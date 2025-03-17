OPPO A5/ A5活力版明日发布，又是一款满级防水的手机

【天极网手机频道】天极网近日消息，OPPO 于上周正式开启 A 系列新品的预热宣传，其中包括 OPPO A5 及其“活力版”。明日，这两款备受关注的中端新机将正式发布。近年来，OPPO 凭借其创新设计与卓越的产品体验，赢得了广大消费者的青睐。此次再度发力，OPPO A5 与 A5 活力版的推出，不仅为千元机市场注入新鲜活力，更将旗舰级防水品质下放至千元机领域，进一步提升用户体验。天极网特别整理了这两款新品的亮点功能，一起来看看吧!

OPPO A5 5G型号为PKQ110，电信产品入库资料显示该机有8+128G、8+256G12G+256G和12+512G 多个版本，定价分别为1599元、1799元，2099元和2299元。OPPO A5 保持了和去年发布法人OPPO A5 Pro类似的后盖设计，该机搭载骁龙6gen1芯片，确保日常使用的流畅与高效，在电池和充电方面，搭载一块6500毫安大电池，最高支持45W快充，整机仅185克。采用6.7寸1080p的amoled屏幕，前置800万像素，后置5000万像素主摄+200万景深镜头，双扬声器外放，ip69级别防水，有NFC不支持内存卡扩展，USB2.0，安卓15系统，OPPO A5 有丰富的配色可选择，分别是云母蓝、晶钻粉和皓石黑，不同颜色的渲染图可在 OPPO 商城中查询。

OPPO A5 活力版的命名则彰显了其年轻、时尚且个性化的产品定位，主要面向线下市场。相比去年底发布的 OPPO A5 Pro，该机型在外观设计上独具匠心，左上角采用了独特的矩阵相机装饰，这一设计让人联想到 iPhone 11 的经典风格，同时融入了 OPPO 独特的创意，使整机更具活力与辨识度。OPPO A5 活力版(型号：PKV110)提供 8+256G、12+256G 和 12+512G 三种存储组合，售价分别为 1499 元、1699 元和 1899 元。该机搭载天玑 6300 处理器，配备 6.67 英寸 720P LCD 屏幕，支持 120Hz 高刷新率，带来流畅的使用体验。机身重量 194 克，内置 5800mAh 大容量电池，支持 45W 快充，并提供 1TB 内存卡扩展，满足长续航与大存储需求。影像方面，前置 800 万像素自拍镜头，后置 5000 万像素主摄 + 200 万像素辅助镜头，满足日常拍摄需求。此外，该机配备 300% 大音量双扬声器，带来震撼的外放效果，同时具备 IP68 级防水和军规级三防认证，提高整机耐用性。网络与接口方面，支持 WiFi5 和 USB2.0，运行安卓 15 系统，但不具备 NFC 功能。在配色方面，OPPO A5 活力版与 OPPO A5 略有不同，提供玛瑙粉、玉石绿和琥珀黑三种配色，进一步迎合年轻用户对个性化表达的需求，让每位用户都能找到符合自己风格的选择。

无论是 OPPO A5 还是活力版，都标配了 IP69、IP68 以及 IP66 等多重防水认证。这种顶级防护设计，能有效应对生活中各种水、尘环境，让手机在“泡水半小时、淋雨十小时”等场景下依然坚挺 。定位于千元机市场，OPPO A5 系列不仅主打性价比，更将防水、续航和时尚设计作为产品的核心竞争力。此次预热活动重点凸显了手机在应对各种恶劣环境下的可靠表现，这两款手机预定于 2025 年 3 月 18 日发布，无疑将为千元机市场树立全新的标杆。凭借强大的防水性能、超长续航以及年轻时尚的设计，OPPO A5 活力版有望成为线下消费者的理想选择。在电池和充电方面，这款全新的 OPPO A5 搭载 6500mAh 大电池，OPPO A5 活力版则搭载 5800mAh 大电池，正常使用情况条件下，充一次电妥妥用一天，同时支持 45W 快充，极大满足了用户对长续航和快速充电的需求 。

作为一款专注于防护与续航体验的千元机，OPPO A5 和 A5活力版在外观设计与硬件配置上精准契合了特定用户的需求。从大容量电池到全系满级防水认证，再到富有辨识度的活力版外观，OPPO 以全新的姿态重新定义了千元机市场的标准。其强悍的防护性能和持久的续航能力，尤其适合在特殊环境工作的用户，例如科研人员、厨师，甚至是日夜奔波的外卖骑手，都能在不同场景下无惧风雨，畅快使用。此外，OPPO 官方预热信息显示，首批购入 OPPO A5 活力版和 OPPO A5 的用户，还可额外享受一年“进水保”服务，这一举措不仅体现了 OPPO 对其满级防水性能的强大自信，也进一步增强了消费者的购机保障。综合来看，OPPO A5 活力版凭借出色的防护、持久的续航以及诚意满满的售后服务，未来的市场表现无疑值得持续关注。