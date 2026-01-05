【天极网手机频道】2026年1月5日，荣耀举办开年首个新品发布会，正式发布全面升级的“户外轻旗舰”――荣耀Power2。其在续航、通信、性能、可靠性等方面实现远超同档的越级表现，为户外用户带来多项旗舰级、甚至超越旗舰的使用体验。同时，荣耀还推出荣耀平板X10 Pro、荣耀亲选耳机DOINGTOP X8i等系列全场景生态新品。

行业首发10080mAh电池，再次刷新续航极限

新一代荣耀Power2搭载行业最大10080mAh第四代青海湖电池，相比上一代增加高达2080mAh，续航表现再度突破行业极限，并在TÜV莱茵实验室的标准综合场景续航测试中斩获最长续航手机的佳绩。同时，通过将电池硅含量提升至15%，实现行业领先的926Wh/L能量密度，荣耀Power2将机身厚度精准控制在7.98mm，做到了让续航体验跨越式升级的同时，依然保持和上一代相同的超薄机身。

此外，荣耀Power2同步支持80W超级快充与27W反向快充，不仅能快速回血，还可为其他品牌手机、手表和耳机等提供反向充电。其还搭载超耐用智慧充电引擎，集成AI短时极速充电、智慧充电分离、差旅Turbo充电三大全局智慧调度能力，能够有效延长电池寿命，实现更快充电、更久续航、更长寿命的用机体验。

行业首创平行双轨天线设计，通信超越主流旗舰

荣耀Power2搭载旗舰同款鸿燕六翼天线，并搭配荣耀自研射频增强芯片C1+，支持25根天线，100%的中框天线占比，多通道上下行覆盖能力均达到行业第一。同时，荣耀Power2不计成本行业首创了主流旗舰都未配备的平行双轨天线设计，打造了行业最强的低频超级四天线，弱网信号表现提升200%，通信表现超越行业主流旗舰机。凭借各项通信硬实力，荣耀Power2在电梯、地铁、高铁等弱信号及各类户外场景中，均能实现流畅通信不中断。其更以整机通过国家无线电监测中心检测中心(SRTC)电梯强信号与精准导航双场景五星认证的权威背书，实力印证“电梯信号王”称号。

此次，荣耀Power2在定位精度上同样进行升级，采用全新多源融合定位引擎，拥有档位最全频段，支持GPS双频与北斗三频，可在步行、骑行、地库、商场、打车五大生活场景实现精准定位、快速响应，全面优化出行导航体验。

行业首发天玑8500 Elite芯片，打破档位性能桎梏

荣耀Power2行业首发天玑8500 Elite，具备旗舰级全大核配置，GPU性能提升高达25%，芯片性能表现同档领先。配合荣耀幻影引擎，以行业最强性能调校，带来强大的多任务处理能力，以及兼具超高帧率和超低抖动率的游戏体验。

为确保强劲性能持久稳定输出，荣耀Power2还搭载冰封液冷散热系统，具备业界第一梯队超大散热底盘，总散热面积超40000mm²+，能够全方位覆盖手机SoC、内存、屏幕等核心部件，真正做到长时间玩游戏，机身始终冷静如初。

机身可靠性全面升级，抗摔抗弯满级防水

荣耀Power2打造了强大的机身可靠性，机身中框采用四角榫卯卸力设计，抗摔能力提升25%，抗弯能力提升22%，整机通过SGS金标五星整机抗跌耐摔+抗挤压认证。同时，其还具备IP68+IP69+IP69K满级防尘防水，支持超高温、超时长、任意种类防水以及10000+次反复入水无忧四重防护，即使在极端户外环境也能轻松应对。

荣耀Power2更在基础体验中，融入了极致的人文关怀，配备6.79英寸1.5K荣耀绿洲护眼屏，峰值亮度达到了行业最高的8000nits，具备3840Hz PWM零风险调光等一系列护眼功能，并支持安卓独家AI晕动舒缓显示，护眼同时更舒适。

影像方面，其搭载5000万像素OIS光学防抖主摄，支持5.0级CIPA防抖，在移动场景中也能稳定出片。此外，全新升级的AI户外模式，提供屏幕增强、网络优化等多项实用功能，并支持AI反诈功能、全场景NFC与红外遥控等惊喜配置，全面守护用户的工作与生活体验。

三款配色时尚简约，1月9日全面开售

荣耀Power2遵循时尚简约的科技美学设计理念，精研雾面金属中框与一体成形冷雕工艺，提供“旭日橙““雪原白”和“幻夜黑”三种全新配色，12GB +256GB版本售价2699元、12GB+512GB版本售价2999元，国补优惠价分别为2294.15元和2549.15元。

目前，荣耀Power2已全面开启预售，并将于2026年1月9日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。

全场景生态新品齐发，智慧生活惊喜不断

同时发布的荣耀平板10 Pro，搭载144Hz绿洲护眼柔光屏与天玑8350 至尊版芯片，机身超轻薄可靠，并且首发马年新春礼盒，内含时隔两年全新发布的“荣耀Magic-Pencil 4s手写笔”，让书写更流畅。还带来荣耀平板X10 Pro，搭载2.5K护眼柔光屏，荣耀学习空间、8300mAh超大电池等配置，提供“一块好屏，全家乐享”的视听学习体验。

荣耀平板10 Pro于1月9日10:08全渠道正式开售，12GB+256GB标准版售价2499元、12GB+256GB柔光版售价2699元，全新手写笔荣耀Magic-Pencil 4s售价399元;此次将所有配置都升级为新春礼盒套装，12GB+256GB礼盒版现价2499元，12GB+256GB柔光礼盒版现价2699元，购买即赠荣耀Magic-Pencil 4s手写笔;荣耀平板X10 Pro于1月9日10:08全渠道正式开售，8GB+128GB版本售价1499元、8GB+256GB版本售价1699元、8GB+256GB柔光版售价1899元。

此外，本次发布会还发布了自带屏幕、摄像头，并可插入实体SIM卡接电话的荣耀亲选iotapk AI通话耳机，荣耀亲选耳机DOINGTOP X8i，以及荣耀亲选UIMU AI扫振电动牙刷等多款新品。其中，荣耀亲选iotapk AI耳机首销优惠价799元，荣耀亲选耳机DOINGTOP X8i限时优惠价129元，荣耀亲选UIMU AI扫振电动牙刷首销优惠价149元。