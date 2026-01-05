您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

2026-01-05 21:12:38 天极网手机频道

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】2026年1月5日，荣耀举办开年首个新品发布会，正式发布全面升级的“户外轻旗舰”――荣耀Power2。其在续航、通信、性能、可靠性等方面实现远超同档的越级表现，为户外用户带来多项旗舰级、甚至超越旗舰的使用体验。同时，荣耀还推出荣耀平板X10 Pro、荣耀亲选耳机DOINGTOP X8i等系列全场景生态新品。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  行业首发10080mAh电池，再次刷新续航极限

  新一代荣耀Power2搭载行业最大10080mAh第四代青海湖电池，相比上一代增加高达2080mAh，续航表现再度突破行业极限，并在TÜV莱茵实验室的标准综合场景续航测试中斩获最长续航手机的佳绩。同时，通过将电池硅含量提升至15%，实现行业领先的926Wh/L能量密度，荣耀Power2将机身厚度精准控制在7.98mm，做到了让续航体验跨越式升级的同时，依然保持和上一代相同的超薄机身。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  此外，荣耀Power2同步支持80W超级快充与27W反向快充，不仅能快速回血，还可为其他品牌手机、手表和耳机等提供反向充电。其还搭载超耐用智慧充电引擎，集成AI短时极速充电、智慧充电分离、差旅Turbo充电三大全局智慧调度能力，能够有效延长电池寿命，实现更快充电、更久续航、更长寿命的用机体验。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  行业首创平行双轨天线设计，通信超越主流旗舰

  荣耀Power2搭载旗舰同款鸿燕六翼天线，并搭配荣耀自研射频增强芯片C1+，支持25根天线，100%的中框天线占比，多通道上下行覆盖能力均达到行业第一。同时，荣耀Power2不计成本行业首创了主流旗舰都未配备的平行双轨天线设计，打造了行业最强的低频超级四天线，弱网信号表现提升200%，通信表现超越行业主流旗舰机。凭借各项通信硬实力，荣耀Power2在电梯、地铁、高铁等弱信号及各类户外场景中，均能实现流畅通信不中断。其更以整机通过国家无线电监测中心检测中心(SRTC)电梯强信号与精准导航双场景五星认证的权威背书，实力印证“电梯信号王”称号。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  此次，荣耀Power2在定位精度上同样进行升级，采用全新多源融合定位引擎，拥有档位最全频段，支持GPS双频与北斗三频，可在步行、骑行、地库、商场、打车五大生活场景实现精准定位、快速响应，全面优化出行导航体验。

  行业首发天玑8500 Elite芯片，打破档位性能桎梏

  荣耀Power2行业首发天玑8500 Elite，具备旗舰级全大核配置，GPU性能提升高达25%，芯片性能表现同档领先。配合荣耀幻影引擎，以行业最强性能调校，带来强大的多任务处理能力，以及兼具超高帧率和超低抖动率的游戏体验。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  为确保强劲性能持久稳定输出，荣耀Power2还搭载冰封液冷散热系统，具备业界第一梯队超大散热底盘，总散热面积超40000mm²+，能够全方位覆盖手机SoC、内存、屏幕等核心部件，真正做到长时间玩游戏，机身始终冷静如初。

  机身可靠性全面升级，抗摔抗弯满级防水

  荣耀Power2打造了强大的机身可靠性，机身中框采用四角榫卯卸力设计，抗摔能力提升25%，抗弯能力提升22%，整机通过SGS金标五星整机抗跌耐摔+抗挤压认证。同时，其还具备IP68+IP69+IP69K满级防尘防水，支持超高温、超时长、任意种类防水以及10000+次反复入水无忧四重防护，即使在极端户外环境也能轻松应对。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  荣耀Power2更在基础体验中，融入了极致的人文关怀，配备6.79英寸1.5K荣耀绿洲护眼屏，峰值亮度达到了行业最高的8000nits，具备3840Hz PWM零风险调光等一系列护眼功能，并支持安卓独家AI晕动舒缓显示，护眼同时更舒适。

  影像方面，其搭载5000万像素OIS光学防抖主摄，支持5.0级CIPA防抖，在移动场景中也能稳定出片。此外，全新升级的AI户外模式，提供屏幕增强、网络优化等多项实用功能，并支持AI反诈功能、全场景NFC与红外遥控等惊喜配置，全面守护用户的工作与生活体验。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  三款配色时尚简约，1月9日全面开售

  荣耀Power2遵循时尚简约的科技美学设计理念，精研雾面金属中框与一体成形冷雕工艺，提供“旭日橙““雪原白”和“幻夜黑”三种全新配色，12GB +256GB版本售价2699元、12GB+512GB版本售价2999元，国补优惠价分别为2294.15元和2549.15元。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  目前，荣耀Power2已全面开启预售，并将于2026年1月9日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。

  全场景生态新品齐发，智慧生活惊喜不断

  同时发布的荣耀平板10 Pro，搭载144Hz绿洲护眼柔光屏与天玑8350 至尊版芯片，机身超轻薄可靠，并且首发马年新春礼盒，内含时隔两年全新发布的“荣耀Magic-Pencil 4s手写笔”，让书写更流畅。还带来荣耀平板X10 Pro，搭载2.5K护眼柔光屏，荣耀学习空间、8300mAh超大电池等配置，提供“一块好屏，全家乐享”的视听学习体验。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  荣耀平板10 Pro于1月9日10:08全渠道正式开售，12GB+256GB标准版售价2499元、12GB+256GB柔光版售价2699元，全新手写笔荣耀Magic-Pencil 4s售价399元;此次将所有配置都升级为新春礼盒套装，12GB+256GB礼盒版现价2499元，12GB+256GB柔光礼盒版现价2699元，购买即赠荣耀Magic-Pencil 4s手写笔;荣耀平板X10 Pro于1月9日10:08全渠道正式开售，8GB+128GB版本售价1499元、8GB+256GB版本售价1699元、8GB+256GB柔光版售价1899元。 

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

跨越式升级4大旗舰级能力 户外轻旗舰荣耀Power2发布

  此外，本次发布会还发布了自带屏幕、摄像头，并可插入实体SIM卡接电话的荣耀亲选iotapk AI通话耳机，荣耀亲选耳机DOINGTOP X8i，以及荣耀亲选UIMU AI扫振电动牙刷等多款新品。其中，荣耀亲选iotapk AI耳机首销优惠价799元，荣耀亲选耳机DOINGTOP X8i限时优惠价129元，荣耀亲选UIMU AI扫振电动牙刷首销优惠价149元。

聚合标签：
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

最新资讯

2025数码3C行业大事盘点

热门视频

APP的年度报告分裂人设总结

新品评测

vivo S50 Pro mini评测
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2025 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录