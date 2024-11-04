真我GT7 Pro：性能+影像双料旗舰 给用户带来越级体验

在刚刚结束的10月，安卓阵营的旗舰手机接踵而至。在10月4日，真我也发布 2024 年度旗舰大作「真我GT7 Pro」，延续双擎旗舰定位，同档唯一骁龙 8 至尊版+潜望长焦组合，让性能影像在这个价位挡不必二选一。天极网到手真我GT7 Pro已经有一段时间了，这一代 GT 承载真我多项前沿技术的探索成果，将前沿技术的探索精神，凝练到这一代代 GT 设计之中，让每位用户一上手便感受到真我的探索精神。尤其在相机方面，给小编留下了独特的印象，新的照片风格贾樟柯・电影滤镜不仅还原电影画面独有的光照感、纪实感，色彩风格给人留有别样的风味。在其它方面表现如何呢？一起来看看吧。

外观――「火星探索版」

天极网到手的是「火星探索版」配色，其灵感源于火星探索精神的图腾――火星运河。真我GT7 Pro 火星探索版，致敬长达一个半世纪、坚持不懈的火星探索精神。真我GT7 Pro 采用了全新的赤星流沙 AG 工艺，在莹润细腻的 AG 玻璃中，采用纳米级高折厚镀膜，经过上百次双层镀膜同时调色，不仅还原火星赤红，更是将名为“沟渠”多层纹理复刻在磨砂后盖中，给人以火星运河般的流动质感。

后置的摄像模组采用宇宙视窗 Deco 设计，其灵感源自太空舱舷窗，致敬的也是一种对于航天航空的探索精神，边框采用航天级铝合金金属材料，并选取更为深邃的深红色色调，象征火星沉浸在深邃的宇宙之中。

在正面，真我GT7 Pro搭载一块6.78英寸 120Hz屏幕，由真我联合三星显示共同打造的「Eco²苍穹屏」，成为全球首款去偏光片直板旗舰。在护眼层面，支持全亮度的类DC调光，不仅功耗更低，同时更加护眼，对频闪用户而言，是极其友好的屏幕。这块苍穹屏幕手动最大亮度1000nit，全局最高亮度2000nit，，最高可达2600Hz触控采样率。

影像――同档位越级体验“潜望长焦”

在影像方面，真我GT7 Pro为主摄+长焦+超广角的配置，其中最出彩的配置莫过于同档位唯一的潜望长焦，真我GT7 Pro 潜望长焦采用索尼主摄级传感器 IMX882， 50MP 超高像素、1/2”超大底。相比上一代，原生等效焦段由 65mm提升至 73mm，望远能力进一步增强，可实现原生 3 倍光学变焦、6 倍无损变焦。

通过样张我们可以看到，有着73mm的潜望长焦超大底的加持，长焦照片质量极高，放大照片看，墙面的纹理依旧保留，画面整体十分干净，色彩风格十分讨喜，得益于长焦的优势，在街拍过程中，十分有利于用户构图，助力用户随手拍出质感大片，哪怕是放大到6X，拍出的建筑依旧如同就在眼前，真我GT7 Pro最高支持120倍超远距变焦，长焦出片更清晰，并且，真我GT7 Pro 还配备了全新的 AI 长焦超分功能。在拍摄 60 倍以上变焦的图像，通过AI 算法将照片智能优化，大幅提升图像的清晰度和细节表现。并且，这项能力基于端侧 AI 大模型，无需依赖云端服务器，保障用户长焦摄影体验。

贾樟柯・电影滤镜。真我认为影像应该「光影有声」 。即影像通过纪录光影，来捕捉影像瞬间的情绪、思想和故事。这一理念吸引全新的导演伙伴――贾樟柯导演，担任真我影像探索家，并为真我GT7 Pro 联合打造「贾樟柯・电影滤镜」。小编在使用过程中格外喜欢真我此次带来的贾樟柯・电影滤镜，这种滤镜风格通过通过增强亮调明度、降低暗区明度制造强反差，还原电影画面独有的光照感、纪实感，同时色彩调节有一股有浓郁的童话色彩风味，一起来看看样张吧。

单凭肉眼看，会发现颜色相较于不带滤镜的照片，都有着更高的色彩饱和度，主观带来的第一印象是十分讨喜的，这种风味的照片别有一番韵味。

在主摄方面，真我GT7 Pro 配备索尼旗舰超光影主摄 IMX906，1/1.56”超大底，f/1.8 超大光圈，全面提升暗光纯净度表现。通过样张，我们看出，在室外光线充足的地方，主摄有着优秀的画面解析力，拍出的照片色彩层次分明，在夜晚条件，高光能够压得住，颜色层次分明，暗部细节保留丰富，相较于肉眼会更加明亮，照片观感十分讨喜。真我GT7 Pro 有着同档领先的光学镜头，给用户带来拍得远、拍得好、拍得清的影像体验。

在其他功能方面，真我GT7 Pro还支持水下相机功能、迅驰闪拍和实况照片等功能，有着这些丰富的功能加持，有利于用户通过真我GT7 Pro在各种各样的场景进行创作，突破传统，带来更加丰富的相机视角。

“真120W“35分钟充满6500mAh「泰坦电池」

在电池方面，真我GT7 Pro 联合宁德新能源首发全新「泰坦电池」，电池容量高达 6500mAh，同平台电池容量最高。搭相比上一代，电池容量提升了 1100mAh，但是整机厚度降低了 7.4%，仅为 8.55mm。真我GT7 Pro实现了行业唯一一个6500mAh+120W，并且实现了120W内最快的回血体验。在天极网的续航测试模型中(一小时小红书、一小时哔哩哔哩、一小时4K60帧视频录制和半小时超高画质60帧原神) ，手机最终剩余49%的电量，在同价做到领先友商的存在，甚至超过了更高价位挡旗舰手机的表现水平，出门再也无需带充电宝，也妥妥用一天。

在充电方面，真我GT7 Pro表现同样优秀，最高支持120W充电，在室温条件下，从0%冲到50%只花了14分钟，充满只花了35分钟，这是在目前已知测试多款支持120w充电的手机中，充电速度体验最优异的手机。满足了用户对于120W全程满功率跑全程的憧憬，只在片刻之间，真我GT7 Pro就基本好一半的电量，将大幅度缓解用户的电量焦虑。

性能――骁龙8至尊版征服原神不在话下

在性能方面，真我GT7 Pro搭载骁龙 8 至尊版移动平台，采用台积电第二代 3nm 工艺打造，高通全新自研Oryon CPU 架构，2 颗超大核最高主频高达 4.32GHz，6 颗高能效核心最高主频 3.53GHz，PC 级高规格性能，铸就安卓平台性能拐点时刻。在室温条件下，开启手机的GT模式，最高画质60帧原神，PerDog测试全程跑到了平均帧率59.9帧的好成绩，并且全程不讲亮度，仅在战斗过程中产生轻微的波动。

此外，真我GT7 Pro最高支持「原神」和「星穹铁道」原生1.5K超分+120FPS超帧并发，但在天极网的原神测试中(系统版本：RMX5010-15.0.0.22)，在开启游戏五分钟过后，系统就提示过热，超分超帧功能被强制关闭，如果有较高游戏需求的小伙伴，最好配合真我自家的蓝牙散热背夹，开启真有「燃模式」，释放强劲的游戏性能，再在游戏开启1.5K+120FPS超分超帧功能，带来绝佳的游戏体验。

在游戏的其他方面，真我GT7 Pro支持AI 大神辅助 2.0，支持三种AI辅助功能，分别是：AI 智能报点、全队AI辅助和AI 供以及AI 胜率预测、对线技巧、策略引导三项核心功能。此外，联合瑞声科技首发游戏 4D 振感。基于 AI 图像识别，为游戏匹配更加精准细腻的振感，目前已支持绝区零和王者荣耀两款游戏。

全新一代 realme UI 6.0：智慧便捷，畅速自由

真我GT7 Pro 搭载全面焕新的 realme UI 6.0 系统，全新的系统级渲染与绘制架构，让系统动效更丝滑优雅。除了动画流畅度和效果得到提升外，在系统层面，也带来了各种各样的AI功能，比如AI消除，拍照构图后路人入框不要紧，在系统打开AI图像助手，使用AI消除功能，将路人一键消除，同时还有AI去除拖影、AI超清和AI闭眼修复等功能。

(AI消除路人)

除了可以协助用户处理照片外，真我GT7 Pro还支持AI 传送门 2.0、AI通话摘要和AI通话录音等功能，AI 传送门 2.0可以通过识别屏幕信息，直接转跳到地图APP开启进行导航，将原本复杂的步骤化繁为简，提高用户的用机体验。

总结

真我GT7 Pro延续双擎旗舰定位，同档唯一骁龙 8 至尊版+潜望长焦组合，让性能影像在这个价位挡不必二选一。通过短期的用机体验过程中，感受到真我探索前沿技术的精神，并将之凝练到每代 GT 设计之中。除了上述的性能和影响做到了同档位最强，在电池和充电方面，给小编留下深刻的印象，“真120W“的回血体验确实真我做到不仅比友商快，还快一大截，俗话说“好饭不怕晚”，相信真我GT7 Pro会有着不错的市场表现。