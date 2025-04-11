　　盘点Find X8 Ultra 独特优势 到底值不值？

【天极网手机频道】经过数周的等待，从三月份的预热到现在，天极网终于拿到了OPPO Find X8 Ultra。在拿到这款手机之前，我们早已对它充满期待，声称“夜景人像神器”为此预热许久，作为行业唯一直屏的Ultra，OPPO确实是在走差异化的路线前沿。在目下竞争激烈的智能手机市场，超大杯的实力几乎代表着品牌最核心的技术创新，也是整个机圈的消费者与行业最为关注的产品线。小编为大家整理了这款Find X8 Ultra最核心的几个优势？Find X8 Ultra到底值不值得入手呢？

唯一直屏Ultra旗舰

Ultra作为手机厂商角逐最顶尖影像实力的倾力之作，毫无疑问最能彰显该品牌最核心的竞争力。往年许许多多厂商的Ultra旗舰发布，无疑采用曲面屏的设计，再搭配其沉甸甸的重量，着实将很多只喜欢直屏的用户直接“”拒之门外“”。但OPPO 昨天刚刚发布的OPPO Find X8 Ultra走了一个差异化路线，整理重量控制在226g左右，虽然模组变大，但高度凸起仅增加1.5%，OPPO工程师巧妙的结构堆叠设计，消除了厚重突兀的感觉，既保证了影像性能又兼顾了手感。机身厚度仅有 8.78mm左右。同事这款Ultra还是目前唯一一台直屏Ultra，得益于封装技术的不断进步，这款手机的边框厚度也控制在行业领先的水平。

丹霞原彩镜头带来极致夜景人像

既然Ultra，那么肯定需要好好讨论一番影像能力。OPPO Find X8Ultra为广角+超广角+长焦+超长焦的配置。主摄搭载的是顶级传感器 LYT900，拥有超 1英寸超大底、5000万像素，等效焦距为23mm，具备出色的感光能力与细节表现，长焦方面则配置了两颗专业镜头：一颗为 LYT700，尺寸1/1.56英寸，等效焦距70mm，适合人像与夜景中远摄;另一颗为 LYT600，尺寸1/1.95英寸，等效焦距135mm，支持更远距离的望远拍摄。这些摄像规格似乎很难在硬件参数上一马当先，但是OPPO找到了提升自我优势的方式。

新增的丹霞原彩镜头无疑是最大亮点，作为行业首个支持分区色温感知计算的镜头系统，它能够根据画面不同区域智能调节色温，实现更精准、更自然的色彩还原，重新定义了手机摄影的色彩表达。

哪怕放大看细节，模特面部轮廓清晰，发丝细节柔和且具立体感，受益于丹霞原彩镜头对红外干扰的有效抑制，让肤色呈现更接近真实肉眼所见的自然状态。服饰的丝缎纹理与细致的刺绣花纹也被精细还原，透出质感与光泽。

ColorOS 15：软件硬件皆带来新体验

在今年不断打磨的“德芙”级系统体验已深入人心，此次在 Find X8 Ultra 上，ColorOS 15 更是迎来全面升级，将流畅与功能丰富至全新高度。无论是 O 粉们呼声颇高的堆叠通知、堆叠任务栏，还是文件夹尺寸的自由调节，这一代 Ultra 均已完美适配。

全新堆叠式任务管理器带来如翻书般顺滑的滑动体验，用户可在平铺与堆叠两种视图之间灵活切换，更高效地管理多任务。文件夹则支持大矩形、小矩形、长条形等多种形态的丝滑切换，既降低了操作门槛，又提升了视觉效率。

从拖拽动效到图标自动补位，从桌面动画的灵动反馈到系统整体的一致流畅，ColorOS 15 在 Find X8 Ultra 上实现了“动静之间皆丝滑”的操作感受，带来堪比实体交互的使用体验，真正做到了既美观又好用。

在硬件方面，这次一齐发布的Find X8系列取消了以往的三段式按键，改成了一枚全新的「快捷键」用户可以一键启动AI闪记功能，它能够智能识别、分析并记录当前屏幕内的各种信息，并存储至「小布记忆」中。当然，快捷键也可以设定为声音与震动，长按切换为响铃、震动或静音模式;还可以设定为免打扰、相机、手电筒、录音、翻译、截屏等操作，加上按键处于拇指自然碰触的中框位置上，真正实现盲操级效率。

作为行业中首款直屏 Ultra 旗舰，OPPO Find X8 Ultra 用一套极具辨识度的差异化设计和软硬件协同体验，将自身“超大杯”的价值差异化出来，带来了十足的吸引力。它不仅在直屏设计、机身厚重感控制方面展现了高度工程美学，在系统方面，ColorOS 15 的堆叠式交互逻辑、灵动动画及“快捷键”功能则从细节上提升日常使用的高效与流畅。所以，它值不值得入手？如果你在寻找一款拥有差异化体验、兼顾影像、性能与手感的旗舰手机，它将十分适合你。