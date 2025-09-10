软硬双保六年流畅：OPPO A6 Pro 16GB大内存+7000mAh电池，大众机型新选择

【天极网手机频道】OPPO正式发布新一代“耐用战神”OPPO A6 Pro，通过满级防护、超长续航与系统抗老化技术的三维突破，重新定义大众机型耐用标准。OPPO A6 Pro搭载7000mAh长寿电池、IP69/IP68/IP66满级防水以及16GB超大内存，售价1799元起，即日起开启预售，9月12日 10:00全渠道正式开售。

OPPO A6 Pro延续行业最强的IP69/IP68/IP66防水认证，通过九大防水结构设计，对显示屏、电池盖、摄像头等关键部件进行系统性密闭防护，可从容应对日常泼溅、深水浸泡、高压喷水甚至高温热水冲刷等场景。更实用的是，OPPO A6 Pro支持扬声器自动排水、湿手、油手触控及水下拍照功能，雨天通勤或厨房操作时无需担心设备受损。

抗摔能力上，OPPO A6 Pro 采用 “超抗摔金刚石架构”，机身配备金刚四角防撞梁中框、高强度航空合金骨架与 OPPO 晶盾玻璃，内部关键区域加入“安全气囊”式泡棉缓冲层，使其通过高温、极低温等 7 项军标环境测试，日常跌落磕碰无需担忧，真正做到“横竖里外都抗摔”。

设计方面，OPPO A6 Pro推出流水生金、青云平步、墨玉黑三款配色，其中流水生金的金色纹理，搭配闪光砂工艺，在光线照射下金光闪闪，兼具质感与防指纹特性;机身厚度控制在8.11mm，重量约191g，单手握持无压力，兼顾轻薄与耐用。

OPPO A6 Pro搭载品牌史上最大的7000mAh大电池，配合自研电解液修复技术，六年循环后电池容量仍能保持 80% 以上，重度用户一天一充完全够用。配合80W 超级闪充以及10W 反向充电功能，还能应急为耳机、手环等设备补电，彻底告别电量焦虑。

影像层面，OPPO A6 Pro后置5000万像素主摄+200万像素黑白镜头，前置1600万像素镜头，前后双摄均支持Live Photo功能。借助AI大模型技术，其具备废片拯救能力，拍摄时若出现闭眼、构图歪斜等问题，AI 可自动修复;三种富士风格调色滤镜则为照片增添艺术感，让大众用户也能轻松拍出高质量日常影像。

针对安卓机“越用越卡”的痛点，OPPO A6 Pro首发 ColorOS 流畅新科技，引入“极光引擎+潮汐引擎”双引擎，实现 “0 卡顿、0 延迟、0 闪屏、0 闪退、0 闪跳、0 卡死”的“六个 0”体验，避免多任务切换时的后台杀进程问题。配合16GB超大内存，以及虚拟内存拓展技术，多应用同时运行依旧流畅。

针对地库、电梯、山区等弱网场景，OPPO A6 Pro采用旗舰级山海通信方案，通过行业领先的射频硬件、山海弱网加速引擎与德国莱茵TÜV高性能信号认证，彻底打破“信号黑洞”困扰。在地铁、地下车库等信号薄弱区域刷短视频加载速度更快，妥妥实现“别人没网我有网，别人有网我更快”，新机还获得德国莱茵 TÜV 高质量信号认证，通信稳定性有权威保障。

OPPO A6 Pro即日起在 OPPO 商城、京东、天猫及线下授权门店开启预售，提供四款配置价格，8GB+256GB版本售价 1799 元，12GB+256GB 版本售价 1999 元，16GB+256GB 版本售价 2199 元，16GB+512GB 版本售价 2499 元，并于9 月 12 日 10:00 正式开售。