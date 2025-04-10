人体工学鹅卵石弧度，OPPO Find X8s手感爆棚

【天极网手机频道】全新发布的OPPO Find X8s外观设计突破了传统屏幕工艺的桎梏，将屏幕边框压缩至极限，带来超窄边框、四边等窄的极致正面观感，配合全新的黄金R角过渡，带来了极致的大屏视觉和出众的小屏手感。

OPPO Find X8s的6.3 英寸黄金尺寸直屏设计，配合人体工学设计，让紧凑小巧的机身如鹅卵石般贴合掌心，单手握持手感与沉浸屏幕视觉达成完美平衡。在前代惊人的 1.45mm 极窄边框基础上，OPPO Find X8s凭借第二代芯片级屏幕封装工艺，将屏幕边框第一次缩窄到1.25mm，刷新屏幕边框的纪录，实现极窄四等边效果。

1.25mm到底有多窄？仅相当于钢琴键间隙，以及与琴弦、叶脉、绣花针等的宽度相当，真正成为“黑边终结者”;配合创新“膨胀壁纸”视觉体系，3D视觉效果在屏幕边缘形成向外的张力膨胀，色彩丰富且 Q 弹，赋予屏幕内容向外溢出的沉浸视效，重塑了直屏旗舰的视觉体验。

值得一提的是，配色上，OPPO Find X8s 提供星野黑、月光白、落樱粉、海岛蓝四款，搭配直角边框设计，精致感与灵巧感满满。

机身左侧是一个全新实体快捷键，长按启动AI 一键闪记功能，用户也可用于快速启动系统功能、快捷服务，加上按键处于拇指自然碰触的中框位置上，可实现盲操级效率。

6.3英寸搭配7.2mm的轻薄机身之下还内置了5700mAh电池+80w超级闪充组合，大容量电池带来的长续航以及大功率回血的闪充，在这快节奏时代之下不会有电量焦虑。

除了令人瞩目的外观设计外，OPPO Find X8s在耐用性方面也进行了全面升级。屏幕升级为新一代晶盾玻璃，具备出色抗跌耐摔性能，并且获得瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证;机身内部主板也进行了合金级的防护，全方位保护主板免受外力冲击、挤压损坏，不仅如此，Find X8s支持IP69 & IP68双顶级防水认证，通过多重防水处理有效阻止水分进入主板，日常泼溅、淋雨，或是洗澡淋浴时手机不慎接触水等场景都能轻松应对。

作为OPPO 2025年重磅推出的直屏旗舰系列，轻薄小直屏OPPO Find X8s以一手掌握的轻盈手感，趁手称心的全新体验，以及行业领先的极窄边框设计，诠释出OPPO对于直屏美学的深刻理解。