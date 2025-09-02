iPhone 17系列发布会定档9月10日，Pro与Air如何选？

【天极网手机频道】9月刚到，苹果官网就新增了三款过时产品，包括2015年发布的11英寸MacBook Air、2017 年发布的13英寸和15英寸的MacBook Pro。虽然苹果规定设备在停止销售超过7年后会被认定为过时产品，且苹果官网和授权商都不会提供维修这类产品的服务，不过苹果表示MacBook在停止销售后的10年内，若零件供应充足仍有可能符合电池更换的条件。另外，苹果还将iPhone 8 Plus的64GB和256GB版本加入了复古产品清单中，一旦设备停止销售超过5年，该设备就属于“复古产品”。苹果零售店和苹果授权服务提供商可以继续为复古产品提供维修服务，直至成为过时产品，但前提是有备件可用。

接下来就是大家期待已久的苹果秋季发布会了， 时间定在9月10日凌晨1点。从目前透露的信息来看，iPhone 17系列各机型之间还是存在差异的。

续航方面Pro系列优势明显，有爆料称iPhone 17 Pro Max机身厚度增加是以便容纳更大容量的电池，而这会让iPhone 17 Pro Max成为有史以来电池容量最大的机型。相比之下，主打超薄设计的iPhone 17 Air电池容量预计相对较小，续航表现可能难以与Pro系列相比。

Pro系列一直配备旗舰级后置摄像系统，此次 iPhone 17 Pro与Pro Max将配备4800万像素主摄、长焦镜头及超广角镜头，而 iPhone 17 Air则仅配备一颗4800万像素主摄。对于摄影爱好者或对拍摄功能有较高要求的用户来说，Pro系列的能提供更丰富的拍摄视角和更专业的拍摄体验。

有爆料称在显示屏技术上，iPhone 17 Pro与 Pro Max有望搭载专属的抗反射技术，能有效减少反光，提升在强光环境下屏幕的可视性;iPhone 17 Air不会配备抗反射显示屏，不过，此前长期为Pro系列专属的常亮显示与120Hz自适应刷新率或将下放到iPhone 17 Air。

性能方面，iPhone 17 Air与Pro系列均可能搭载A19 Pro芯片且配备12GB运行内存。不过有消息指出，iPhone 17 Air所搭载的 A19 Pro芯片属于“降频版”，其中一颗GPU 核心被屏蔽，而iPhone 17 Pro或Pro Max则能提供完整的GPU核心数量与峰值性能，对于游戏玩家和专业用户而言，Pro系列更胜一筹。

此外，还有传闻称苹果在iPhone 17 Pro系列机型上测试了反向无线充电功能，将允许用户通过iPhone为其他苹果设备充电。虽然是传闻，但如果真的能实现反向充电的话，还是能在一些情况下给其他苹果设备临时充电的。

至于是选择iPhone 17 Pro系列还是选择iPhone 17 Air，那就看大家需要的是什么了。如果在预算上有限制但又想体验新机的话，Air是最值得入手的机型，毕竟性能在线而且轻薄小巧;如果没有预算限制的话那当然是Pro系列会出色些，性能、续航以及拍摄功能都会有所提升。

至于价格上，涨价已成定局，外媒爆料iPhone 17标准版799美元起(约合人民币5750元);iPhone 17 Air售价949美元起(约合人民币6850元)，较前代上涨50美元，钛金属机身成溢价主因。iPhone 17 Pro 256GB起步售价1049美元起(约合人民币 7500 元);iPhone 17 Pro Max售价1249美元起(约合人民币 8950 元)，顶配1TB版本或突破1500 美元(约合人民币10723元)。作为对比，国行iPhone 16系列发布时，iPhone 16的起售价5999元;iPhone 16 Plus起售价6999元;iPhone 16 Pro起售价7999元;iPhone 16 Pro Max起售价9999元，顶配售价达到13999元。如果按照这个涨价情况来看的，iPhone 17系列国行相比上代应该会涨价，幅度预计在500元左右。