OPPO Reno10 系列暮光紫配色亮相，轻薄趁手尽显极致优雅

【天极网手机频道】随着发布会时间的临近，OPPO官方放出更多关于Reno10系列新品的预热物料为其造势。目前除了外观设计以及影像备受期待之外，新机配色也是满满诚意。此次OPPO透过官微释出Reno10 系列的“暮光紫”配色，与以往的“鸢尾紫”、“绝绝紫”配色稍有不同，“暮光紫”配色凝固暮色下长空朦胧的紫，流转于指尖，轻薄称手尽显极致优雅。



OPPO Reno10系列“暮光紫”配色

全新暮光紫配色是在粉色中融入低调的褐色，色彩朦胧又深邃立体，光泽神秘而克制，拥有与众不同的吸引力的同时耐人寻味，让人直呼“有亿点点好看”;另外的灿烂金也是继“明日金”之后全新升级，全新的金缕流纱工艺让金色的光泽与精细的纹理相融，实现了独一无二的高档质感。当然，除了暮光紫和灿烂金配色，Reno10 系列还配有月海黑以及溢彩蓝一共4种配色供大家选择。



OPPO Reno10 系列

OPPO Reno10 系列还采用了双曲面对称设计，拥有极窄屏幕边框，搭配上轻薄圆润的机身，想必能带来不俗的手感和观感体验。后置模组采用了“视界之窗”的全新设计，呈现出极简的几何风格。



OPPO Reno10 系列

作为人像轻旗舰，Reno10系列将全系标配超光影长焦镜头，继承 OPPO 独家超光影算法，同时搭载旗舰级动态光影屏，全系产品都能拍出真实、自然、有质感的超光影人像。其中，OPPO Reno10标准版将采用超光影长焦镜头，支持47mm黄金人像焦段，搭载自研 RGBW 超感光阵列，让手机的感光能力提升60%，能够轻松拍出人像大片。同时，OPPO Reno10系列也将配备旗舰同款动态光影屏，支持旗舰级 ProXDR 显示，带来8倍亮度提升。

外观设计的细节上，轻薄一直是OPPO Reno 系列最为个性鲜明的设计语言。OPPO Reno10 Pro+的重量仅为194g，通过高效空间堆叠，OPPO Reno10 系列将等效4700mAh的大电池放入了极致轻薄的机身，难得地兼顾了轻薄手感与大底潜望长焦，打破“潜望不轻薄，轻薄没潜望”的行业难题。同时，得益于 SUPERVOOC S 电源管理芯片，节省45%快充器件面积，从而支持100W超级闪充，让Reno10系列在不到200g的机身重量的同时还支持潜望长焦、百瓦闪充和大电池，实现了不妥协的轻薄。在这个机身厚重当道的时代，Reno标志性的轻薄续写着个性，带来舒适的使用体验。

结合此前OPPO的官宣物料，OPPO Reno10 系列这一次融入了全新的设计元素，采用“视界之窗”的后置模组设计，外圆内方的模型彰显了其精致优雅的特性;双曲面对称设计使得屏幕边框也再次收缩，下边框窄至2.12mm，这也就意味着屏幕的屏占比将会有所提升，视觉体验自然会随之优化。

作为新的十代里程碑之作，OPPO Reno10 系列既是人像旗舰，又是轻薄标杆。有关更多OPPO Reno10 系列新品信息可持续关注OPPO官微，也敬请期待5月24日14：30的新品发布会，届时可前往 OPPO 官网以及天极网进行观看。