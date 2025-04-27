新一代 “续航小霸王”OPPO K12s持续热销，仅1099元起

【天极网手机频道】OPPO K12s于近日正式发布，新机一经推出便凭借其卓越的续航能力和出色的性能引发市场强烈反响，目前正处于持续热销状态。天极网了解到，OPPO K12s 搭载了同级领先的 7000mAh 超大石墨电池，轻松实现超一天一充，让用户彻底告别频繁充电的烦恼，堪称新一代 “续航小霸王”。由于石墨材料具有长寿、稳定的特性，即使使用五年后，其最大电池容量仍能保持在 80% 以上，提供长达 5 年的优质续航体验。

不仅如此，OPPO K12s 还配备了 80W 超级闪充，充电速度惊人。只需短短五分钟，就能满足长达五小时的通话需求;充电半小时，即可畅玩游戏五小时。同时，自研的智慧充电引擎 5.0，集成了极速充电、久充保护、智能降速充电、充电上限保护和极寒模式等功能，在保障充电效率的同时，全方位守护电池健康与充电安全。无论是夜间长时间充电，还是边用边充，亦或是在户外极寒环境下充电，OPPO K12s 都能轻松应对，有效缓解用户的日常用电焦虑。

性能方面，OPPO K12s 搭载新一代 4nm 芯片，采用台积电低功耗制程工艺，整体性能大幅提升 63%，无论是应对日常使用的各种场景，还是运行大型游戏等娱乐应用，都能游刃有余。此外，K12s 配备了远超同级尺寸的 5700mm² 超级大 VC，能够及时有效地降低手机温度，显著减少因过热导致的性能下降问题，确保手机在高负载运行时也能保持全面流畅。

值得一提的是，OPPO K12s 的流畅表现已通过泰尔认证中心五年抗老化专业测评，并荣获首个移动智能终端系统抗老化能力(60 个月)五级泰尔认证，真正做到了五年流畅标准，为用户带来持久稳定的使用体验。

OPPO K12s 在外观设计上独具匠心，采用了独特的碎片赛博美学理念，将未来科技感与几何美学完美融合，呈现出别具一格的视觉效果。其提供的棱镜黑、星芒白和玫瑰紫三种配色，每一款都能在不同光线下展现出独特的光影魅力。尽管内置了 7000mAh 的大容量电池，但 OPPO K12s 的整机厚度仅为 8.45mm，在保证长续航的同时，依然兼顾了轻薄时尚的设计理念，让用户能够轻松握持，尽享掌间精彩。

屏幕方面，OPPO K12s 配备了一块 6.67 英寸的 120Hz 高亮护眼 OLED 直屏，显示效果清晰细腻，色彩表现可与旗舰机型相媲美。该屏幕最高支持 1200nit 峰值亮度，即使在强光环境下，用户也能清晰地看到屏幕内容。同时，舒适背光 2.1 和舒眠模式 2.0 的搭载，能全天候呵护用户的用眼健康，减少长时间使用手机对眼睛的伤害。

影像功能上，OPPO K12s 搭载了 5000 万像素主摄像头，能够拍摄出超清生动的影像。配合超流畅的 ColorOS 15 系统，其具备领先的 AI 影像体验，支持 AI 高清像素、AI 消除、AI 去拖影和 AI 去反光等 AI 影像功能，可一键拯救废片，帮助用户轻松捕捉并完美展现每一个精彩瞬间。

在整机耐用性方面，OPPO K12s 采用了 IP65 级别的防尘防水设计，有效抵御日常生活中的水溅和灰尘侵袭，大大提升了手机的耐用性和可靠性。针对户外场景，K12s 还贴心地支持高能户外模式、无网通话、湿手触控、手套模式等功能，使户外使用更加便捷高效。此外，多功能 NFC 和红外遥控等功能的加入，进一步拓展了 K12s 的使用场景，为用户带来旗舰级的智慧便捷体验。

OPPO K12s 为用户提供了四个内存版本以供选择：8GB + 128GB 版本售价 1199 元，8GB + 256GB 版本售价 1399 元，12GB + 256GB 版本售价 1499 元，12GB + 512GB 版本售价 1799 元。在首销期间，8 + 128GB/8 + 256GB /12 + 256GB 三个版本闪降 100 元，价格相当实惠。目前，该机型已于 4 月 25 日上午 10:00 在 OPPO 商城、京东、天猫、拼多多、抖音等各大平台全面开售，叠加国补后，起步价更是低至千元以下。值得一提的是，在 4 月 25 日 - 5 月 5 日首销期间，OPPO 推出了一系列丰厚的购机权益，感兴趣的朋友可多关注。