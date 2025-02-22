2025真香折叠旗舰，OPPO Find N5“展开”说说

【天极网手机频道】OPPO近日正式发布了全球最薄折叠旗舰 OPPO Find N5，作为全球首款搭载骁龙8至尊版的折叠产品，Find N5搭载全新钛合金天穹铰链，机身薄至 8.93mm，轻薄机身下还搭载了5600mAh 超大容量冰川电池与 50W 无线闪充，带来了超越全天候的超强续航能力;ColorOS 15 和全新 OPPO 办公助手带来远程控制 Mac 电脑、AI 意图搜索等创新特性，为用户带来了更高效的折叠大屏体验。

OPPO Find N5 致力于打破折叠旗舰厚度瓶颈，合上时厚度仅有 8.93mm，与直板旗舰相比也毫不逊色。得益于 OPPO 自主研发的钛合金天穹铰链，采用了行业首个3D激光打印钛合金翼板，厚度可薄至仅0.15mm，并首次通过德国莱茵 TÜV无感折痕认证，让 Find N5 完美实现坚固耐用与轻薄便携的结合。同时，转轴外中框也采用了同款3D打印技术，钛合金的加入让转轴外中框具备了卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。

新一代天穹架构，成功通过 IPX6、IPX8、IPX9 满级防水认证，成为全球首款具备满级防水能力的折叠产品。无论是日常溅水、意外落水，还是面对热水及高强度水流冲击，都能从容应对，提供大幅提升的耐用性。

OPPO Find N5展开后拥有 8.12 英寸行业最大屏幕，为折叠提供前所未有的广阔视野和沉浸体验。同时，Find N5 内外屏均具备通透、细腻、流畅的特性，支持 OPPO 熄灯护眼技术，在暗光环境下有效降低屏幕对眼睛的刺激，呵护视力健康。

核心配置上，OPPO Find N5 全球首发骁龙 8 至尊版处理器，搭配 5600mAh 超大容量冰川电池，结合 80W 有线和 50W 无线双超级闪充技术，提供大幅升级的性能与续航体验。另外，在通信能力上OPPO Find N5 不仅支持备受好评的山海通信技术，还首发山海通信增强芯片，大幅提升卫星通信稳定性，确保用户在信号复杂的环境下也能保持稳定连接。

OPPO Find N5 全面延续 Find X8 系列旗舰影像实力，支持无影抓拍功能，配合专业哈苏人像模式，还可叠加多种胶片风格，带来自然真实的虚化效果与唯美梦幻观感;在超光影潜望长焦镜头上支持长焦微距功能，无论是远处风景还是微观世界都能轻松捕捉。

这一次ColorOS 15 和全新 OPPO 办公助手的加持给OPPO Find N5用户带来了更高效的办公体验。通过全新 O+ 互联App，OPPO Find N5 可以实现手机与苹果 Mac 电脑的无缝协同，支持远程控制 Mac 电脑，双端画面实时同步，操作延时低至毫秒级。远控 Mac 的 Find N5，更支持原生级 Mac 键盘和触控板手势操作，帮助用户轻松实现文件查找、编辑与传输。Find N5 的远控电脑功能，还可以配合全景虚拟屏的多任务使用，让电脑窗口与手机窗口同时运行，实现手机轻松发送电脑文件的操作。

此前备受好评的全景虚拟屏，OPPO Find N5 也进行了升级，带来全新 AI 全景虚拟屏，分屏功能更加智能，Find N5 系统级 AI 能感知用户分屏需求，主动提醒并帮助用户快速分屏。

全新AI意图搜索功能在系统级 AI 能力加持下，无需关键词，只需输入语义描述，即可精准搜索本地文档内容。无论是查找发票、装修文档，还是查询外文行程单信息，AI 意图搜索都能深度理解用户需求，快速给出准确答案，还能整合系统其他能力提供更多相关信息。 借助 AI 技术，还能实现长文生成思维导图、文件一键 AI 润色、随心翻译等功能。最重要的是，文档 App 中的所有强大功能，全部免费使用，助力用户大幅提升办公效率。

目前新机开通预售通道，OPPO Find N5 提供玉白、缎黑、暮紫三款配色，12GB + 256GB 售价8999元，16GB + 512GB 售价9999元;16GB + 1TB(支持卫星通信功能)售价10999元，并于2月26日正式开售。首销期间预订并购买的用户，最高可享受 24 期分期免息。Find N 系列老用户和 iPhone 用户，还可享受以旧换新专属福利，最高补贴 1800 元。有兴趣的用户千万别错过了。