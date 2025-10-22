您现在的位置： 天极网 > 手机

行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布

2025-10-22 12:03:38 作者：毛毛

  【天极网手机频道】今日上午，iQOO 正式官宣定位“超神标准版”的 iQOO Neo11将于10月30日19:00重磅发布。这款机型以 “一杯即满杯” 的产品哲学，将2K高清屏与7500mAh大电池的独家组合带入性能旗舰阵营，配合旗舰级性能、焕新外观与全方位防护，堪称史上最强Neo机型。 

行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布

  在Pro级旗舰纷纷退回1.5K屏的当下，iQOO Neo11逆势而上，搭载了一块堪称 “国产巅峰” 的6.8英寸2K直屏。这块屏幕采用京东方Q10+发光材料，支持144Hz LTPO 自适应刷新率，带来丝滑的操作体验，游戏视效也将更上一层楼，2592Hz高频PWM调光，通过德国莱茵TÜV全局护眼认证，深夜使用也能有效缓解眼部酸胀。为应对户外使用场景，屏幕峰值亮度达到4500nit，配合出厂标配的AR增透消反保护膜，正午强光下也能清晰视物，彻底解决“反光看不清”的痛点。

  iQOO Neo11搭载的7500mAh单电芯蓝海大电池采用第三代硅碳负极技术，容量较前代Neo产品大幅提升，配合120W有线超快闪充能快速补电。更贴心的是旁路充电功能，边充边玩时能直接为机身供电，有效保护电池寿命。

  摆脱“性能机=塑料质感”的偏见，iQOO Neo11的机身首次采用哑光金属中框搭配缎面AG玻璃后盖，不仅握持手感扎实，还能有效防指纹，厚度8.2mm、重量193g，单手握持毫无压力。影像模组延续“悬浮之镜”设计语言，两颗摄像头纵向排布，从任何角度观察都极具辨识度，简约中透着精致感。此外，iQOO Neo11还支持IP68 & IP69双级防尘防水，日常泼溅、灰尘侵袭甚至高压水流冲洗都能轻松应对，这在中端机型中实属罕见。 

行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布

行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布

  配色上推出 “面对疾风”、“像素方橙”、“疾影黑”、“驰光白” 四款选择。其中 “像素方橙”传承Neo系列对8-bit像素游戏的致敬，由78枚橙色方块组成后盖图案，随光流转尽显复古格调;而“面对疾风” 配色堪称点睛之笔，采用行业独家霓虹工艺，光线直射下呈现通透冰蓝色，角度变化时又能变幻出红、粉、紫等超过 10 种渐变流光效果。这一配色灵感源自《英雄联盟》疾风剑豪亚索的经典台词，传递出 “无惧逆风，强势翻盘” 的进取精神，精准戳中年轻用户的情感共鸣。 

行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布

行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布行业唯一2K屏+7500mA大电池，iQOO Neo11定档10月30日发布

  目前，iQOO Neo11 已正式开启预约，“1 元抢价值 2976 元福袋”活动同步上线。在iQOO 15 取得“叫好又叫座”的成绩后，iQOO Neo11 的亮相必将再次掀起一股高性能高质感手机的热潮，无疑将成为 10 月下旬最值得期待的中端旗舰，有兴趣的朋友抓紧预约吧!

