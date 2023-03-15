搭载同价位领先闪充长续航，iQOO Z7系列将于3月20日发布

【天极网手机频道】3月15日，“性能续航小超人”iQOO Z7系列将于3月20日(周一)19:00正式发布，将以同价位领先的闪充长续航体验，以及领先的性能表现和全面的功能体验，成为大众用户最值得购买的产品之一。而 “5G小超人”iQOO Z7i将以长续航先锋的姿态率先亮相，搭载5000mAh超大电池、八核5G强劲芯和128GB大存储，带给大众用户更能轻松入手的全面5G智能手机新体验。

iQOO Z7系列共有两款产品，其中iQOO Z7将搭载120W 超快闪充和5000mA超大电池，iQOO Z7x则将搭载80W闪充和6000mAh超大电池，以至强“闪充大电池”实力领先同价位产品，并具备优秀的性能表现，有望成为同价位最强产品。

iQOO Z7还将带来同价位少有的游戏表现，畅玩《王者荣耀》120帧模式60分钟，平均帧率能够达到近乎满帧运行的119.7帧，成绩可谓相当出色;搭载3K大面积超导VC液冷散热，并具备导热系数相对前代Z6提升71%的高导热凝胶散热材料，能够针对性覆盖主要发热区域，可以让高通骁龙782G的核心温度直降15℃，为性能输出保驾护航，满足用户对性能和功耗控制要平衡的需求。

iQOO Z7后盖的摄像头模组延续旗舰经典的万象云阶设计，配以星旅双环，产品气质不凡;独特的无限橙配色机身后盖独具纳米光刻工艺模拟无限光影空间，打造个性机身设计;摄像头上大大的“OIS”字样，证明iQOO Z7将继续在千元价位普及光学防抖功能，让人对其影像能力大感放心。

“5G小超人”iQOO Z7i目前已正式亮相，新品从易用、实用和可靠出发，搭载更注重能效比的“5G强劲芯”天玑6020，并具备6.51英寸高清LCD显示屏和后置自动对焦双摄，机身内置128GB大存储，更支持用户自行购买最大1TB mircoSD卡对手机存储进行扩展。更值得称赞的是，iQOO Z7i拥有5000mAh超大电池的同时，依然保持186g的重量，做到轻薄和长续航并重，同时新品还支持同价位领先的15W快充。iQOO Z7i现已开启预售，并将于3月20日10:00正式开售，共有三个版本可供选择，分别是4GB+128GB售价949元、6GB+128GB售价999元以及8GB+128GB售价1049元，售价极富诚意，十分亲民。

不但实力强悍，更有出色颜值，更有超值体验，“性能续航小超人”iQOO Z7系列将于3月20日(周一)19:00亮相，将是非常值得用户购买的可靠、实用产品。