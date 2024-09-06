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九月开学季必备TWS耳机？OPPO Enco Air4挑战“二百元内至顶”

2024-09-06 10:53:49 作者：墨将

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  【天极网手机频道】九月开学季缓缓拉开帷幕，各地学生开始陆续返校。值此开学季，OPPO悄然推出了其全新力作――Enco Air4真无线蓝牙耳机，为学生党及广大音乐爱好者带来了一个令人惊喜的消息。这款耳机不仅预约渠道已在各大电商平台全面开启，其亲民的价格标签“1XX元”也预示着它将成为市场上的一颗璀璨新星。 

  天极网从OPPO官方了解到，OPPO Enco Air4以其时尚的外观和卓越的性能，正引领着秋季潮流。霜白与春绿两款清新配色，恰似初秋的一抹亮色，让人眼前一亮。单耳仅重4.2g的轻盈设计，即便是长时间佩戴也能保持舒适无感，成为学习、运动时的最佳伴侣。

  面对新学期的各种挑战，OPPO Enco Air4展现出了强大的耐用性和实用性。IP55级别的防水防尘设计，无论是汗水淋漓的健身时光，还是突如其来的雨天漫步，都能确保音乐体验不受任何干扰。蓝牙5.4协议的采用，更是带来了稳定且高效的连接体验，让每一次音乐播放都流畅无阻。

  续航方面，OPPO Enco Air4同样表现出色。在关闭降噪功能的情况下，耳机与充电盒的联合续航可达惊人的43小时，满足全天候使用的需求。而仅需10分钟的快速充电，就能享受长达4小时的音乐时光，彻底解决了电量焦虑问题。 

  更令人期待的是，OPPO Enco Air4还搭载了ANC主动降噪功能，为用户在嘈杂环境中营造出一片静谧的音乐空间。同时，通透模式的加入，让用户在享受音乐的同时也能随时感知周围环境，确保出行安全。

  音质方面，OPPO Enco Air4同样不负众望。12.4mm超大动圈单元与空间音效技术的结合，让每一个音符都得以精准还原，无论是深沉的低音还是清亮的高音，都能带来震撼的听觉享受。

  随着九月的到来，OPPO Enco Air4无疑将成为开学季最热门的真无线蓝牙耳机之一。它不仅满足了学生对于音质、续航、降噪等多方面的需求，更以其时尚轻盈的设计赢得了众多年轻消费者的喜爱。让我们共同期待9月9日的正式发售，开启一段全新的音乐旅程。

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