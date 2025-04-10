Find X8 Ultra长焦微距体验再上新高度

【天极网手机频道】近年来，手机摄影不断向专业化迈进，尤其是在微距拍摄方面，各大厂商纷纷推出独特方案，试图打破物理镜头体积对拍摄能力的限制。在这一趋势下，OPPO 发布的旗舰新机 Find X8 Ultra 再次走在了行业前列。此次，Find X8 Ultra 将搭载先进的 长焦微距功能，不仅支持更远距离的对焦捕捉，还能在不干扰拍摄对象的前提下，精准呈现细节之美。

从样张中可以看出，OPPO Find X8 Ultra 搭载的长焦微距功能拍摄红花时，不仅能拉近拍摄距离，还能保持合适的工作距离，既不打扰被摄物，也有助于构图。在 135mm 的焦段下，花瓣的纹理与褶皱都清晰呈现，显示出潜望长焦镜头在微距模式下的高分辨率表现。大光圈(f/2.1)带来了非常浅的景深，使得花心清晰锐利，而背景则柔和虚化，突显了主体并营造出氛围。此外，该功能在色彩还原和控噪方面也表现出色，即使在 ISO 800 条件下，鲜红的色调依然真实且层次分明，噪点也得到了有效控制。

通过这张照片中，可以看到草莓和酥皮细节清晰锐利，呈现出明显的浅景深效果，主体与背景之间形成了鲜明对比，使得背景自然而柔和地虚化，进一步突显了食物的诱人质感和色泽。同时，草莓的鲜红和酥皮的金黄层次分明，饱和度适中，体现了该机在亮部处理和色彩还原方面的出色表现，即便在 ISO 1600 高感光度下，画面依然保持干净无明显噪点，确保了细节的细腻度和纯净感。

这张美食样张采用 70mm、f/2.1、1/50s、ISO 800 拍摄，展示了 OPPO Find X8 Ultra 在中焦微距模式下均衡出色的成像能力。每片火腿肠表面的油脂和调味颗粒细腻可见，橘红色在灯光下闪着微光，即使在弱光环境中，纤细纹理和微小颗粒也清晰呈现。美食上的橙红、蓝莓的深蓝和橄榄的绿色搭配自然，色彩层次分明且饱和适中，体现了 Hasselblad 联合调校在色彩还原上的精准把控。大光圈让画面拥有理想的浅景深，前后层次分明，主体突出而背景柔和虚化。

总体来说，无论是是色彩精准度还是画面细节，OPPO Find X8 Ultra 通过先进的影像技术和 哈苏联合调校，不仅在长焦微距模式下能够捕捉到远距离下的精致细节，也在中焦微距拍摄中呈现出专业级的色彩和纯净度，将微距摄影在手机上的表现带到了新的高度。