　　专访荣耀CEO赵明：Magic7在AI体验上已经远超iPhone16

【天极网手机频道】荣耀于10月23日举办了荣耀MagicOS 9.0发布会暨开发者大会。正式推出行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统―MagicOS 9.0，以及全新自研魔法大模型家族，并宣布YOYO助理正式升级为YOYO智能体。发布会后，荣耀CEO赵明接受了包括天极网在内多家媒体的访谈，就MagicOS 9.0的最新特性、AI智能体的合作模式、未来发展方面等问题进行了深入解答。



荣耀终端有限公司CEO 赵明



荣耀在AI体验上已远超苹果

谈及此次发布的MagicOS 9.0的核心优势，赵明表示，MagicOS 9.0加持平台级AI内核的大模型能力更进一步，带来全新升级的魔法大模型家族，包括语言大模型、图像大模型、语音大模型、多模态大模型四个大模型矩阵，实现了在不同设备上的灵活部署。

比如支持中高端产品系列的30 亿参数量级的语言大模型，相较上一代操作系统发布的 70 亿参数自研魔法端侧大模型，功耗大幅下降了80%，加载速度提升了77%，出词速度提升了500%。荣耀还有支持全系产品的 1500 万参数量级的语音大模型和 500 万参数量级的图像大模型，以及支持中高端产品系列的10 亿参数量级的多模态大模型和4000万参数量级的图像大模型。

基于平台级AI内核，MagicOS 9.0可从系统层面根据不同人群的不同业务场景需求，灵活组合使用魔法大模型家族里的各类模型，同时还能根据产品服务的差异性自由调度AI算力、端云资源。

关于与苹果等竞争对手的看法时，赵明表示，苹果在流畅性、人机交互和安全等方面有很多地方值得荣耀学习。然而，在AI领域，荣耀已经取得了显著的领先优势。他提到，iPhone 16系列在中国几乎没有太多AI体验，而荣耀MagicOS 9.0和Magic7手机在AI体验上已经远远超过了苹果。

同时赵明认为，超越苹果是激励自己的方式，但更重要的是向苹果学习其在消费者体验方面所做出的努力。

荣耀终端有限公司CEO 赵明



打破边界，荣耀将推出更多创新性的产品和服务

谈及荣耀在AI领域的布局和理念时，赵明强调，荣耀一直坚定不移地打造手机的“自动驾驶”。他提到，智能体时代的很多体验和应用都是荣耀第一个提出来并且实现的，比如手机上的数字人等。

赵明认为，走自己的路注定是艰难的，但荣耀一直坚持做正确而艰难的事，才能不断向上攀登。他强调，荣耀不会保守，而是会快速成长做自己，打破边界，推出更多创新性的产品和服务。

当媒体问到未来AI时代手机厂商与应用开发者的生态位问题时，赵明认为，未来将是一种协同发展的模式。他提到，荣耀从2021年开始就坚持基于AI底层核心能力的发展方向，不断构建和优化YOYO推荐等AI服务。赵明表示，荣耀一直在努力克服关键技术难题，推动AI与操作系统深度融合，以实现更加智能化、个性化的用户体验。

针对媒体提出的关于AI智能体是否需要与应用厂商合作的疑问，赵明表示，荣耀的AI智能体YOYO有两种应用模式：一种是无需第三方介入的自动驾驶模式，比如通过理解用户的意图并自动执行点咖啡等操作。

另一种是需要与应用厂商协同的模式，比如查询话费余额并充值，这时就需要调用灵犀大模型等第三方服务。赵明强调，这两种模式未来将是并存的，既有可以自动进行的操作，也有需要生态介入的部分。

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荣耀MagicOS，就是智能体时代下AI OS的新范式

谈及信息安全和用户隐私保护，赵明表示，荣耀在构思MagicOS 9.0时非常注重端侧模型和端侧个人信息库的构建。他提到，用户的敏感信息和个人隐私数据不出端、不上云，上云的信息都是脱敏加密或经过用户授权的。

赵明强调，荣耀MagicOS就是AI时代的操作系统，做的就是按用户的意图和授权来帮助用户进行相应的信息分发和意图分发。同时，他也提到了荣耀在数据加密保护方面的努力，包括双Tee OS加密等技术手段的应用。

当媒体问及未来技术的发展方向时，赵明表示，未来的手机肯定会越来越智能、越来越懂用户。他提到，荣耀正在通过AI重构操作系统，打造核心底层能力，以实现更加智慧化的服务。

在赵明看来，技术的发展只能是如何打造以消费者为中心的解决方案。在AI时代，很多事情都已经被颠覆了，传统的操作系统演进方向已经遇到瓶颈。因此，荣耀需要用全新的思维逻辑和范式来推动技术的发展和进步。MagicOS 9.0铸就了以大模型为驱动的AI新内核，以智能体为驱动的AI新交互，及以开放服务构建的AI新生态，树立了智能体时代下AI OS的新范式。可以说，荣耀既是行业先行者，同时也为行业打了个样。

最后，谈到即将发布的Magic7手机与MagicOS 9.0操作系统的结合，赵明充满期待。他表示，MagicOS 9.0不仅在操作系统层面用AI重构了系统架构，更在硬件层面实现了AI对硬件的加持。Magic7手机将搭载这一全新的操作系统，不仅在硬件上实现升级与变化，更将展现出AI在操作系统之外的强大能力。赵明还向在座的媒体透露，Magic7系列将带来从显示到护眼全球都最强的体验，并引入全栈Vulkan图形引擎，将在重载场景下与苹果的流畅性进行一较高下。10月30日，荣耀将在深圳举行荣耀Magic7系列旗舰发布会，届时大家可以一同见证。