真我GT5 Pro综合评测：时隔700余天回归，性能与影像诚意很足

【天极网手机频道】站在媒体的视角，笔者一向认为真我realme在GT旗舰领域比较审慎，一直秉持着宁缺毋滥的态度与年轻的探索精神。所以当真我GT5 Pro新机预热曝光时，手机圈仍不免有些诧异与激动，时隔700余天，「GT Pro」终于回归。新发布的真我GT5 Pro可以说是其对高端旗舰的又一次全新尝试，真我官方对它的定位是双擎旗舰，主打强劲性能与顶级影像合二为一。

它配备第三代骁龙 8，配备行业最强 3VC 冰山散热系统，搭配全新升级的极客性能面板 2.0，搭载行业最大底 IMX890 超光影潜望长焦。在一众第三代骁龙 8旗舰当中，拿出了相当不错的诚意。那么这套组合拳的实际表现怎么样，我们来看看实际测试体验。

星耀光轨镜头透露出精致感

初见真我GT5 Pro，它后背中心圆经典设计非常吸睛。星耀光轨镜头外侧采用不锈钢材质保护圆环，一体化镜头模组的感观有点像，是高奢表盘镶嵌在机身背部，在一众旗舰里还是非常具有辨识度。潜望长焦做了圆形方案处理，logo位于镜头模组下方偏右位置，颇有一种高端商务签的即视感，整个背部透露出一种精致感。

真我GT5 Pro这一次带来赤岩、皓月、星夜三款配色，笔者拿到的是其中皓月配色。这个配色采用的是高阶科技纳米皮，远观和真皮相似，也有相似的细腻平滑手感，略有不同的是不如真皮温润。窄下巴曲屏，下边框窄至1.94mm，让整机观感和手感更佳。在耐用性上，真我GT5 Pro一点也不含糊，官方资料显示它的高阶科技纳米皮，通过了超50万次的耐磨测试;中框采用独家配方的超硬铝金属中框，整机抗摔性能至高提升40%。

视线回到机身正面，真我 GT5 Pro 配备了一块 6.78 英寸无双屏，1.5K 分辨率，4500nit，基于京东方新一代 S1 柔性屏联合定制。还行业首次实现手动最高亮度 1000nit、全局最高亮度 1600nit。无双屏具备。采用新一代8T LTPO技术，支持0.5Hz-144Hz智能刷新率，如果在AOD息屏场景下，可实现0.5Hz最低刷新率。

值得注意的是，真我GT5 Pro还具备全亮度的护眼技术，70nit低亮度下支持2160Hz高频PWM调光，高亮度下支持DC调光。无双屏可实现在高亮度下SVM值<0.25，完全满足护眼标准。360°环境光感应、2万级调光的加持，做到了全天候护眼，并且通过了德国莱茵认证3.0。

其他方面，真我GT5 Pro是全球首款支持掌纹解锁的手机。在息屏场景下，打开手掌靠近屏幕，无需接触，即可触发亮屏，实现快捷解锁。真我GT5 Pro还支持AI手势操控，提供12种手势操控，像湿手情况或者一边看抖音一边学做菜时，就可以通过手势操作进行暂停、滑动、点赞等等操作。除此之外，万能红外遥控与全方位感应增强版NFC也都没有缺席，同时真我GT5 Pro支持IP64防尘防水，一般水溅都问题不大。

IMX890超光影潜望长焦，无潜望不旗舰

影像系统是真我GT5 Pro这一次升级的重点。参数上，真我GT5 Pro带来了一颗IMX890超光影潜望长焦，也是搭载行业首个第三代骁龙8+IMX890长焦组合。支持4合1多像素融合技术，可实现2μm超大单像素，支持长焦杜比视界HDR视频拍摄。此外它还在长焦端首次支持DOL-HDR技术，通过2×6+1全新多帧优选策略，进一步提升画面的宽容度和动态范围。它还配备了新一代索尼LYT-808旗舰主摄，1/1.4英寸大底，f/1.69超大光圈，同时搭载旗舰级的超光影引擎算法。

从实际样张来看，无论是3倍光学变焦，还是6倍无损变焦，真我GT5 Pro的样张都十分清晰锐利，细节丰富。2X、3X更适合日常大部分场景的构图，比如拍摄特写或者美食，很好出片;在拍摄一些特写场景或者情景表达时，6X非常好用。20X变焦裁切的画质在可接受范围，直接出片也没有什么问题。

人像拍摄上，基于全新升级的超光影引擎，无论是人景关系的呈现，还是人像光影的还原质感都大幅提升，人像拍摄的立体感、光影氛围感直接拉满，人物的轮廓光与虚化效果类似单反非常讨喜。即便是大光比的场景，真我GT5 Pro也能做到明暗有致，高光部分不过曝而且虚化自然，人物脸部细节立体真实。人像拍摄基本不吃光，随手一拍就能轻松出片。

在暗光、弱光场景，真我GT5 Pro带来ProLight超级夜景，它可以在RAW域基于原始图像数据进行无损处理，高光抑制能力大幅优化，画面效果更纯净。实际夜景样张中，真我GT5 Pro在暗部细节与高光压制上展现出不错的控制力，噪点控制在纯净的范围，边缘细节的涂抹感也较弱，焦点的叶脉络与背景光斑都极具“单反感”。

2X或3X夜景同样展现出相当不错的细节表现力，没有过分拉高曝光或提亮，同时保留与真实场景贴近的氛围感，夜景实力可圈可点。整体来看，真我GT5 Pro无论在成像素质还是变焦上，都带来了旗舰级成像表现。

第三代骁龙 8 移动平台与GT模式加持

性能层面，真我 GT5 Pro 搭载第三代骁龙 8 移动平台，这一移动平台我们已比较熟悉，采用台积电 4nm 先进制程工艺，全新 8 核 64位架构，最高频率达 3.3GHz。相较上一代，CPU 性能提升 30%，GPU 性能提升 25%，AI性能提升 98%，能效比提升 40%。真我 GT5 Pro 辅以至高16GB+1TB存储组合，室内常温开启GT模式跑分实测，安兔兔成绩201万+，鲁大师系统流畅度实测220+，Geekbench单核2086多核6135，性能实力稳稳的第一梯队。

在性能散热上，真我行业首发 3VC 冰山散热系统，配备行业有史以来最大 VC，总面积高达 12000mm²，进一步顶破行业被动散热天花板。并且首创 3VC立体散热结构，采用散热性能更佳的铜材质，精准覆盖 SoC 等核心发热源，散热更快更高效。

实际游戏上手，《王者荣耀》帧率实测，开启 120FPS+高清画质与GT模式，全程帧率基本稳定满帧，基本上一条直线，上下波动0.5%左右，帧率控制相当不错；《和平精英》同样是高清画质+90fps，游戏中间偶有波动，整体还算平稳并无卡顿现象；原神跑图平均帧率稳定在59.21fps，大招释放偶有波动，游戏升温也没有掉画质锁帧。高性能模式下，游戏测试一小时略有发热，金属中框导热效率高，手机上半部分及顶部能感受到升温，游戏过程中没有降频锁帧，周末上分压力不大。

值得一提的是，真我还首发极客性能面板 2.0，用户可以自定义调节 CPU 各核心的频率上限，手动拉满 3.3GHz，对比 1.0 版本，GPU 也至高拉满 903MHz从而获得更极致的游戏体验，想要更好的渲染效果或者更低功耗都可以轻松调节。现阶段支持CPU+GPU，可支持的游戏有《原神》、《王者荣耀》、《和平精英》、《QQ飞车》、《英雄联盟手游》。另外全新升级游戏专属内存Pro，游戏可在专属内存空间中运行，实现永久保活，以及支持空闲时间后台无感更新游戏资源等。

realme UI 5.0系统与5400mAh+100W光速秒充组合

真我GT5 Pro首款出厂搭载realme UI 5.0系统，UI清爽体验流畅。它还新增全新的流体云、文件中转站、随身工作台、全应用分身、多应用音量调节、新小布智能助理、相册AI智慧搜索、全链路智能会议助手、车机互联等多项功能，给用户带来更高效、更智慧、更好用的系统体验。

接下来看看真我 GT5 Pro的续航表现，它配备了一块超越同档的 5400mAh 电池。同时，配合 AI 智能充电算法有效防老化，在 1600 次完整充放电循环后，电池有效容量不低于 80%。笔者实测。

//真我GT5 Pro续航实测 //

测试方法：真我GT5 Pro满电100%状态进行各项目测试;

测试项目：刷抖音、网易云音乐、刷微博、玩《王者荣耀》各1小时，待机8小时;

测试条件：连接wifi，关闭蓝牙，关闭GPS定位，设定50%音量与50%屏幕亮度，后台仅余测试项APP，标准模式，游戏《王者荣耀》设定高画质高帧率;

测试结果：真我GT5 Pro刷抖音从满电降至90%，消耗了10%的电量，网易云音乐消耗6%，刷微博消耗7%，玩《王者荣耀》消耗了18%左右的电量，待机8小时消耗约3%。总计消耗56%的电量，即便是一天亮屏6、7小时的重度使用者，从早到晚用上一整天基本没压力。

充电上，真我 GT5 Pro搭载 100W 光速秒充，同时，搭载 SuperVOOC 电源管理芯片，99.5%的放电效率还带来了续航提升;采用 100W 全链路 GaN，支持 UFCS融合快充。除了 100W 有线闪充，真我 GT5 Pro 还搭载了 50W 无线闪充。实际充电测试，我们将真我 GT5 Pro放电至关机进行有线 100W 光速秒充测试，充电5分钟即可充进25%左右的电量，10 分钟充进44%左右的电量，充电快满时速度放缓，完全充满花费时间为29分钟左右。

总体上，真我 GT5 Pro拿出了相当不错的诚意，性能实力拉满，屏幕与影像出众，兼具设计质感，每一个点都戳中了年轻用户的共振点。这么一款面面俱到、实力能打的品质旗舰摆在面前，消费者很难不心动。现如今的高端旗舰市场竞争十分激烈，手机品牌如果想要形成差异化优势，除了硬件本身迭代之外，还需要考虑消费者的实际需求。真我 GT5 Pro的发布，足见真我realme下决心为年轻人带来更契合、更有品质的好产品。相信未来真我realme会不断探索，加入他们对高端旗舰的思考，为手机市场注入更年轻的活力。