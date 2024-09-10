OPPO Find X8最新升级爆料：支持无线充+IP68/69防尘防水

【天极网手机频道】9月9日最新消息，微博博主“数码闲聊站”爆料了关于OPPO 最新旗舰OPPO Find X8的最新配置消息，OPPO Find X8将支持无线充电和IP68/69级别防水，转载微博原文如下“Find X8同样有无线充+IP68/69防尘防水，第一波中杯的战况很激烈呀，屏幕尺寸一大一中一小，等深四曲屏VS纯直屏，天玑9400VS骁龙8G4，中底潜望镜VS单点超声波指纹。”对比OPPO Find X7，OPPO Find X8升级了无线充电功能，直接从IP65升级为IP68/69级别防水，并且X8将舍弃X7的曲面屏改为直屏设计。

更多关于OPPO Find X8的往期爆料天极网整理如下：

关于OPPO Find X8系列卖点，OPPO Find X8将搭载1.5K直屏+直角金属中框+自定义虚拟压感按键+iOS/安卓跨端互传+实况照片+磁吸无线生态，其中多种卖点十分利好iPhone机主成为OPPO用户，同时和最新iPhone16系列一样，OPPO Find X8系列也将配备虚拟的压感按键。

关于发布时间，OPPO新的旗舰手机、新一代平板和新一代耳机将在今年十月发布，分别搭载天玑9400+骁龙8G3领先版+恒玄2700。对比去年OPPO Find X7系列发布会，这次的OPPO的新品发布会提前了三个月左右。

关于天玑9400处理器，相较于天玑9300，主要是能耗和NPU算力的提升，在AI方面将带来更佳的表现，预计提升40%，并且将于10月份和骁龙同台竞技;关于OPPO新一代的平板搭载的骁龙8Gen3领先版，简而言之就是8Gen3的超频版本，相较于骁龙8Gen3CPU超大核主频提升到了3.4Ghz，GPU主频从903Mhz提升到了1Ghz，在峰值性能的表现上会略优于骁龙8Gen3，如果将此处理器用在平板上，得益于平板相较于手机有着更佳的散热条件，可以期待一下OPPO Pad3 的具体表现;关于恒玄2700，这是目前耳机品类中顶尖的处理器配置，这是一款国产的12nm制程的芯片，集成双模蓝牙5.3，主处理器内置Arm Cortex-M55 CPU和Tensilica HiFi 4 DSP，极大提升了芯片的运算性能，具有超低功耗和高集成度的特点。在国内华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等品牌真无线蓝牙耳机都有广泛采用此芯片。

关于手机外观线稿图如下，从爆料的线稿图设计上看，与上一代OPPO Find X7相比，其最大的变化就是后置摄像头模组趋于对称的设计，原本位居中间的65mm焦距5000万像素的长焦镜头和“H”字母交换位置，使得整机设计风格更加协调，更加符合主流审美，此外，就爆料的线稿看，摄像头模组仍然有巴黎饰钉的纹理设计。

在手机正面，爆料新机仍和上一代OPPO Find X7系列一样，采用的是居中的打孔屏幕，OPPO X8屏幕尺寸接近6.6寸，采用1.5K国产四窄边直屏。

结合以上爆料，OPPO Find X8对比OPPO Find X7相比，主要升级如下：处理器升级为天玑9400，并且升级了无线充电功能，预计为50W无线充电，同时还从原本的IP65级别防水升级到了IP68/69级别，在软件层面，最新的Color OS15(未发布)还将打破安卓和iOS之间的壁垒，使得搭载Color OS15的OPPO手机支持AirDrop(隔空投送)功能。一起期待预计将在下个月发布的OPPO Find X8系列和Color OS15!此外，关于新机OPPO Find X8系列的更多消息也会持续更新。