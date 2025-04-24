荣耀GT Pro搭载144Hz绿洲护眼电竞屏，高刷与护眼兼得

【天极网手机频道】如今手游市场竞争白热化，从团战的技能微操到开放世界的沉浸探索，玩家对手机屏幕的要求早已不止于“能看清”，高刷新率、精准触控、护眼功能缺一不可，而全新荣耀GT Pro的144Hz绿洲护眼电竞屏正正满足了用户的这些严苛需求。

荣耀GT Pro采用一块6.78 英寸的1.5K屏幕，437PPI 的像素密度带来超乎想象的细腻显示，配合 10.7 亿色显示与 DCI-P3 广色域，让游戏场景的每一处细节都鲜活呈现，角色建模的曲面过渡更自然，服饰的纹理、武器装饰的雕花甚至发丝间的光影变化都清晰可辨。

2700Hz 瞬时触控采样率在以往普通屏幕上可能出现的卡顿和拖影现象在这里完全不见踪影，技能释放与走位操作的跟手度极高，几乎是瞬间就能在屏幕上得到反馈。

荣耀GT Pro的屏幕具备出色的色彩还原能力，能够呈现出丰富而鲜艳的色彩。在《原神》中，蓝天白云、翠绿草地、古朴建筑都在屏幕上展现出了极高的色彩饱和度和准确性。同时，屏幕的色彩过渡也十分自然，在角色释放技能时，技能特效的色彩变化流畅，没有出现色块或断层的现象，在场景切换时色彩的渐变过程细腻而真实。

以往在低亮度下普通手机屏幕的频闪问题会让眼睛感到不适，而荣耀GT Pro的这块屏幕的 4320Hz PWM 零风险调光技术几乎看不到明显的频闪现象。长时间在这种环境下玩游戏，眼睛也没有出现疲劳、酸涩等症状。硬件级圆偏振光护眼技术也为眼睛健康提供了额外的保障。它从物理层面减少了有害蓝光的产生，有效保护了眼睛的视网膜。这对于经常在暗光环境下使用手机的用户来说无疑是一个非常重要的功能，可最大程度地保护眼睛健康。

考虑到当今用户的用眼现状，荣耀GT Pro除了采用行业领先的绿洲护眼屏，还搭载AI离焦视力舒缓技术，可以智能分析用户的用眼环境和习惯，模拟近视离焦图像，缓解用眼屈光紧张，在开启此功能后，系统会根据你的用眼时长智能调节画面细节、文字轮廓边缘会呈现蓝黄色变化，减缓近视的发展，更好地保护用眼安全。



AI离焦视力舒缓技术开启对比

当然，优秀的游戏体验不仅仅取决于屏幕，荣耀GT Pro强大的性能也是关键因素。它首批搭载了骁龙 8 至尊领先版处理器，与 UFS 4.1 和 LPDDR5X Ultra 组成了 “最强性能铁三角”，像《原神》这种对手机性能要求很高的游戏都能稳定在60.3FPS，配合全新升级的荣耀幻影引擎，通过 AI 渲显分离 2.0 等技术深度优化，进一步提升了游戏性能。



《原神》实测

总的来说，荣耀 GT Pro的144Hz绿洲护眼电竞屏凭借高刷新率带来的极致流畅画面、高触控采样率实现的快速操作响应、出色的色彩显示以及在暗光环境下的护眼功能，全方位提升了我的游戏体验。无论是追求竞技胜利的电竞玩家，还是喜欢沉浸在游戏世界中的普通玩家，这块屏幕都能满足用户需求，再加上荣耀GT Pro强大的性能支持，在游戏体验方面几乎无可挑剔。如果你是一位对游戏体验有着极高要求的用户，那么荣耀GT Pro绝对是不二之选。