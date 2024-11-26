OPPO Reno13系列助你学习办公两不误

【天极网手机频道】全新OPPO Reno13系列正式发布，不仅凭借出色的硬件配置和独特设计吸引了众多目光，更以其强大的AI功能为用户在学习与面试两大场景中提供了前所未有的便利与帮助。

OPPO Reno13 系列结合AIGC技术打造智慧文档，聚焦商务办公用户最核心的文件处理场景，集搜索、查看、摘要、编辑、整合的独立文档应用，让过去复杂的工作都能一键完成，全面提升生产力及效率，帮助商务人士随心移动办公。

基于屏幕上下文的多模态大模型交互，让超级小布助手带来全新系统级交互，只需长按电源键即可对当前屏幕进行识别问答，并支持圈选、拍照、上传图片、上传文档等方式，满足日常生活各种场景下的识文、识物需求。

例如超级小布助手带来全新系统级交互 ，只需长按电源键即可对当前屏幕进行识别问答，并支持圈选、拍照、上传图片、上传文档等方式。

ColorOS 15 基于“碎片化信息记录工具”定位，以 A I赋能创作场景，打造智慧便签，新增 3 大 AI 灵感创作能力，对随记的零散碎片内容一键排版，还能进行润色、续写，让内容更有条理有逻辑，提高效率。

除了以上功能外，OPPO Reno13系列还提供了智能侧边栏这一实用工具。用户可以在设置界面中开启这一功能，然后在屏幕侧边滑动出侧边栏。在侧边栏中，用户可以快速访问常用的应用程序、设置项以及自定义快捷按钮等。这一功能的加入让用户的操作更加便捷高效，提高了手机的整体使用体验。

OPPO Reno13系列以其强大的AI功能和出色的硬件配置为用户带来了全新的使用体验。无论是在学习、面试还是日常生活中，OPPO Reno13系列都能为用户提供有力的支持。相信随着AI技术的不断发展和应用场景的不断拓展，OPPO将继续致力于为用户打造更加智能、便捷的产品。

目前新机已开启预售通道，将于11月29日正式开售，售价2699元起，有兴趣的用户不妨前去OPPO官网进行了解。