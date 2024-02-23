谷歌Pixel Fold 2渲染图大曝光：更薄更方，影像模组大改

【天极网手机频道】近几年，折叠屏成为了各大厂商发力的关键点，尽管整体手机市场持续下滑，但折叠屏这一细分市场却多年呈现逆势上涨的趋势，国内外的主流手机厂商都先后入局抢占市场，竞争非常的激烈。

相比于国内市场的“百花齐放”，国外的折叠屏手机市场基本被三星所占据，而谷歌在去年终于“姗姗来迟”，加入了这片市场，发布了筹备许久的首款折叠屏手机―Pixel Fold，但外观设计和配置落后，在功能上没有非常突出的点，再加上价格并不便宜，让它并没有撼动三星的领先定位。最近，其下一代产品Pixel Fold 2的渲染图和真机图被接连曝出，改变和升级还是非常明显的。

外观设计大改

根据@OnLeaks分享的高清CAD渲染图，Pixel Fold2内屏为7.9英寸，展开状态下的尺寸为155.2x150.2x5.27mm，相比于前代要更方一些，屏幕尺寸有所增大。

机身顶部配有天线带、辅助扬声器格栅，右侧为电源和音量按钮，底部为USB-C端口、扬声器格栅、麦克风和SIM卡槽。手机内屏右上角有一颗摄像头，据说会采用屏下摄像头方案，配备新的传感器。

而在折叠状态下，Pixel Fold2手机外屏为6.4英寸，尺寸为155.2x77.1x10.54mm，对比前代的12.1mm要薄了一些。

机身背面对比前代发生了非常大的变化，抛弃了此前Pixel系列产品上经典的横幅式设计元素，启用了新的影像模组，采用凸起的圆角矩形设计，并有两个药丸状的切口，上半部分为摄像头和对焦传感器，下半部分为两个摄像头，此外闪光灯模块和麦克风位于这些摄像头传感器的右侧，整体的辨识度依旧是非常高。

Pixel Fold2在外形上有些神似一加Open(OPPO Find N3)，都是比较方的那种，对比前代的变化还是蛮大的，整体上大了一圈，内外屏的尺寸都有所增大，展开后变得更方，折叠后则更加的薄，也更接近一般的直板手机，与三星Galaxy Z Fold系列的细长形成了比较鲜明的对比。而且从渲染图上看，其内外屏的边框应该也进行了收窄，观感上会比前代好很多。

有望搭载Tensor G4

在核心配置上，此前有消息称它会跳过Pixel 8系列上所使用的Tensor G3芯片，搭载下一代Tensor G4芯片，并配备16GB LPDDR5内存和至少256GB UFS 4.0存储，出厂内置安卓14系统。不过值得一提的是，Pixel Fold 2目前还处于工程验证测试(EVT)阶段的初期，距离量产(MP)还需数个迭代，所以后续还是有着变化的可能。

我个人觉得，选择搭载更新且更强的Tensor G4芯片会是更好的选择，性能上会更有保障一些，不过发布时间应该会有所推迟，可能要等到下半年10月份的新品发布会才能登场。当然也不排除谷歌在上半年的I/O大会上给大伙来个惊喜，让它首发搭载一下Tensor G4芯片。

写在最后

从目前的曝光信息来看，Pixel Fold2对比前代的变化还是蛮大的，优化了机身尺寸，更方更薄了一些。当然，目测这款产品在铰链、屏幕以及核心配置等参数上，还是很难战胜三星Galaxy Fold系列的，而谷歌的核心竞争力应该是系统，在折叠屏这类产品上给消费者带来更高效、方便并且好用的交互体验，才是谷歌最擅长且最有可能赢过其它厂商的。