µÄ¡±Ö÷ÌâÈüµÀ£¬ºÍÓÃ»§Ò»Æð²ÎÓëÊµ¿öÕÕÆ¬ÒÔ¼°×¥ÅÄÖ÷ÌâµÄ×÷Æ·ÅÄÉã¡£
Ò¹¾°ÈËÏñÉñÆ÷ È«ÐÂOPPO Find X8ÏµÁÐ£¬4ÔÂ10ÈÕÈ«ÇòÊ×·¢
4ÔÂ10ÈÕ19£º00£¬OPPO½«ÔÚÎ÷°²¾ÙÐÐ¡°È«ÐÂOPPO Find X8ÏµÁÐôßÒÆ¶¯ÖÇÄÜÉúÌ¬ÐÂÆ··¢²¼»á¡±£¬´øÀ´°üÀ¨ Find X8 Ultra¡¢Find X8s¡¢Find X8s⁺ Èý¿îÆì½¢»úÐÍ£¬ÒÔ¼°ÖÇÄÜÊÖ±í¡¢Æ½°å¡¢¶ú»úµÈ¶à¿îÉúÌ¬ÐÂÆ·¡£È«ÐÂOPPO Find X8ÏµÁÐ½«Ê×´Î´îÔØLUMOÄý¹âÓ°Ïñ£¬½«ÈËÏñÅÄÉã´øÈë»·¾³ÈËÏñµÄÈ«ÐÂÊ±´ú£¬ÇáËÉ¼ÝÔ¦×î¸´ÔÓµÄÒ¹ÅÄ³¡¾°£¬·¢²¼»áÒ²½«½ÒÏþ¸ü¶à²úÆ·Ï¸½Ú£¬¾´ÇëÆÚ´ý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â